Teollisuuden huonot suhdanneodotukset saattavat vähentää kuljetuksia Keravalta Vuosaaren satamaan kulkevalla radalla.

Keravan Saviosta Vuosaaren satamaan kulkevalla junanradalla on vähän liikennettä. Jatkossa radalla saattaa olla vielä hiljaisempaa, koska teollisuuden suhdanneodotukset ovat huonot.

Koronavirus on vähentänyt lentorahdin määrää muun muassa siksi, ettei kapasiteettia ole riittävästi. Lentojen sijaan rahtia kuljetetaan nyt enemmän junilla ja laivoilla. Lentorahdin väheneminen ei ole kuitenkaan vilkastuttanut liikennettä satamaradalla. Tunnelissa on edelleen hiljaista.

Satamaradalla on ollut vähän liikennettä siitä lähtien, kun rata vuonna 2008 avattiin. Rataosuudella liikennöi viime vuonna Väyläviraston tilastojen mukaan noin neljä, viisi tavarajunaa arkivuorokaudessa. Kuljetusten määrä satamaradalla oli viime vuonna 1,5 miljoonaa tonnia.

”Vuosaaren satamaradan kuljetusmäärät eivät ole kasvaneet tänä vuonna viime vuoteen verrattuna niin junamäärissä kuin kuljetetuissa tonneissa tarkasteltuna. Alkuvuonna poikkeuskuukausi oli helmikuu, jolloin metsäteollisuuden muutaman viikon työmarkkinahäiriöt vähensivät hetkellisesti kuljetusmääriä”, Väyläviraston markkinaseuranta-asiantuntija Harri Lahelma toteaa.

Lahelma sanoo kuljetusmuotojen välillä tapahtuvan lähes jatkuvasti ainakin pieniä siirtymiä puoleen ja toiseen normaalioloissakin.

Vuosaaren satamaradalla saattaa olla vielä hiljaisempaa lähitulevaisuudessa, jos talouden alamäki jatkuu koronaviruksen vuoksi.

”Teollisuuden suhdanneodotukset ovat huonot. Tämä saattaa vähentää rautatiekuljetuksia. Junat saattavat olla lyhyempiä ja niitä voi olla vähemmän”, Lahelma sanoo.

Keravan Savion ja Vuosaaren sataman välillä kulkeva satamarata on 19 kilometriä pitkä. Rataosuudella on kaksi tunnelia, joista Savion tunnelin pituus on 13,5 kilometriä.

202 miljoonaa euroa maksaneen Vuosaaren satamaradan liikenne-ennusteet eivät ole toteutuneet. Ennen radan valmistumista arvioitiin, että satamaradalla liikennöisi 10–12 junaa arkivuorokaudessa. Radan kuljetusmääräksi ennuste arvioi neljä miljoonaa tonnia vuodessa.

