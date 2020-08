Taiteen kotitalo, eli Keravan kaupungin omistama taidenäyttelyksi muutettu purkukuntoinen kerrostalo, on ällistyttänyt järjestäjät suosiollaan.

Torstaina iltapäivällä hätyyteltiin 20 000 kävijän rajaa.

”20 000 kävijää tulee täyteen jo tänään illalla tai viimeistään huomenna aamupäivällä”, kertoo keravalainen graffititaiteilija Jouni Väänänen, jonka ideoima taideprojekti Taiteen kotitalo on.

”Se on uskomaton kävijämäärä, kun huomioidaan, että näyttely järjestetään keravalaisessa purkutalossa. Jos tarkastelee muita paikallisten taideinstituutioiden kävijämääriä, niin tämä menee kaikkien niiden ohi”, Väänänen sanoo.

Viisikerroksinen kerrostalo täytettiin värikkäällä ja mielikuvituksellisella taiteella kevään ja kesän aikana. Yhteensä 94 taiteilijaa on ollut mukana projektissa.

Lue lisää: 94 taiteilijaa sai vapaat kädet tehdä purkukuntoiselle kerrostalolle Keravalla mitä huvittaa ja lopputulos on ällistyttävä

Menestyksen myötä Taiteen kotitalo on päättänyt maksaa taiteilijoille 50 000 euroa teospalkkioina. Rahasumma on yhteispotti, joka jaetaan taiteilijoiden kesken.

Taiteen kotitalo sisältää 94 taitelijan taidetta. Kuvassa Jarno Sinivaaran teos.

Väänänen epäilee Taiteen kotitalon suosion takana olevan monia tekijöitä.

”Kotimaanmatkailu on tänä vuonna ollut äärimmäisen in. Uskoisin senkin vaikuttavan, että konsepti on poikkeuksellinen Suomessa.”

Taidenäyttely on Väänäsen mukaan ollut myös helposti lähestyttävä.

”Ei pyritä olemaan mitään korkeakulttuuria. Yleisön ei tarvitse pelätä lähestymistä”, hän sanoo.

Kuvat taidenäyttelystä ovat levinneet laajaan tietoisuuteen muun muassa sosiaalisessa mediassa.

”Kritiikkiäkin on tullut. HBL:n kriitikko kirjoitti, että me emme ole taidenäyttely vaan selfie hotspot”, Väänänen kertoo.

”Ajattelemme asiaa niin, että meidän näyttelymme palvelee myös Instagram-sukupolvea.”

Taidenäyttely aukesi yleisölle heinäkuun alussa. Jo avajaispäivänä näyttely aiheutti yleisöryntäyksen.

Kohteessa on 18 vuoden ikäraja, koska yksi teos on kielletty alle 18-vuotiailta.

Taiteen kotitalo on elokuun ajan auki tiistaista sunnuntaihin. Syyskuussa taidenäyttelyyn voi tutustua viikonloppuisin. Sen jälkeen Taiteen kotitalon näyttely puretaan.

Lue lisää: ”Kun menit hissillä alas, siellä makasi joku juovuksissa” – Asukkaat kertovat, millaista oli elää ja pelätä väkivaltaisessa kerrostalossa Keravalla