Keravan asemalla on nyt 466 liityntäpysäköintipaikkaa. Kuva: Mia Rouvinen/HS

Keravan asemalla on liian vähän liityntäpysäköintipaikkoja. Asemalle on suunnitteilla parkkihalli liityntäpysäköijille, mutta sen toteuttaminen odottaa valtion päätöstä hankkeen rahoituksesta.

Keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski (vas) matkustaa säännöllisesti aamuisin Keravalta Helsinkiin eduskuntaan. Hän on suivaantunut siihen, ettei Keravan asemalta on usein vaikea löytää parkkipaikkaa liityntäpysäköintialueelta, koska se on täynnä.

”Asemalle on tultava viimeistään noin kello 7.45, koska kello kahdeksaan mennessä kaikki kokopäiväiset parkkipaikat liityntäpysäköintialueella ovat täynnä. Vaihtoehtona on tuolloin joko ajaa auto takaisin kotipihaan tai ajaa Helsinkiin saakka autolla”, Lohikoski kertoo.

Keravan aseman liityntäpysäköintialueella on nyt 466 pysäköintipaikkaa.

Lohikoski kysyy maaliskuun alussa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta, miten Keravan liityntäpysäköinnin asemakeskuksen suunnittelu etenee.

Mikäli suunnitelmat toteutuvat, liityntäpysäköintipaikkojen määrä kaksinkertaistuu Keravalla. Keravan asemalle on suunniteltu liityntäpysäköintihallia 450 autolle ja 1 000 polkupyörälle. Useampikerroksisen hallin rakennustöiden kustannusarvio olisi noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Kustannuksista puolet vastaisi valtio. Loppuihin kustannuksiin osallistuisivat Kerava, Mäntsälä, Järvenpää, Pornainen, Tuusula, Sipoo, Vantaa, Espoo ja Helsinki. Keravan lisäksi kustannuksiin osallistuisivat siis kunnat, joiden alueelta ajetaan Keravan liityntäpysäköintiin ja ne kunnat, jonne Keravalta matkustetaan junalla.

Kerava on ostamassa Väylältä maa-aluetta Keravan aseman vierestä. Liityntäpysäköintihalli on tarkoitus rakentaa Keravan tällä hetkellä omistamalle maalle, ostettavalle uudelle maa-alueelle ja VR-yhtymän omistamalle alueelle.

Pysäköintihallin rakentamisen mahdollistava kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville kevään aikana. Jos kaavasta ei valiteta, kaava olisi valmis vuoden kuluttua.

Vaikka kaavalliset esteet poistuisivat, rakennustöiden aloittaminen kiikastaa valtion rahasta.

”Kunnanjohtajat ovat viestineet, että kunnilla on valmiutta osallistua kuntien ja valtion yhteisen MAL-sopimuksen mukaisesti pysäköintihallihankkeen rahoittamiseen. Valtion päätöstä siitä, osallistuuko se hankkeeseen, emme sen sijaan vieläkään tiedä”, Keravan kaupungingeodeetti Tiina Hartman toteaa.