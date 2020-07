Kuin lahjan avaaminen.

Siihen keravalainen graffititaiteilija Jouni Väänänen vertaa tunnetta, joka herää taidenäyttely Taiteen kotitaloon tutustuessa.

”Koskaan ei voi tietää, mitä seuraavan oven takana on. Vaihtelu huoneesta toiseen on tosi suuri. Tästä tuli just sellainen kuin olin toivonut siitä tulevan, ihan mielettömän näköinen”, hän iloitsee.

Taiteen kotitalo on Väänäsen ideoima taideprojekti, jossa viisikerroksiselle Keravan kaupungin omistamalle purkukuntoiselle kerrostalolle annettiin uusi värikkäämpi ja mielikuvituksellisempi elämä.

Muun muassa tällaisia kuvia ovat toteuttaneet Nina Kuukari ja taiteilija, joka esiintyy nimellä Loop.

Yhteensä 94 taiteilijaa pääsi kerrostalossa toteuttamaan visiotaan omaan tilaan. Väänäsen mukaan joukkoon pyrittiin valitsemaan mahdollisimman laaja kattaus keskenään erilaisten taiteen tyylilajien edustajia.

Lopputulos onkin varsin monipuolinen. On todella värikkäitä teoksia ja mustavalkoisia. On teoksia, joissa luonnon elementit ovat vahvasti mukana sekä perinteisempiä graffititeoksia. Ja kaikkea siltä väliltä.

Alun perin joukossa oli tarkoitus olla mukana taiteilijoita ulkomailtakin, mutta koronatilanteen takia he eivät päässeet mukaan. Kotimaiset taiteilijat edustuvat kuitenkin monipuolisesti Suomea.

Väänänen toimii taideprojekti Purkutaiteen taiteellisena johtajana ja on sitä kautta ollut mukana luotsaamassa useita erilaisia taideprojekteja, joissa jokin purkua odottava tila otetaan taidekäyttöön.

”Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun meillä on käytössä kokonainen kerrostalo. Aikaisemmissa projekteissa taidetta on pääsääntöisesti tehty ulkopintoihin. Nyt pystyttiin tekemään näyttely sisätiloihin.”

Idea syntyi juuri tästä uniikista mahdollisuudesta. Väänänen oli tutustunut vastaavanlaisiin toteutuksiin ulkomailla ja päätti kutsua mahdollisimman erilaisia taiteilijoita mukaan projektiin.

”Hakemuksia tuli reilusti. Kun jouduin viheltämään pilliin ja laittamaan haun pois, hakemuksia oli tullut jo 130. Niitä olisi tullut vielä enemmän, jos haku olisi jatkunut.”

Jugix2 -nimimerkin toteuttama psykedeelinen huone.

Väänänen kuvailee Taiteen kotitaloa yllätykselliseksi taiteen elämyspuistoksi, jossa poikkeuksellinen toimintaympäristö on mahdollistanut hyvin kokeilevan otteen taiteen tekemiseen.

”En ole lähtenyt kuratoimaan taiteilijoiden taidetta millään tavalla, vaan he ovat saaneet täysin vapaat kädet.”

Taiteellinen vapaus herättikin välillä Väänäsessäkin hieman skeptisyyttä ja on ollut hetkiä tämän kolmen kuukauden projektin aikana, kun hän on miettinyt miltä lopputulos oikein tulee näyttämään.

”Joidenkin taiteilijoiden kanssa on ollut jopa vähän napit vastakkain, mutta kun olen lopputuloksen nähnyt niin on tullut fiilis, että jos ihminen sanoo ’kyllä tästä hyvä tulee’, niin pitäisi vaan osata luottaa siihen.”

Toinen iloinen yllätys on ollut kohteen vastaanotto.

”Vähän samalla tavalla niin kuin minä ensin suhtauduin skeptisesti joidenkin taiteilijoiden teoksiin niin moni suhtautui tähän koko projektiin. Esimerkiksi monet paikalliset päättäjät tuntuivat ajattelevan, että mitä tästä tulee. Mutta vastaanotto on tähän mennessä ollut todella positiivinen.”

Taiteilija Sheikin toteuttama teos.

Taiteen kotitalo avataan yleisölle tiistaina 7. heinäkuuta. Koska kyseessä on niin valtava kokonaisuus, Väänänen suosittelee varaamaan tarpeeksi aikaa, sillä muuten riskinä on, ettei kaikkea ehdi nähdä.

”Kaksi tuntia on mielestäni minimi ja monella varmasti menee paljon pidempään. Ollaan myös suunniteltu kausikorttia, jotta voi käydä useita kertoja tutustumassa. Tämä on sen kokoinen kokonaisuus, että joillekin voi tulla taideähky, jos kaiken kiertää kerralla.”

Kohteessa on 18 vuoden ikäraja. Syy tähän on, että yksi viidennessä kerroksessa sijaitseva teos on kielletty alle 18-vuotiailta.

”Meillä ei ole näyttelyhenkilökuntaa valvomassa alaikäisten pääsyä tilaan, joten meidän on edellytettävä, että alaikäisillä on huoltaja mukana. Täällä on myös muita teoksia, jotka voi olla kävijöille vähän jänniä, joten on parempi, että vanhemmat kulkevat mukana vähän selittämässä taideteoksia.”

Einari Leskisen taidetta purkukuntoisen talon sisällä.

Talon purkuaikataulu ei ole tiedossa.

”Talo on auki toistaiseksi ainakin elokuun puoliväliin. Sen jälkeen ollaan varmasti viikonloppuisin auki, jos kysyntää riittää.”

Syksyn tullessa homma meneekin astetta hankalammaksi.

”Talossa on sähköt ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, joten kerroksissa 2–5 ollaan luonnonvalon varassa. Syksyä kohti, kun päivät lyhenee, niin me joudutaan senkin takia laittamaan tämän jossain vaiheessa kiinni.”

Taiteen kotitalo löytyy osoitteesta Moukaritie 4. Kohde on 7.7. lähtien avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-17. Maanantaisin talo on suljettu. Liput 6 euroa.