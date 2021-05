Kesän 2020 ilmiöksi nousseen Taiteen kotitalon menestyksen siivittämänä Keravan kaupunki teki historiallisen päätöksen. Tulevaisuudessa kaupunki luovuttaa purkukuntoiset, tarpeettomaksi käyneet kiinteisönsä taidekäyttöön.

Viime kesänä Kerava veti valtavasti väkeä puoleensa suursuosion saavuttaneen Taiteen kotitalon ansiosta. Noin sata graffititaiteilijaa päästi luovuutensa irti ja antoi purkukuntoiselle kerrostalolle uuden, värikkäämmän elämän.

Keravan kaupunki toivoo, että vastaavanlaisia taideprojekteja nähdään tulevaisuudessa lisää. Siksi kaupunginhallitus teki maanantaina 3. toukokuuta päätöksen alkaa jatkossa systemaattisesti luovuttaa purkuluvan saaneita tai hyödyttömäksi käyneitä kiinteistöjään taidekäyttöön. Päätös hyväksyttiin yksimielisestä.

Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isolan mukaan asiasta on keskusteltu jo pidemmän aikaa, mutta Taiteen kotitalon valtava menestys toimi vauhdittajana.

”Se tuli vähän meille kaikille yllätyksenä ja kertoo siitä, että pinnan alla on todella tarvetta tällaiselle. Ollaan tiedetty, että tämä on hieno juttu. Mutta se, että se on näin iso juttu, että ihmiset tulevat suunnilleen taksilla muualta Suomesta tänne, niin kyllä se kertoo, että ollaan jonkin isomman äärellä”, kertoo Isola.

Lue lisää: Ilmiöksi noussut purkukuntoinen kerrostalo avataan uudestaan – Noin 70 taiteilijaa saa tehdä talolle ”ihan mitä haluavat”

Hänen mukaan kaupunki halusi löytää purkutaiteelle jatkuvuutta ja varmistaa, että purkutaide olisi muutakin kuin vain Taiteen kotitalo.

”Ajatus on tulevina vuosina tästä eteenpäin löytää uusia kohteita. Jotkut voivat olla popupeja, että tullaan aika nopeasti johonkin tilaan, toiset voivat olla pidempiaikaisia. Nythän se on aika vahvasti ollut maalausjuttua, mutta voisi myös olla muutakin kulttuuria ja taiteen erilaisia muotoja mukana. Tekemisen palo on se tärkein juttu.”

Kohteita tarjotaan niin kaupungin omalle aktiiviselle purkutaideyhteisölle kuin myös toisille tekijöille muualta päin Suomea.

” ”Tällaisia päätöksiä ei missään Suomen kaupungissa ole toistaiseksi tehty.”

Idea tuli alun perin Keravan purkutaideyhteisön primusmoottorilta, graffititaitelija Jouni Väänäseltä. Väänänen, joka toimii myös Purkutaide -nimisen projektin taiteellisena johtajana, kertoo, että Keravan maanantain tekemää päätöstä on tavoiteltu jo viiden vuoden ajan.

”Kyllä siitä tuli juhlallinen fiilis. Pitkään ollaan Purkutaiteessa tehty työtä sen eteen, että kurssi kääntyisi ja ihmiset näkisivät purkukiinteistöjen mahdollisuudet. Tämä on voimakas signaali, että ollaan menossa sitä kohti. Tuntuu hyvältä, että meidän työ ei ole ollut turhaan.”

Keravan päätös on Väänäsen mukaan ensimmäinen laatuaan.

”Tällaisia päätöksiä ei missään Suomen kaupungissa ole toistaiseksi tehty, että Kerava avaa kyllä pelin tässä. Oma odotukseni on, että tämä tulee olemaan yleistyvä malli Suomessa.”

Odotus pohjautuu siihen, että jo pelkästään Purkutaiteelle tulee ympäri Suomea jatkuvasti yhteydenottoja.

”Meitä halutaan luotsaamaan taideprojekteja milloin mihinkin kaupunkiin. Meille tulleiden yhteydenottojen täytyy olla vain pintaraapaisu siitä mitä on oikeasti tapahtumassa. Konkreettisesti tälläkin hetkellä muuallakin tehdään näitä asioita meistä inspiroituneina.”