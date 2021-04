Kahdessa Keski-Uudenmaan kunnassa tartuntaluvut ryöpsähtivät maan pahimpien joukkoon. Useita kymmeniä ihmisiä sairastuttaneet tartuntaketjut nostavat lukuja. Uusien tartuntojen määrässä erityisesti yksi alue erottuu Tuusulassa joukosta.

Koronatartuntojen määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten viikkojen aikana Tuusulassa ja Keravalla.

Keravalla tilanne nousi maan toiseksi pahimmaksi viime perjantaina, kun ilmaantuvuusluku hyppäsi lähes 400:aan. Ilmaantuvuusluku kertoo, kuinka monta koronavirustartuntaa on kahden viikon aikana todettu satatuhatta asukasta kohti.

Pahin huippu näyttäisi viime päivien lukujen perusteella taittuneen Keravalla. Tartuntoja on Keravan johtavan ylilääkärin Olli Huuskosen mukaan todettu 2–3 päivässä ja ilmaantuvuus on laskenut selvästi. Torstaina tosin raportoitiin taas suurempi määrä: viisitoista uutta tartuntaa ja sen takia ilmaantuvuusluku ei laskenut alle 300:n.

”Torstaina oli neljä perhettä, joissa oli useita tartuntoja todettu kerralla. Lähes kaikki uudet tartunnat olivat perheensisäisiä jatkotartuntoja.”

Uusien virusmuunnosten takia vaikuttaisi olevan entistä vaikeampaa estää tartunnat perheen sisällä. Valtaosa Keravalla todetuista tartunnoista on ollut brittimuunnosta.

”Perheissä koronavirus leviää nyt hyvin herkästi. Nämä muuntovirukset ovat käytännössä sellaisia, että kun yksi perheenjäsen sairastuu, kaikki sairastuvat.”

Uusissa tartunnoissa on Huuskosen mukaan nyt ollut poikkeuksellisen paljon lapsia, sillä muuntovirukset leviävät heihin perheissä aikaisempaa herkemmin. Tämän takia olisi erityisen tärkeää, että töiden lisäksi päiväkodista ja koulusta pysyttäisiin poissa, mikäli on koronaan viittaavia oireita, sanoo Huuskonen.

Keravalla on ollut haasteena, etteivät kaikki ihmiset ole hakeutuneet testeihin heti. On ollut tapauksia, joissa testiin menoa on viivytelty useita päiviä oireiden alkamisesta.

”Edelleen olisi tärkeä aina hakeutua viivytyksettä testeihin jos on vähäisiäkin oireita ja malttaa odottaa niiden valmistumista”, muistuttaa Huuskonen.

Yli 300:n ilmaantuvuusluku on Huuskosen mielestä vielä liian paljon. Suunta näyttäisi kuitenkin hänen mielestä olevan laskemaan päin Keravalla.

Toisin on Tuusulassa, missä luvut jatkavat kasvuaan.

”Ilmaantuvuus on nyt 300:n tietämillä. Näin korkealle ei ole mikään Keusoten kunnista aiemmin joutunut, ihan huippulukemissa ollaan”, kertoo Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Kosonen.

Keusoteen, eli Keski-Uudenmaan kuntayhtymään, kuuluu Tuusulan lisäksi myös Hyvinkää ja Järvenpää, mutta ei Kerava.

Hyvinkäällä ilmaantuvuusluku on 118 ja Järvenpäässä 127, eli yli puolet vähemmän kuin Tuusulassa.

Keravalla yksi tartuntaketju sairastutti yli 50 ihmistä. Tauti pääsi leviämään perheestä perheeseen, ja tämä ketju näkyy edelleen Keravan korkeassa ilmaantuvuusluvussa.

Tuusulassa puolestaan päiväkodista lähtenyt tartuntarypäs sairastutti yli 20 henkilöä, joista noin puolet olivat lapsia. Paula Kososen mukaan kyseinen tartuntaketju ei yksin selitä Tuusulan nopeasti kasvaneita tartuntalukuja.

”Tuusulassa on kahden viikon aikana ollut 116 uutta tartuntaa, eli lähes sata jää päiväkodin tartuntaketjun ulkopuolelle. Kun katson näitä tietoja niin hyvin paljon on sellaisia, että henkilö ei tiedä tartunnanlähdettä.”

Uusia tartuntoja on ollut niin paljon, että Keusoten koronajäljitys ruuhkautui.

”Meillä oli useamman päivän viive jäljityksessä. Mutta näyttää siltä, että olemme saaneet kirittyä aika hyvin, ja saadaan nyt vuorokauden sisään kontaktoitua jos altistus on tapahtunut Tuusulassa. Keusoten ulkopuolella altistuneita meillä on vielä paljon kontaktoimatta.”

Tuusulan sairastuneista moni tekee sellaista työtä, jota ei ole mahdollista tehdä etänä. On kaupassa ja työmaalla työskenteleviä, sähkötyötä ja asennustyötä tekeviä.

”On ymmärrettävää että on paljon töitä, joissa ei voi olla etänä. Mutta silloin onkin erityisen tärkeää, että turvavälit ja maskin käyttö toteutuvat. Kun tarkastelee näitä tietoja, herää ajatus, että voisiko siinä olla kohennettavaa”, pohtii Kosonen.

Sairastuneiden postinumeroiden perusteella erottuu erityisesti yksi koronakeskittymä Tuusulassa.

”Hyrylä dominoi. Hyrylässä pitäisi ottaa tilaisuudesta vaari ja saada kelkka kääntymään. Ketjut olisivat katkaistavissa, jos ihmiset vaan pyrkisivät käyttäytymään suositusten mukaan. Edelleen ihmiskontaktin määrä pitäisi pyrkiä rajoittamaan.”

Kososen mukaan tuleva kesä voisi toimia kannustimena saada luvut alas.

”Kukin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen mitä kesällä on mahdollista tehdä. Mitä pidempään luvut pysyvät korkealla, sitä vaikeampaa on luvata kesästä mitään.”

