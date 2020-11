Somessa huolestuttiin murtoaalloista Keravalla. Keskustelua seuraava Itä-Uudenmaan poliisi vakuuttaa, että kaupungissa on turvallista liikkua.

Monet keravalaiset ovat syksyn aikana olleet sosiaalisessa mediassa sitä mieltä, että Keravalla on turvatonta. Murroista on puhuttu syksyn mittaan muun muassa We <3 Kerava -Facebook-ryhmässä.

Poliisi on tietoinen huolesta, mutta vakuuttaa kaupungissa olevan turvallista.

Tilastot kuitenkin kertovat, että poliisille ilmoitettujen pahoinpitelyrikosten määrä Keravalla on hieman kasvanut tänä vuonna viime vuoteen verrattuna.

Ylikomisario Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisista sanoo yksityisellä paikalla tehtyjen pahoinpitelyrikosten määrän nousseen tänä vuonna Keravalla, koska ravintolat ovat sulkeneet ovensa aikaisemmin koronarajoitusten vuoksi. Huhtela sanoo ilmiön olleen samanlainen myös muualla Suomessa.

Nousu voi siis osittain selittyä sillä, että poikkeusoloissa pahoinpitelyjä tapahtuu enemmän kodeissa.

”Pohdittaessa onko Keravalla kaduilla turvallista liikkua, on huomattava, että yleisellä paikalla tapahtuvien pahoinpitelyjen määrä on laskenut”, Huhtela huomauttaa.

Ryöstöjen määrä Keravalla on puolestaan hieman lisääntynyt. Tämän vuoden tammi-lokakuussa poliisille ilmoitettiin 38 ryöstöä, kun viime vuoden luku oli 21.

”Ryöstöjen kasvaneeseen määrään ei ole yhteistä nimittäjää. Kysymys voi olla nuorten välillä tapahtuneista kännykkävarkauksista. Ryöstöjen takana on sekava joukko erilaisia tekoja, joissa mukana voi olla päihteitä. Lähtökohtana on kuitenkin edelleen se, että jos kuljet kadulla Keravalla, ei ole suurta riskiä joutua ryöstetyksi.”

Moottoriajoneuvoista tapahtuneet varkaudet ovat sen sijaan lisääntyneet selvästi Keravalla tänä vuonna. Varkauksia oli viime vuoden tammi-lokakuussa 70, kun tämän vuoden luku on 207.

”Automurtojen määrän kasvu liittynee huumekaupan rahoitukseen. Autoista viedään yleensä niihin jätettyä ja helposti anastettavaa omaisuutta kuten työkaluja ja iPadeja. Tarkempaa selittävää tekijää murtojen kasvulle ei löydy, ne ovat sattumanvaraisia. Järvenpäässä kehitys on ollut samanlainen.”

Poliisi on tietoinen siitä, että sosiaalisessa mediassa moni keravalainen on ollut sitä mieltä, että kaupungissa on turvatonta.

”Kun sosiaalisessa mediassa keskusteltiin automurroista Keravalla, turvattomuus nousi pintaan. Turvattomuutta ei sovi väheksyä, mutta taustalla ei ole erityisen vakavia asioita. Kerava on tavanomainen kaupunki Suomessa rikostilastoja tarkasteltaessa. Keravalla on hyvin turvallista.”

Huhtela sanoo poliisin kertoneen jo aikaisemmin, että se aikoo lisätä poliisin partiointia Keravalla jatkossa.