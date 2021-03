Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on ollut maaliskuun aikana viisi tulipaloa, joissa tuli on lähtenyt saunatiloista.

Keski-Uudenmaan alueella on ollut paljon saunapaloja viime aikoina.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotti tiistaina, että laitoksen alueella on ollut maaliskuun aikana viisi tulipaloa, joissa tuli on lähtenyt saunatiloista. Vastaavia tulipaloja on alueella ollut 20–25 vuosittain viime vuosien aikana.

Saunapalojen yleisimpinä syinä on pelastuslaitoksen mukaan ollut pyykin kuivattaminen saunatilassa tai se, että kiukaan päällä on ollut tavaraa. Melko usein syynä on ollut myös kiukaan vikaantuminen.

”Viimeisen vuoden aikana on ollut useampia saunapaloja, joissa saunassa säilytetyt tavarat ovat syttyneet palamaan. Ei ole osaamista saunan käyttöön, kun saunaa käytetään varastona”, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palotarkastaja Antti Soila HS:lle.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos muistuttaa, että saunaa ei tule käyttää muuhun kuin saunomistarkoitukseen.

”Jos saunaa käytetään varastotilana, tulisi sähkösaunan sulake ottaa pois päältä”, palotarkastaja neuvoo.

Puilla lämpiävien saunojen palon syynä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan olleet useimmiten olleet hormissa olleet viat tai huolimattomuus lämmittämisessä.

Savusaunoissa riskinä on se, että saunaa on lämmitetty liikaa tai on syttynyt niin sanottu nokipalo.