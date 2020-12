Hovioikeus tuomitsi yrittäjän yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja määräaikaiseen liiketoimintakieltoon.

Keravalla toiminyt yhtiö myi ravintoloille Suomessa pääasiassa käteisellä pakkausmateriaaleja, mutta ei tilittänyt myyntiä kirjanpitoon. Yhtiön omistaja tuomittiin yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja määräaikaiseen liiketoimintakieltoon.

Yhtiö myi ravintoloille pitsalaatikoita, kebabrasioita, folioita ja pusseja sekä säilykechiliä. Yhtiö oli ostanut myymänsä tuotteet pääasiassa Turkista. Myynnit tapahtuivat vuosina 2012 ja 2013 päättyneinä tilikausina.

Syytteen mukaan yritys jätti kirjaamatta myyntituloa ja vältti näin verot. Yhtiön kirjanpitoon jäi kirjaamatta myyntituloja 31. joulukuuta 2012 päättyneellä tilikaudella ainakin 100 000 euroa. Menettelyllä aiheutettiin tuloveron määrääminen 24 500 euroa liian alhaiseksi.

31. joulukuuta 2013 päättyneellä tilikaudella yrityksellä jäi kirjaamatta myyntituloja yhtiön kirjanpitoon ainakin 100 000 euroa. Menettelyllä aiheutettiin luottotappioiden vähentämisen jälkeen tuloveron määrääminen 21 437,50 euroa liian alhaiseksi.

Yhtiö ilmoitti myös vuosina 2012 ja 2013 arvonlisäveron kausiveroilmoituksissa väärää tietoa jättämällä ilmoittamatta kirjanpidosta puuttuneen myynnin. Näin myyntien osalta myynnistä suoritettava verojen määrä ilmoitettiin yhteensä 44 000 euroa liian alhaiseksi, jolla aiheutettiin veron määrääminen tämä määrä liian alhaiseksi.

Yhteensä yrittäjä vältti menettelyllä veroja 89 937,50 euroa.

Verotarkastuskertomuksen mukaan yhtiön myyntituloista yli puolet vuosina 2012 ja 2013 päättyneillä tilikausilla muodostui käteismyynneistä. Yrittäjän kahden pankin tiliotteilta havaittiin vuosina 2012 ja 2013 useina kuukausina käteispanoja, yhteensä noin 35 00 euroa vuodessa. Kirjanpidosta puuttuviksi arvioitujen myyntitulojen katsottiin jääneen yrittäjän haltuun.

Yrittäjä kertoi saaneensa isältään Turkista rahaa käteisenä vaimonsa ja tytärtensä kuljettamana vuosina 2011–2013, koska hänellä oli ollut yritystoiminnassa vaikeaa aikaa. Yhteensä yrittäjän kertoi saaneensa Turkista noin 45 000–55 000 euroa.

Verotarkastuskertomus totesi olevan mahdollista, että yrittäjä on saanut rahaa myös isältään. Kertomus kuitenkin huomautti, ettei verohallinnon kirjaamattomien myyntitulojen laskelmat kuitenkaan ole miltään osin perustuneet siihen, paljonko yrittäjällä on ollut käytettävissä käteistä rahaa ja mistä hän on käteiset rahat saanut. Siksi käräjäoikeus katsoi, että asiassa ei ole olennaista se, mistä yrittäjä on käteiset rahansa saanut.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1967 syntyneen miehen törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yrittäjä määrättiin myös liiketoimintakieltoon, joka alkoi 23. toukokuuta 2019 ja päättyy 23. toukokuuta 2022. Yrittäjä velvoitettiin myös korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 56,84 euroa.

Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus piti 18. joulukuuta antamallaan ratkaisulla käräjäoikeuden tuomion voimassa.