Keravalla on eletty ilman keskeistä palvelua, ”työvoimatoimistoa” – Nyt kaupunkiin tulee kerralla kaksi pistettä, joille on huutava kysyntä

Kerava on yhdessä Vantaan kanssa mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joka alkaa ensi maanantaina.

Ensi maanantaina alkava työllisyyden kuntakokeilu tuo työttömille palvelut jälleen Keravalle.

Keravalla ei ole ollut useampaan vuoteen te-toimistoa, vaan työttömät ovat voineet valita, minkä toimiston palveluja ovat käyttäneet. Nyt Kerava ja Vantaa ovat yhdessä mukana yli kaksi vuotta kestävässä kokeilussa.

Kuntakokeilun alkaessa kokeilussa mukana oleville työttömille avataan palvelupisteet Keravalla. Palvelupisteet tulevat Aleksis Kiven tie 4:ään Kauppalantalolle ja Kauppakaari 11:een Keravan Ohjaamolle.

Työllisyyden kuntakokeilun piiriin siirtyvät alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat ja samassa tilanteessa olevat yli 30-vuotiaat, jotka eivät saa ansiosidonnaista päivärahaa sekä vieraskieliset työttömät työnhakijat.

”Kokeiluun siirtyville asiakkaille lähtee te-palveluista viesti siitä, että he ovat kokeilussa mukana. Asiakkaiden ei itse tarvitse tehdä mitään. Palvelemme asiakkaita puhelimitse ja mahdollisuuksien mukaan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa paikan päällä”, kertoo Keravan työllisyyden kuntakokeilua vetävä Mia Talikka.

Keravan työllisyystilanne on huonontunut viime vuosina. Kun Kerava haki kuntakokeiluun mukaan syyskuussa 2019, työttömyysprosentti oli noin kahdeksan. Tämän vuoden helmikuussa luku oli 13,7.

”Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot selittävät työttömyysprosentin nousua. Monet palvelualalla työskentelevät ovat joutuneet lomautetuiksi tai työttömiksi. Lentokenttäalueen vaikeudet näkyvät myös Keravan työllisyydessä”, Talikka toteaa.

Talikan mukaan kuntakokeilun tavoitteena on vähentää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä Keravalla. Tarkemmat tavoitteet asetetaan, kun kokeilu käynnistyy.

”Kokeilun alussa katsotaan, mikä on realistinen tavoite. Kuinka paljon työllisyystilanne voisi parantua. Kokeilussa on hyvää se, että työttömällä on mahdollisuus nyt saada omalla paikkakunnalla kokonaisvaltaista palvelua ja valmennusta työnhaussa.”

1. maaliskuuta alkava työttömyyden kuntakokeilu päättyy 30. kesäkuuta vuonna 2023. Mukana on 25 kokeilualuetta, jossa on 118 kuntaa. Kokeilussa ovat mukana noin 230 000 henkilöä eli yli puolet Suomen työttömistä työnhakijoista.

