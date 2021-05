Poliisin tietojen mukaan nuorisoon kohdistuneessa väkivallassa Keravalla on kysymys pienen joukon sisäisistä välienselvittelyistä.

Nuoriin on kohdistettu toistuvasti väkivaltaa Keravalla viime aikoina.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti tiistaina, että poliisille on tehty ilmoituksia useammasta eri tapauksesta, jossa Keravalla nuoriin on kohdistettu väkivaltaa. Poliisin mukaan tapahtumat liittyvät osin toisiinsa ja myös epäillyt tekijät ovat osin samoja.

Poliisin tietojen mukaan näissä tapauksissa ei ole kyse laajemmasta ongelmasta, vaan enemmänkin pienen joukon sisäisistä välienselvittelyistä.

Poliisin mukaan epäillyt tekijät ja asianomistajat ovat pääasiassa alle 15-vuotiaita. Heidän osaltaan tapahtumien jatkoselvitykset tehdään moniviranomaisyhteistyönä muun muassa poliisin ennaltaehkäisevän työn ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

Osa epäillyistä tekijöistä on jo täyttänyt 15 vuotta eli he ovat rikosoikeudellisesti vastuussa. Heidän osaltaan tapausten esitutkinta on poliisilla. Myös 15 vuotta täyttäneiden alaikäisten epäiltyjen osalta tapausten jatkoselvityksiä tehdään moniviranomaistyönä.

Tapahtumien selvitykset ja esitutkinta ovat kesken, ja poliisilla ei ole tässä vaiheessa tapauksista muuta tiedotettavaa.

