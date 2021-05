Valaisinpylväs kaatui yhtäkkiä auton päälle Keravalla – Sitten valkeni, että koirien virtsa on voinut syövyttää kaikki tien tolpat

Kerava uusii kymmeniä katuvaloja vaarallisen onnettomuuden jälkeen. Pistotarkastus paljasti useita mystisesti syöpyneitä tyviä. Kaupunki epäilee syypääksi muun muassa koiria.

Turvallisuustoimena Keravan kaupunki uusii kaikki katuvalaisimet Ylikeravantiellä. Kaupungin tekemässä pistotarkastuksessa kävi ilmi, että useiden valaisinpylväiden tyvet olivat pahasti ruostuneet.

Pylväät näyttivät päällisin puolin hyväkuntoisilta, mutta ruostuminen oli salakavalasti edennyt silmiltä suojassa valaisinpylväiden jalustojen sisällä. Keravan kaupungin liikennesuunnittelija Miika Tiihonen kertoo vahinkojen laajuuden tulleen kaupungille yllätyksenä.

”Jos tyvi on noin pahasti syöpynyt, niin yleensä se alkaa näkymään ylempääkin. Eli normaalisti pitäisi nähdä päältäpäin, jos alkaa näin pahasti ruostumaan. Näissä se ruostuminen on kuitenkin jännästi jäänyt ihan siihen tyveen.”

Kaupunki teki Ylikeravantiellä pistotarkastuksia huhtikuussa sattuneen onnettomuuden takia. Järvenpääläinen Tanja Stenholm oli lauantaina 17. huhtikuuta ajamassa kotiin lapsensa kanssa Keravalla asuvilta vanhemmiltaan, kun kahdeksanmetrinen valaisinpylväs rojahti hänen autonsa päälle.

”Tuntui niin uskomattomalta. Aluksi luulin, että joku heitti jotain ikkunaan, kun ikkuna meni rikki. Ajateltiin, että ajetaan siitä korjaamoon. Noustiin autosta pois ja todettiin, että auto ei kyllä lähdekään mihinkään ilman hinausautoa”, hän kuvailee.

Valaisinpylvään lamppuosa oli lentänyt pitkin poikin, ja pylväs makasi auton takana suojatiellä tukkien täysin yhden kaistan. Jos tolppa olisi osunut hieman eri tavalla autoon, koko katto olisi voinut romahtaa niskaan.

”Vakuutustarkastaja soitti seuraavalla viikolla ja kertoi, että oli käynyt aika lähellä.”

Järvenpääläisellä Tanja Stenholmilla ja hänen 15-vuotiaalla pojalla kävi onni onnettomuudessa. Stenholm miettii, mitä olisi käynyt, jos heidän sijaan katuvalaisin olisi kaatunut esimerkiksi mopoa ajavan nuoren päälle. Kuvassa näkyy kuinka valaisin jäi makaamaan suojatien päälle, tukkien myös yhden ajokaistan.­

Päänsärkyä ja viikon kestänyttä niskajäykkyyttä lukuun ottamatta Stenholm ja hänen poikansa selvisivät pelkällä säikähdyksellä. Ensin vakuutusyhtiöstä ilmoitettiin, että auto menisi lunastukseen, mutta nyt näyttää siltä, että se saadaan korjattua. Lasku tulee tosin pyörimään noin 13 000 eurossa.

Stenholm haluaa kertoa tarinansa, koska toivoo, että valaisinpylväiden kuntoon kiinnitettäisiin enemmän huomiota Keravalla ja muuallakin.

”Entä jos meidän sijaan olisi tullut mopoauto, avoauto tai isä lastenvaunujen kanssa? Meillä oli sentään peltiä ympärillä, mutta jos tämä tapahtuu toiste, voi olla, että joltain lähtee henki. Kuka sen korvaa?”

Se, että katuvalaisin yhtäkkiä kaatuu itsestään, on Miika Tiihosen mukaan erittäin harvinaista. Vielä erikoisempaa on, että se tapahtuu kertalaakista. Hänen mielestä ei siis tarvitse suuremmin pelätä, että tolppa yhtäkkiä kaatuisi kadulla niskaan.

Mikä aiheutti pylväiden salakavalan syöpymisen?

Yksi mahdollinen syy on Tiihosen mukaan kyseisten valaisimien jalustoissa.

”Nykyisten katuvalaisimien betonijalustat jätetään 10–15 senttiä maanpinnan päälle. Mutta näissä osa oli jätetty jopa pikkaisen nurmikon alle tai sitten ne olivat tasassa nurmikon kanssa. Itse epäilen, että siinä on vaan maa-ainesta kertynyt niin, että se on hautunut kosteutta.”

Tiihonen arvelee, että kyseisten katuvalaisimien ikä on vähintään kymmenen vuotta, mahdollisesti jopa 20–25 vuotta. Vuosien varrella kosteus on hitaasti aiheuttanut tuhoa.

Tuhoa on todennäköisesti kiihdyttänyt myös se, että pylväät ovat vastustamattomia monelle kaupungin nelijalkaisille asukkaille.

”Yksi mikä hyvinkin tiedetään, on se, että koiran virtsa ihan oikeasti ruostuttaa. Jos pylväät ovat sellaisessa paikassa, jossa on paljon koiria ja ne käyvät pylvästä vasten nostamassa jalkaa, niin se on hyvinkin syövyttävää.”

Kuinka nopeasti pylväs ruostuu, jos koirat virtsaavat siihen toistuvasti?

”Se riippuu siitä, kuinka usein siellä käydään ruikkaamassa ja onko siinä maa-ainesta, johon se kosteus jää muhimaan. Jos siinä ei ole mitään ja se kuivuu vapaasti, koira saa kyllä käydä useampaan otteeseen merkkaamassa. Harvoin alle kymmenenvuotiaissa pylväissä löytyy oikeastaan minkäänlaisia jälkiä, oli siellä sitten käynyt koiria tai ei.”

Samanmallisia valaisimia löytyy myös muutamasta toisesta paikasta Keravalla. Tiihonen ei silti tässä kohtaa usko, että ne olisivat yhtä huolestuttavassa kunnossa. Ajatuksena on kuitenkin syksyn saapuessa yleisesti ottaa katuvalaisimien kunto tarkempaan syyniin.

Ylikeravantien yhteensä noin 40 valaisimen uusimisurakka alkoi tällä viikolla. Se kestää todennäköisesti elokuun puoleenväliin saakka.

”Jonkin aikaa tulee olemaan tie pimeänä. Mutta näin kesää kohti kun mennään ajateltiin, että on pienempi paha purkaa ne nyt pois, kuin odottaa että siellä mahdollisesti kaatuu toinenkin pylväs. Selkeästi ollaan nähty, että ne ovat huonokuntoisia”, sanoo Tiihonen.

Keski-Uusimaa uutisoi ensimmäisenä Tanja Stenholmin onnettomuudesta.