Keravan tuliterässä avovankilassa on 136 paikkaa vangeille. Paikkoja ei ole kuitenkaan riittävästi.

Keravan uusi avovankila otettiin käyttöön 16. syyskuuta. Suomen suurimmassa avovankilassa on paikkoja 136 vangille.

Uusi avovankila rakennettiin vanhan vankilan päärakennuksen vasemmalle puolelle Lahdentieltä katsottuna. Vankilanjohtaja Minna Saukko kertoo töiden kustannusarvion olleen noin 22 miljoonaa euroa.

Uudessa vankilassa on palvelukeskus, jossa ovat ruokala, vastaanottotilat, poliklinikka sekä opetustiloja. Palvelukeskuksen ympärillä on viuhkamaisessa muodossa yhdeksän asuinrakennusta vangeille. Vankilassa on myös asumisyksikkö liikuntaesteisille. Yksiköissä on yhteinen keittiö, suihkut ja vessat.

”Huonekalut ja sellikalustus tehtiin vankityövoimana. Sängyt olivat Turun vankilan tuottama, ja loput kalusteista tulivat Riihimäen vankilasta”, Saukko kertoo.

Asuinrakennuksissa oli syyskuun loppupuolen keskiviikkona puolenpäivän aikoihin hiljaista, kun vankilanjohtaja Saukko esitteli Helsingin Sanomille Keravan avovankilan uusia tiloja. Vangit olivat tuolloin kuntoutuksessa tai työpalveluksessa.

Keravan avovankilan vankien asuinrakennuksia. Vankila-alueen ympärillä on pelto.­

Vankilanjohtajan mielestä uuden avovankilan tilat ovat toimivammat kuin vanhat.

”Toimimme nyt huomattavasti pienemmällä alueella kuin edellisen vankilan aikana. Pientä viilausta tiloissa ja toiminnoissa on ollut alkuvaiheessa, mutta se on luonnollista”, Saukko sanoi, kun uusi vankila oli ollut toiminnassa viikon.

Tavoitteena on, että vangit vapautuvat avovankilan kautta. Keravalla vangit ovat Saukon mukaan keskimäärin puoli vuotta, lyhimmillään aika voi olla kaksi viikkoa.

Vankilanjohtaja Minna Saukko asuinrakennusten vieressä.­

Keravan avovankilassa on ensikertalaisia vankeja 60 prosenttia. Alle 29-vuotiaita vankeja on 34 prosenttia ja 30-39-vuotiaita on 26 prosenttia.

Avovankilassa vangit ovat kuntoutuksessa ja työpalveluksessa. Kuntoutuksessa vangeille opetetaan muun muassa omien asioiden hoitamista ja sosiaalisten verkoston luomista.

”Vangeille opetetaan, kuinka siviilissä toimitaan vapauden koittaessa”, Saukko tiivistää.

Vankilan työtoiminnan tavoite on niin ikään antaa vangille taitoja, joilla hän pärjää siviilissä.

”Keravan avovankila tekee yhteistyötä esimerkiksi Helsingin, Järvenpään, Keravan ja Metsähallituksen kanssa. Vasikkasaaressa vangit ovat kunnostaneet saarta virkistyskäyttöön. Nuuksiossa ja Sipoonkorvessa vangit ovat korjanneet ja rakentaneet laavuja sekä polkuverkostoa retkeilijöiden käyttöön”, Saukko kertoo esimerkkejä vankien työkohteista.

Vangin huone.­

Uusien tilojen myötä Keravan avovankilan paikkaluku kasvoi. Vanhoissa tiloissa paikkoja oli 94, kun niitä uusissa on 136.

”Vaikka paikkaluku kasvoi, vankipaikkoja ei ole edelleenkään riittävästi. Keravan avovankilan toimialue on Etelä-Suomi, mutta osa Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen avolaitosvangeista joudutaan edelleen sijoittamaan muille rikosseuraamusalueille”, Saukko toteaa.

Keravan avovankilan ruokalan ikkunoista näkee kukkaniityn.­

Vuonna 1891 perustettu Keravan vankila muuttui pelkästään avovankilaksi syksyllä 2016, kun paloviranomaiset kielsivät vankilan päärakennuksen käyttämisen.

Tuolloin päärakennuksessa olleen suljetun vankilan vangit siirrettiin muualle Etelä-Suomen alueen vankeinhoitolaitoksiin. Avovankila siirtyi alueella olleen nuorisovankilaosaston tiloihin.

”Vanhan päärakennuksen korjaaminen olisi tullut liian kalliiksi, eikä peruskorjauksella olisi kuitenkaan päästy tarkoituksenmukaisiin tiloihin. Siksi päätettiin rakentaa uusi avovankila.”

Avovankilan ruokala.­

Keravan vankilan rakennukset ja maa-alueen omistava Senaatti-kiinteistöt valmistelee parhaillaan vapautuvan alueen jatkokäyttöä.

Rikosseuraamuslaitokselta vapautuvat vanha päärakennus, johtajan villa, apulaisjohtajan ja talousjohtajan talot, puutarha-alue kasvihuoneineen, kirkko, puusepän verstas, puiset paritalot sekä pellot vankila-alueen ympäriltä.

”Vankila viljeli peltoja vielä viime vuonna, mutta tänä vuonna pellot ovat olleet kesannolla. Pelloille yritetään jatkossa löytää viljelijä.”

Keravan avovankila on yksi Suomen yhdestätoista avovankilasta.