Keravan Sompion koululla alkoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa podcast-kurssi. Täysin uudenlainen kurssi on saanut innostuneen vastaanoton ja voi parantaa jopa oppilaiden hyvinvointia.

Maailma nuoren näkökulmasta. Näin voisi ehkä yhteen lauseeseen tiivistää mitä Keravan Sompion koulun 8-luokkalaisten podcasteissa tullaan käsittelemään.

”Yksi ryhmä aikoo esimerkiksi keskustella podcastsarjassaan erilaisista paineista, joita nuoret kokevat. He nostivat esille muun muassa opettajien oppilaille luomat paineet, ulkonäköpaineet ja nukkumiseen ja unirytmiin liittyvät paineet”, kertoo podcastkurssista vastaava opettaja Otto Kallioranta.

Toinen ryhmä taas aikoo käsitellä erilaisia ajankohtaisia ja pinnalla olevia uutisaiheita, kuten vaikkapa USA:n presidentinvaaleja ja Black lives matter -liikettä. Myös pelaaminen ja pelihahmot sekä sosiaalinen media ovat teemoja, joita oppilaat ovat suunnitelleet aiheiksi podcasteihinsa.

Podcastkurssi on Sompion koulussa uusi valinnaisaine, jonka oppilaat voivat valita 8.- ja 9.-luokalle. Kurssi oli tarjolla jo vuosi sitten, mutta tuolloin tarpeeksi moni ei valinnut uutta ainetta.

”Meillä tarjotaan esimerkiksi perinteistä kotitaloutta ja liikuntaa, jotka imevät paljon porukkaa. Tänä vuonna saatiin onneksi riittävä määrä oppilaita kasaan.”

Podcasteja on käytetty peruskoulussa osana opetusta aikaisemmin esimerkiksi Ruotsissa.

”Mutta en ole ainakaan kuullut, että missään muualla olisi peruskoulussa tarjolla podcastkurssia valinnaisaineena. Lukiossa ehkä, ja ammattikorkeakouluissa tiedän että on.”

Podcastkurssia käyvät Anna Oksanen, Karoliina Mesipuu ja Pihla Parviainen suunnittelivat maanantaina 14. syyskuuta podcastjaksoja. He aikovat puhua erilaisista ajankohtaisista uutisaiheista.­

Idean podcastkurssille Kallioranta sai pari vuotta sitten innostuttuaan itse audiosta ja sen käyttömahdollisuuksista pedagogisessa ympäristössä. Ensin oli kuitenkin itse sukellettava mahdollisimman syvälle podcastmaailmaan.

Hän kuunteli podcasteja, kävi podcastkurssin ja ryhtyi julkaisemaan omaa podcastia. Isälokero-podcastissa Kallioranta ja opettaja Antti Kanto pohtivat isyyttä ja vanhemmuuspuhetta.

Vaikka podcastkursseja on aikaisemmin ollut tarjolla vasta vanhemmille oppilaille, Kallioranta näkee niissä paljon potentiaalia juuri peruskoulussa.

”Podcast on niin monipuolinen formaatti. Sisältö voi aina olla ikäkauteen ja osaamiseen suhteutettuna. Sen ei tarvitse olla ammattimaista, viimeisen päälle toteutettua ja leikattua, vaan sisältö voi oikeastaan olla mitä hyvänsä.”

Kallioranta vertaa podcastjakson tekemistä esseen kirjoittamiseen. Samalla kun nuoret oppivat konkreettisesti miten podcastia tehdään, kuten esimerkiksi oman puheen nauhoittamista ja leikkausohjelman käyttöä, he oppivat myös paljon muuta.

” ”Yksi oppilaista esimerkiksi sanoi, että hän uskoo itseluottamuksen paranevan, kun hän oppii ilmaisemaan itseään paremmin.”

Podcastjaksoissa on tietty asiasisältö, jonka oppilas ottaa haltuunsa. Jotta sen saisi tiivistettyä yhteen pakettiin – tässä tapauksessa keskusteluun tai monologiin – oppilaan on mietittävä, mikä juuri kyseisen teeman kohdalla on kaikista oleellisinta ja mitä kysymyksiä käydään läpi.

”En ole tutkimuksia lukenut, mutta minusta on itsestäänselvyys, että on oppimista edistävää keskustella aihe auki. Sillä on myös pedagogista merkitystä kuulla oman äänensä.”

Koulussa on perinteisesti kirjoitettu paljon. Vaikka Kalliorannan mielestä podcastien tekeminen ei ole missään nimessä helpompaa kuin esimerkiksi esseen kirjoittaminen, hän uskoo, että jotkut oppilaat ottavat siitä vähemmän paineita.

”Podcastia tehdessä vahvistuu myös oma ääni. Yksi oppilaista esimerkiksi sanoi, että hän uskoo itseluottamuksen paranevan, kun hän oppii ilmaisemaan itseään paremmin.”

Takana on vasta muutamia viikkoja podcastkurssia, mutta nuoret ovat jo päässeet tekemisen makuun.

”On ollut mahtavaa nähdä nuorten innostus. He ovat olleet ihan täpinöissään ja suunnitelleet kynät sauhuten. Nauhoitus on ollut se, mikä on tähän mennessä ollut monen mielestä parasta.”

Julia Helppolainen ja Alina Ihalainen nauhoittivat Sompion koulun podcastkurssilla jaksoa, jossa he käsittelevät kokeiden aiheuttamia paineita.­

Tunneilla oppilaat nauhoittavat jaksoja ja tarkoituksena on, että ainakin osa näistä julkaistaan kurssia varten perustetulle Soundcloud -tilille. Ensimmäiset jaksot löytyvät jo tililtä ja kuka tahansa voi käydä kuuntelemassa niitä sieltä.

Podcastit ovat yhä suositumpia ja uusia tekijöitä ilmestyy jatkuvasti. Peruskouluikäisten nuorten tekemiä podcasteja ei kuitenkaan tunnu löytyvän paljon. Siksi Kallioranta uskoo, että 8.-luokkalaisten podcastit voisivat kiinnostaa niin saman ikäisiä nuoria kuin myös vanhempia kuuntelijoita.

”Se nuoren ihmisen näkökulma on yleensä niin erilainen verrattuna aikuisen näkökulmaan. Ei tule välttämättä ajatelleeksi että ’ahaa, noi näkee asiat tollaisena’. Uskon, että ainakin teini-ikäisten vanhemmat voivat saada jotain näistä podcasteista. Ja toki myös sellaiset saman ikäiset nuoret, jotka ovat kiinnostuneet samoista aiheista.”

Sompion koulun podcastkurssin podcastjaksot löytyvät Sompion Koulupodcast -Soundcloudtililtä.