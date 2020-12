Keravan kävelykadulla olevassa näyteikkunassa voi ihastella piparkakusta tehtyä kopiota kaupungin juna-asemasta. Kondiittori valmisti aseman näkemättä koko paikkaa.

Keravan asemasta tehty piparkakkutalo on vanginnut ohikulkijoiden huomion Keravan keskustan kävelykadun näyteikkunassa joulukuun alkupuolelta lähtien. Taloa on ihasteltu myös keravalaisten suosimassa Facebook-ryhmässä.

Kondiittori Eija Kuningas teki talon keravalaisen ruokavalmistaja Kokkikartanon tilauksesta.

Lappeenrannan lähistöllä Luumäellä toimiva kondiittori kertoo piparkakkutalon kaavojen suunnitteluun menneen viikon verran aikaa. Sen jälkeen Kuningas paistoi osat ja kasasi ne muutamassa päivässä.

”Rakentamisessa oli haasteena se, etten tiukan aikataulun vuoksi ehtinyt käymään katsomassa paikan päällä, miltä asema näyttää, vaan piparkakkutalo oli rakennettava valokuvien perusteella”, Kuningas sanoo.

Haasteita tuotti myös se, että Kokkikartano halusi piparkakkutalon katon tehtäväksi foliosta.

”Jouduin jonkun verran miettimän, kuinka foliokaton saa pysymään piparkakkutalossa.”

Kuningas kertoo tehneensä aikaisemmin joitakin isompia piparkakkutaloja. 95 senttiä leveä ja 50 senttiä pitkä Keravan asema on hänen suurin työnsä piparkakkutaloissa tähän mennessä.

Kondiittori suhtautuu kriittisesti lopputulokseen.

”Olin hieman pettynyt, olisinko voinut saada paremman aikaiseksi. Toisaalta on helpottavaa havaita, että Keravan asema on tunnistettavissa piparkakkutalosta. Usein sanotaan, että ensimmäinen talo on harjoituskappale”, Kuningas pohtii.

Keravan aseman piparkakkutalo on näytillä kävelykadun varrella jouluun saakka.

Kokkikartano suunnitteli aluksi, että piparkakkutalo olisi syöty yhtiön Keravan tehtaalla, mutta suunnitelmat muuttuivat

”Valitettavasti emme voikaan syödä taloa Keravan ruokatehtaalla, kuten aluksi haaveilimme. Asema on tehty aidosta piparkakusta, mutta jotta se varmasti pysyisi hienona ja olisi myös kuljetettavissa, on sen kokoamisessa käytetty liimaa”, Snellmannin Kokkikartano Oy:n tuote ja brändipäällikkö Sanna Heikfolk kertoo sähköpostitse.

Kokkikartano ei ole vielä päättänyt, mihin Keravan aseman piparkakkutalo sijoitetaan joulun jälkeen.

”Hienoa, jos sitä voisi ihailla jollain sopivalla paikalla vielä tulevaisuudessakin. Ehkä kysymme sopivaa loppusijoituspaikkaa keravalaisilta. Ja kyllä se lahjoituksena menee, tarkoitus on ilahduttaa ja tuoda hyvää mieltä”, Heikfolk sanoo.

HS:n kaupunkitoimituksella on myös vuosittain perinteinen piparikisa, jota on järjestetty vuodesta 2013 lähtien.

Tämänvuotisen kisan teemana oli poikkeuksellinen koronavuosi 2020. Ilmoittautumisaika kisaan on päättynyt, ja seuraavaksi toimituksen esiraati valitsee kisaan lähetetyistä valokuvista finaaliteokset. Niiden joukosta HS:n lukijat äänestävät lähempänä joulua voittajan.

