Keravan aseman liityntäpysäköinnin parkkipaikkapula helpottaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua, kun asemalle valmistuu uusi liityntäpysäköintihalli.

Liityntäpysäköintihallin toteutuminen varmistui kesäkuun alussa, kun valtion ja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnitelmasta 2020–2031 saatiin aikaan neuvottelutulos.

MAL-sopimuksessa todetaan, että valtio ja kunnat käynnistävät yhdessä Keravan liityntäpysäköinnin toteutuksen.

Keravan aseman liityntäpysäköintialueella on nyt hieman yli 500 pysäköintipaikkaa. Paikkoja on liian vähän, ja asemalta on usein vaikea löytää parkkipaikkaa liityntäpysäköintialueelta, koska se on täynnä.

Parkkipaikkapulaa helpottamaan Keravan asemalle on suunniteltu rakennettavan useampikerroksinen liityntäpysäköintihalli 450 autolle ja 1 000 polkupyörälle. Hallin rakennustöiden kustannusarvio olisi noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Kustannuksista puolet vastaisi valtio. Loppuihin kustannuksiin osallistuisivat Kerava, Mäntsälä, Järvenpää, Pornainen, Tuusula, Sipoo, Vantaa, Espoo ja Helsinki. Keravan lisäksi kustannuksiin osallistuisivat siis kunnat, joiden alueelta ajetaan Keravan liityntäpysäköintiin ja ne kunnat, jonne Keravalta matkustetaan junalla.

Kunnat ovat ilmoittaneet valmiudestaan osallistua pysäköintihallin toteuttamiskustannuksiin, mutta hankkeen toteuttaminen on kiikastanut siitä, ettei valtio ollut tehnyt päätöstä osallistua hankkeeseen.

Nyt uuden MAL-sopimuksen valmistuttua valtio on lopulta ottanut myönteisen kannan liityntäpysäköintihallin toteuttamiseen.

Pysäköintihallin rakentamisen mahdollistava kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville syksyn aikana. Jos kaavasta ei valiteta, kaava olisi valmis ensi vuonna.

”Jos valtio tekee määrärahakirjauksen pysäköintihallin rakentamisesta vuonna 2021 tuleville vuosille, pysäköintihallin rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava on saanut lainvoiman”, Keravan kaupungininsinööri Erkki Vähätörmä sanoo.

Jos rakennustyöt alkavat ensi vuonna, liityntäpysäköintihalli olisi Vähätörmän arvion mukaan valmis aikaisintaan vuonna 2023.