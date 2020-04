Valvontakameroita on Keravalla muun muassa asema-aukiolla. Kuva: Mia Rouvinen/HS

Keravalla on jätetty kuntalaisaloite, jossa halutaan, että kaupunkiin lisättäisiin kameravalvontaa.

Nimettömänä esiintyvä aloitteen tekijä perustelee kameravalvonnan lisäämistä sillä, että asukkaiden autoille on tehty erilaista ilkivaltaa Keravalla. Autojen laseja on rikottu ja heitelty kananmunilla, ja autojen bensatankeilla on käyty.

Aloitteen tekijä kirjoittaa, että silminnäkijähavaintojen mukaan nuoriso on tehnyt autoja kohtaan ilkivaltaa, mutta tekijöitä ei ole tunnistettu. Teot pitäisi aloitteen tekijän mukaan nyt saada loppumaan.

HS on myös kirjoittanut aiemmin Keravan levottomasta nuorisosta.

Keravan turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio arvelee kuntalaisaloitteen tekijän tarkoittavan ilkivaltaa, jota on tapahtunut erään keravalaisen taloyhtiön parkkialueella.

Komokallio sanoo kaupungin tekevänsä parhaansa ehkäistäkseen ilkivallan jo ennalta.

”Kaupunki kehittää yleisten paikkojen valvontaa. Taloyhtiöiden tai yksityisillä parkkipaikoilla kaupunki ei kuitenkaan voi tehdä teknistä valvontaa.”

Yleisesti ottaen Keravalla on Komokallion mukaan tekninen valmius lisätä valvontakameroiden määrää.

”Mikäli kaupungin luottamushenkilöjohto katsoo, että valvontakameroita tarvitaan lisää, toimimme sen mukaisesti.”

15. huhtikuuta julkaistuun aloitteeseen oli tiistaihin 28. huhtikuuta aamupäivään mennessä osallistunut 21 henkilöä.

Keravan kaupunki rakensi viime vuoden lopulla kameravalvontajärjestelmän keskusta-alueelle. Kameroita on nyt muun muassa Puuvalonaukiolla, Aurinkomäellä, Paasikiven aukiolla ja Asema-aukiolla.

Kerava sijoitti kamerat paikkoihin, joissa on ollut järjestyshäiriöitä sekä rikostilastojen mukaisesti rikosepäilyjä.

Alkuvuodesta ennen koronakriisiä oli liian aikaista havainnoida, rauhoittivatko valvontakamerat Keravan keskustan, koska talvisin ihmisiä kokoontuu vähemmän julkisilla paikoilla kuin kesäisin.

Koronakriisin alettua tilanne muuttui. Kerava tiedotti nuorison häiriköineen toistuvasti ja rikkoneen kokoontumisrajoituksia kaupungin keskusta-alueella huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kaupunki pyysi tuolloin poliisia lisäämään partiointia keskusta-alueella.

Tämän jälkeen tilanne rauhoittui, mutta nyt yli kymmenen hengen kokoontumisia on ollut jälleen.

”Lämmin kausi alkoi ja Keravalla niin kuin muuallakin Suomessa ihmisten kokoontuminen on herättänyt huomiota.”

Komokallio kertoo, että Kerava aikoo viestiä muun muassa oppilaiden huoltajille Wilma-järjestelmässä ennen vappua siitä, että kokoontumisrajoituksia on noudatettava myös vappuna.