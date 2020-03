Asuntokauppa kävi todella vilkkaana Helsingin kehyskunnissa tammikuussa, kertoo OP Ryhmä. Asuntoja myytiin kehyskunnissa 27,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Asuntojen hinnat olivat tammikuussa 4,6 prosenttia korkeampia kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Kehyskuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Tiedot perustuvat Kiinteistönvälitysalan keskusliiton vanhojen asuntojen kauppatilastoihin.

Keski-Uudenmaan kuntien Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alkuvuoden kehitys asuntokaupassa on ollut samansuuntaista. Tämän vuoden tammikuussa kunnissa tehtiin 200 asuntokauppaa vanhoista asunnoista, kun edellisvuoden vastaava luku oli 138. Kasvua oli peräti 44 prosenttia.

Uusien asuntojen kauppa vilkastui myös. Tammikuussa kaupat tehtiin Keski-Uudellamaalla 49 asunnosta, kun edellisvuoden vastaava luku oli 25. Kasvua oli melkein 100 prosenttia.

Myös asuntojen hintakehitys noudatti Keski-Uudellamaalla kehyskuntien kehitystä. Tämän tammikuussa vanhoista asunnoista tehtyjen kauppojen keskimääräinen neliöhinta oli 2 327 euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 2 207 euroa. Neliöhinta kasvoi viisi prosenttia.

Uusien asuntojen kohdalla tammikuussa tehtyjen kauppojen keskimääräinen neliöhinta oli 4 137 euroa, kun edellisvuoden vastaava luku oli 3 886 euroa. Neliöhinnan kasvu oli 6,4 prosenttia.

Kiinteistövälittäjät arvioivat asuntokaupan vilkastumisen tammikuussa johtuvan siitä, että kauppa oli hiljaista kahtena edellisenä vuotena.

”Vuodet 2018 ja 2019 olivat hiljaisia asuntokaupassa kehyskunnissa. Patoutumat ovat nyt purkautuneet, mikä on vilkastuttanut asuntokauppaa tammikuussa”, Keski-Uudellamaalla kiinteistövälittäjänä toimiva Tuija Kuiri arvioi syitä asuntokaupan kasvuun.

Kuiri sanoo myös, että lauha talvi on saattanut vaikuttaa siihen, että kauppa oli vilkasta tammikuussa. OP Kodin kiinteistövälittäjät arvioivat tiedotteessa, että omakotitaloja on tullut markkinoille tavallista aikaisemmin, kun talvi on ollut vähäluminen.

Keski-Uudellamaalla kiinteistövälittäjänä ja kaupanvahvistajana toimiva Tero Saloniemi on puolestaan havainnut, että asuntokauppa on ollut vilkasta Keski-Uudellamaalla myös tammikuun jälkeenkin.

”Voi sanoa, että helmi- ja maaliskuussa asuntokauppa on jopa vilkastunut vielä enemmän kuin tammikuussa vuoden takaiseen verrattuna. Radanvarren asuntokohteissa on tällä hetkellä vetoa”, Saloniemi sanoo.