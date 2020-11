Itä-Uudenmaan poliisi vastasi keskiviikkona Keravan keskustassa tehdyssä suorassa lähetyksessä kysymyksiin Facebookissa.

Itä-Uudenmaan poliisi vastasi Keravan turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin Facebookissa keskiviikkona iltapäivällä. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki vastasi kysymyksiin suorassa lähetyksessä, joka tehtiin Keravan keskustassa. Lähetyksessä oli mukana myös Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. Kysyjät olivat lähettäneet kysymyksensä etukäteen.

Taustalla on sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu, jossa Keravaa pidetään turvattomana.

Yksi kysyjä tiedusteli, miksi Keravalla on paljon rikoksia. Poliisipäällikkö Koskimäki vastasi, ettei Kerava poikkea samankokoisista kaupungeista rikollisuuden määrässä. Hän sanoi kuitenkin ymmärtävänsä sen, että asukkaita on huolettanut tänä vuonna esimerkiksi se, että tietyt rikokset ovat lisääntyneet.

”Keravalla niin kuin monissa muissakin kaupungeissa näkyy tällä hetkellä väkivaltarikollisuuden kasvu. Näkyy tällainen huumeisiin liittyvien rikosten kasvu. Puhutaan nyt sitten autoihin kohdistuneista murroista tai ajoneuvojen käyttövarkauksista. Nämä ovat tänä vuonna lisääntyneet erityisesti”, Koskimäki totesi.

Toinen kysyjä halusi puolestaan tietää, onko Keravalla lisäntynyt rikollisuus tilastollisesti viime vuosina. Poliisipäällikkö Koskimäki vastasi, että tänä vuonna kasvua on kyllä tapahtunut Keravalla pitkän ajan keskiarvoon nähden. Hän sanoi kasvua tapahtuneen autovarkauksissa ja erityisesti autoon kohdistuneissa automurroissa.

”Valtakunnallinen ilmiö on, että väkivaltarikollisuutta on enemmän, pääosin yksityisellä paikalla tapahtuvaa. Petosrikollisuutta on poikkeusaikoina tavanomaista enemmän. Mitään äkkinäistä Keravaan liittyvää ominaispiirettä ei ole tunnistettavissa”, Koskimäki sanoi.

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu kysyi, että mikä on poliisin yleistuntuma siitä, että onko Keravalla rauhallista tällä hetkellä. Lähetykseen myös osallistunut keskustassa partioinut ylikonstaapeli Jukka Setälä sanoi, että sivullisen mahdollisuuus joutua väkivallanteon kohteeksi on tilastollisesti pieni.

”Mutta aina taajaan asutulla alueella on isompi mahdollisuus kuin maaseudulla. Se riippuu vähän itsestäkin: Mihin aikaan on liikkeellä, minkälaisia reittejä käyttää. Itse pystyy hyvin ennaltaehkäisemään tapauksia”, Setälä totesi.

Yksi kysyjä halusi kuulla, että mitä mieltä poliisi on katupartioista. Kysymys liittyi siihen, että Soldiers of Odin -järjestön tunnuksilla liikkunut ryhmän liikkuminen herätti huomiota syyskuussa Keravan keskustassa. Poliisipäällikkö Koskimäki sanoi, että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vastaaminen kuuluu ihan ylivoimaisesti ja selkeästi poliisille.

”Emme suhtaudu positiivisesti partiointiin muuten kuin poliisin toimesta. On hyvä esimerkki valepoliiseista, se on yksi yhteiskunnan uhka, jossa yritetään ottaa virkavallan toimivaltaa itselle ja huijataan heikossa asemassa olevia vanhuksia. Näihin on suhtauduttava erittäin jyrkästi”, Koskimäki sanoi.

Poliisin Keravan keskustassa tekemä lähetys herätti myös satunnaisen ohikulkijan huomion.

”Ei jumalauta, ei mitään televisioaikaa”, ohikulkija vastasi poliisipäällikkö Koskimäen kertoessa hänelle, että käynnissä oli livelähetys.

Poliisipäällikkö Koskimäki totesi isällisesti ohilkulkijan olleen sen verran päihtynyt, että tämän olisi hyvä ottaa matka kotiin.