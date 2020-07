Väkeä suuntasi sankoin joukoin ihastelemaan ovensa avannutta erikoista taidenäyttelyä purkukuntoiseen kerrostaloon Keravalla. Tiistaina jo ennen avajaisia pihalla oli jonoa, ja päivän edetessä väkeä virtasi paikalle yhä kasvavassa määrin.

Vaikka purkukuntoisista kohteista on aikaisemminkin tehty taidetta Suomessa, tällä kertaa kyseessä on harvinaisen suuri kokonaisuus. Peräti 94 taiteilijaa sai viisikerroksisesta purkutuomion saaneesta kohteesta oman tilansa toteuttaa visiotaan. Lopputulos onkin erittäin monipuolinen ja runsas.

Hieman ennen klo 14 iltapäivällä kohteessa oli ehtinyt käydä jo 350 kävijää.

”Tavoitteeksi olimme asettaneet 200 kävijää koko avajaispäivälle. Se, että jo neljässä tunnissa täällä on käynyt melkein tuplasti, on ihan mieletön juttu. Siitä huolimatta, että yritämme parhaamme mukaan purkaa jonoa, se vaan pitkittyy”, kertoo taidenäyttelyprojektin taiteellinen johtaja Jouni Väänänen.

Haastattelunkin aikana jono vain pitenee.

”Näyttää siltä, että tästä on tulossa tämän kesän suurin keravalainen kulttuurielämys ja ilmiö. Ehkä on vähän rohkeaa sanoa näin ensimmäisenä päivänä, mutta kyllä merkit ovat vahvasti ilmassa. Ihan mielettömän mahtava fiilis!”

Väänäsen mukaan kävijöillä on ollut pelkästään kiitettävää palautetta.

”Kommenttien taso on ollut sellaista ’huhuh’, ’päräyttävää’ ja ’kiitoksia erittäin paljon’. Kaikkea sellaista suitsutusta, joka on ollut niin ylitsevuotavaa, että nöyräksi vetää.”

Taiteen kotitalo sisältää 94 taiteilijan taidetta. Kuvassa Jarno Sinivaaran teos.

Monet ovat muun muassa sosiaalisessa mediassa jo ehtineet esittää toiveen, että kohteesta tulisi pysyvä näyttely. Tällaisia suunnitelmia ei kuitenkaan ole.

”Museotaide, joka säilyy satoja vuosia on asia erikseen. Purkutaiteen luonteeseen kuuluu, että se on väliaikaista. Me luodaan hetkellisiä kokeiluja ja myöhemmin luodaan sitten jotain uutta.”

Väänäsen mielestä hetkellisyys pitäisi nähdä hyvänä asiana. Purkutaide pitää tulla kokemaan nyt, ennen kuin se häviää.

”Yksi suurista arvoista on jos ihmisille jää ikään kuin tunne, että he menettävät jotain, kun tämä viedään. Se menetyksen tunne on hyvä, koska silloin ihmiset ymmärtävät kuinka merkityksellistä taide on.”

Jotain jälkiä talosta kuitenkin jää.

”Suunnitelmissa on, että ennen kuin näyttely sulkeutuu tehtäisi jonkinlainen virtuaaliesittely kohteesta. Eli vaikka teokset lopulta tuhoutuvatkin talon myötä, dokumentoidaan tämä mikä ollaan tehty.”