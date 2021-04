Kesällä 2020 suursuosioon noussut graffititaidetalo tekee ensi kesänä paluun Keravalla. Luvassa on jälleen monipuolista taidetta. Vielä on tosin epäselvää pääseekö yleisö sitä koskaan näkemään.

Viime kesänä kymmenet tuhannet ihmiset eri puolilta Suomea ryntäsivät keravalaiseen lähiöön ihastelemaan purkukuntoisen kerrostalon värikästä uutta ilmettä.

Taiteen kotitalo -näyttelyssä nähtiin 94 taiteilijan monipuolisia teoksia talon entisissä asunnoissa ja rappukäytävissä. Monen harmiksi näyttely suljettiin syksyllä.

Nyt graffititaiteen ystäville on luvassa hyviä uutisia. Taidenäyttelystä vastannut taideprojekti Purkutaide ilmoitti perjantaina, että Taiteen kotitalo saa jatkoa. Noin 70 taiteilijaa palaa taloon, ja heistä lähes kaikki olivat mukana myös viime vuonna.

”Koronarajoitusten takia on hirvittävän oleellista, että koronaturvalliset työtavat ovat ihmisille tuttuja. Viime vuoden näyttelyä tehnyt porukka tuntee talon tavat ja voi työskennellä niin, että kaikilla on turvallinen olo”, kertoo Purkutaiteen taiteellinen johtaja Jouni Väänänen.

Suurin osa uusista teoksista maalataan vanhojen teosten päälle, mutta poikkeuksiakin on. Joistain erityisen suurta kiinnostusta herättäneistä teoksista tehdään Väänäsen mukaan ”2.0 versio”. Näihin lukeutuu muun muassa taiteilija Sheikin mustavalkoinen teos.

Taiteilija Sheikin toteuttama teos.­

Vaikka taiteilijat ovat pitkälti samoja, Väänänen uskoo, että luvassa on paljon uusia teoskonsepteja.

”En ole tätäkään näyttelyä lähtenyt teemoittamaan mitenkään, vaan taiteilijoilla on edelleen täysi vapaus tehdä sinne ihan mitä haluavat. Mutta sanotaan, että kyllä olen hieman hämmästynyt, jos tämä kulunut koronavuosi ei ala näkymään ihmisten teosten teemoissa tavalla toisella.”

Koronavuosi rajoituksineen on hänen mukaansa ollut taide- ja kulttuurialalla karmivaa aikaa. Tapahtumia ei ole päästy tuottamaan tai jos niitä on tuotettu, ne on usein tuotettu turhan takia, koska yleisö pääse niitä näkemään.

Purkutaide toteutti esimerkiksi joulukuussa Helka-hotelliin näyttäviä graffititaideteoksia. Niitä ei ole edelleenkään päästy näyttämään yleisölle.

”Taiteilijoiden vaihtoehdot ovat joko olla tekemättä mitään tai sitten jatkaa omaa taiteilijuuttaan tietäen, että on äärimmäisen epävarmaa onko tehdylle tuotannolle olemassa minkäänlaista yleisöä.”

Purkutaide pohti pitkään, lähdetäänkö suunnittelemaan uutta näyttelyä Keravalle vai ei. Lopulta heistä kuitenkin tuntui, että olisi hirvittävää haaskata tyhjä tila. Purkutuomion saanut kerrostalo seisoo edelleen paikoillaan.

Väänäsen mukaan taiteilijat lähtivät tänä vuonna jopa suuremmalla innolla mukaan kuin viime vuonna.

”Vaikkei yleisöä pääsisi paikalle niin jo pelkällä taiteen tekemiselle on merkitystä. Se on se, mitä me eletään ja hengitetään. Jos meillä ei ole omalle luovuudelle minkään asteista ulospääsyä, niin se patoutuu ja ahdistaa. Toivottavasti näyttelyn tekemisellä saadaan tälle jonkinlaista lääkitystä, oli sitten yleisöä tai ei.”

Ajatuksena on viettää avajaisia heinäkuussa. Näyttely olisi avoinna syksyyn asti.

Taiteen kotitalo kuvattuna heinäkuussa 2020.­

Viime vuonna kävijämäärät ylittivät kaikki odotukset. Yhteensä hurjat 30 000 ihmistä ryntäsi Keravalle joka puolelta Suomea.

”Yksi porukka tuli Turusta asti taksilla Keravalle varta vasten tätä näyttelyä varten. Se oli meidän mielestä todella eksoottista. Myös Oulusta asti oltiin lähdetty näyttelyn takia ajamaan.”

”En osaa sanoa mikä muu olisi aiheuttanut täällä Keravalla vastaavan tasoista liikehdintään sitten 90-luvun, kun täällä oli Saviolla Planet Fun Fun ja huvipuisto Fanfaari.”

Viime vuoden kaltaista jättimenestystä Väänänen ei kuitenkaan odota tältä vuodelta.

”Sen toistuminen olisi todella erikoista. Mutta se, että siitä yleisöstä saataisiin edes puolet paikalle, ei ole minusta ollenkaan utopistinen ajatus. Ja 15 000 ihmisen yleisö on jo itsessään ihan mieletön määrä porukkaa.”

