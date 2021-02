Pääpanimomestari Tapio Kangas-Heiska on työskennellyt Sinebrychoffilla yli 35 vuotta. Yli 120 uudesta oluesta yksi syntyi Espoon Oittaalta löydetystä tammen kaarnasta

Tapio Kangas-Heiska haki oppinsa panimomestarikoulusta Saksan Münchenista. Vuonna 2000 hän oli mukana tekemässä olutta, joka vetosi erityisesti naisiin. Kyseinen Velvet-olut on yksi hänen suosikeistaan.­

Sinebrychoffin panimolla tapahtuu maaliskuussa historiaa: Panimomestarina yli 25 vuotta toiminut Tapio Kangas-Heiska jää eläkkeelle.

Hänen nimensä ei suurelle yleisölle ole tuttu, mutta hänen kehittelemiään tuotteita on moni maistanut. Vuonna 2019 markkinoille tulleen 200-vuotisjuhlaoluen kehittäminen oli Kangas-Heiskalle erityisen tärkeä projekti.

Kangas-Heiskan ura Sinebrychoffilla alkoi vuonna 1981 kesätyöntekijänä, tuolloin panimo toimi Helsingin Hietalahdessa. Vakituisena työntekijänä hän aloitti Sinebrychoffilla neljää vuotta myöhemmin.

Sen jälkeen Kangas-Heiska toimi muun muassa vuorotyönjohtajana sekä oluen prosessista vastaavana ennen kuin aloitti panimomestarina vuonna 1996. Sitä ennen Kangas-Heiska oli opiskellut vuoden kestäneen panimomestarin tutkinnon panimomestarikoulussa Saksan Münchenissä.

Siinä vaiheessa Sinebrychoff oli muuttanut Hietalahdesta Keravalle, tuotanto Keski-Uudellamaalla oli alkanut vuonna 1992.

Tältä näyttää Sinebrychoffin tehtaan sisällä Keravalla. Tuotanto Keski-Uudellamaalla alkoi 1990-luvulla.­

Vuodesta 2002 lähtien Kangas-Heiska on toiminut Sinebrychoffin pääpanimomestarina. Vuodesta 2014 hän on vastannut oluen lisäksi yhtiön siiderien, vesien ja virvoitusjuomien valmistuksesta.

Kangas-Heiskan laskujen mukaan Sinebrychoff on tehnyt noin 125–130 uutta olutta runsaan 35 vuoden aikana, kun hän on ollut vakituisena työntekijänä yhtiössä. Ensimmäisinä vuosina uusia merkkejä tuli vähän.

Tilanne muuttui, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Unionin toimivalta luokiteltiin pilareihin, joista yksi oli yhteismarkkinoita käsittelevä Euroopan yhteisö (EY).

”Ennen EY-jäsenyyttä olutta valmistettiin Alkon luvalla. EY-jäsenyyden jälkeen Valvira valvoi panimoita, ja tuotteiden kehittäminen sekä markkinoille saattaminen oli panimon omissa käsissä. Sen jälkeen Sinebrychoffilta on tullut vuosittain parhaimmillaan yli kymmenen uutta olutmerkkiä.”

Minkä olutmerkin pääpanimomestari nostaisi esiin yli 120 merkin joukosta?

”Vuosina 2000–2008 markkinoilla ollut tumma pintahiivaolut Velvet on ollut minun aikanani pitkäaikaisin erikoisolutuutuus jouluoluita lukuun ottamatta. Olut on ollut naisten suosiossa. Naiset haluavat usein kuivaa valkoviiniä, ja Velvet maistuu myös kuivalta. Ehkä siinä on syy, miksi naiset ostivat Velvetiä.”

Keravalla työskentelevä Tapio Kangas-Heiska kertoo, että keskioluen makua saatetaan säätää kajoamalla oluen väriin tai katkerotasoon.­

Kangas-Heiska nostaa myös esiin yhtiön 200-vuotisjuhlien kunniaksi tehdyn 1819-juhlaoluen, joka tuli markkinoille vuonna 2019. Olut sai alkunsa Panimolaboratorion projektista, jossa tutkittiin luonnosta eristettyjen hiivojen soveltuvuutta oluenvalmistukseen. Juhlaolueen käytetty hiiva löytyi Espoon Oittaalta tammen kaarnasta.

”Hiivoja lähdettiin etsimään sattumanvaraisesti. Juhlaoluen tekeminen oli minulle henkilökohtaisesti tärkeä projekti, koska oluen tekemiseen käytettiin erikoista elementtiä, villihiivaa.”

Monet keskioluen nauttijat saattavat miettiä, että onko juoman koostumus muuttunut vuosien saatossa. Ainakin Sinebrychoffilla näin ei ole tapahtunut.

”Keskiolut ei ole hirveästi muuttunut. Vaikka satokausissa on vaihtelua, pyritään siihen, että olut on samanlaista vuodesta toiseen.”

Toisinaan oluen reseptiin on tehty pieniä muutoksia oluen tultua markkinoille.

”Kuluttajakokemuksen perusteella olemme saattaneet muuttaa reseptiä esimerkiksi säätämällä oluen väriä tai katkerotasoa. Muutokset ovat olleet isossa mittakaavassa pieniä.”

Pääpanimomestarin mielestä suomalainen olutmaku ei ole erilainen verrattuna ulkomaihin.

”Suomessa ruoka ja juoma ovat kasvaneet yhteen. Muualla olut ja ruoka saattavat olla erilaisia, mutta sopivat kuitenkin yhteen.”

Tapio Kangas-Heiska jää eläkkeelle pääpanimomestarin tehtävistä maaliskuussa, olutta hän ei kuitenkaan jätä eläkepäivien koittaessa.

”Suhde olueeseen säilyy jatkossa aika lailla samalla tavalla kuin nyt. Olut kuuluu päivittäiseen ruokavaliooni.”

Kangas-Heiskalla ei ole mitään erityistä olutsuosikkia.

”Jos pitäisi lähteä autiolle saarelle, ottaisin mukaan punaisen Koffin keskioluen. Minulla ei ole mieliolutta. Oluen valinta riippuu paikasta ja tilanteesta sekä myös siitä, minkälaisen ruoan yhteydessä olutta nautitaan.”