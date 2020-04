Keravalla kotipaikkaansa pitävä Tivoli Sariola on yksi Business Finlandilta 100 000 euron kehittämisrahaa saaneista yrityksistä.

Tivoli Sariolan toimitusjohtaja Ville Sariola sanoo koronaviruksen aiheuttavan merkittäviä tappioita yritykselle.

”Tivoli tekee liikevaihdon vuosittain kuuden kuukauden aikana. Nyt emme pääse kiertueelle ainakaan huhti- ja toukokuussa, eli tuloksesta jää jo nyt kaksi kuukautta pois. Emme pysty paikkaamaan tulosta, vaikka pääsisimme kiertämään sen jälkeen neljän kuukauden aikana”, Sariola toteaa.

Sariolan mukaan Tivoli Sariola käyttää Business Finlandin kehittämisrahan siihen, että tivoli kehittää uusia toimintatapoja liiketoimintaansa.

”Yhtenä tarkoituksena on, että jos toimintamme kokee jatkossa vastaavanlaisen pysähdyksen yllättäen, meillä on tuolloin uusia toimintatapoja, joilla voimme paikata sitä, ettei tivolia voida pitää auki. Uusien toimintatapojen kehittäminen on yritykselle hyväksi myös pitkällä tähtäimellä.”

Sariola ei osaa tässä vaiheessa avata tarkemmin sitä, mitä uudet toimintatavat voisivat olla.

”Keräämme parhaillaan dataa kehittämistyön pohjaksi. En voi tarkemmin kertoa tässä vaiheessa, mitä uudet liiketoiminnat voisivat olla. Teemme aikanaan raportin Business Finlandille, miten kehittämisrahat on käytetty.”

Sariola ei sulje pois mahdollisuutta, että tivolin toiminta voisi jatkossa tulla ympärivuotista.

Tivoli Sariola joutui koronaviruksen vuoksi keskeyttämään toimintansa ensimmäistä kertaa historiansa aikana.

”Jatkosodankin aikana pystyimme pitämään tivolia auki. Rintamativoli toimi Karhumäessä noin 30 kilometriä rintaman etulinjasta asemasotavaiheen aikana vuosina 1942–1944.”

Tivoli Sariolan kiertueen piti alkaa tänä vuonna Lahdessa 10. huhtikuuta. Lahden lisäksi tivoli on toistaiseksi joutunut peruuttamaan huhti- ja toukokuussa suunnitellut vierailunsa Turussa, Iisalmessa ja Kuopiossa.