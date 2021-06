Hallitus kaavailee velkakattoa, joka voi aiheuttaa muuttoliikettä Helsingistä kehyskuntiin. Kiinteistön­välittäjä arvioi HS:lle, millaisen asunnon maksimilainalla alueelta saisi.

Hallitus kaavailee kotitalouksille velkakattoa. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, velkakatto saattaisi olla viisinkertainen kotitalouksien vuosittaisiin bruttotuloihin nähden.

Helsinkiläisten mediaanitulo oli 24 000 euroa vuodessa vuonna 2018. Mediaanitulon ansaitseva saisi siis lainaa 120 000 euroa, jos velkakatto toteutuu. Jos pariskunnasta molemmat tienaisivat mediaanitulon verran, lainaa olisi mahdollista saada 240 000 euroa.

Jos lainakatto toteutuisi, moni helsinkiläinen asunnon ostoa harkitseva matala- tai keskituloinen ei löytäisi mieleistään ja riittävän isoa asuntoa Helsingistä, koska asunnot ovat kalliita Helsingissä.

Helsinkiläinen asunnonostoa harkitseva suuntaisi tuolloin katseensa todennäköisesti muihin kuntiin pääkaupunkiseudun lähistölle. Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa eli niin sanotuissa Kuuma-kunnissa väestönkasvu on ollut voimakasta jo nyt.

Lue lisää: Velkakatto pakottaisi matala- ja keskituloiset helsinkiläiset Järvenpäähän tai Hyvinkäälle.

Kuuma-kunnat saivat muuttovoittoa maan sisältä noin 2 200 ja ulkomailta noin 800 henkilöä vuonna 2020. Kasvua oli 1 176 henkilöä enemmän kuin keskimäärin vuosina 2015–2019.

Kuuma-seudun väkiluku ei ole kasvanut 2010-luvulla yhtenäkään vuonna määrällisesti niin paljon kuin viime vuonna.

Aluekehitystutkija Timo Aro pitää periaatteessa mahdollisena, että yksittäisten Keski-Uudenmaan kuntien väestönkasvu kiihtyy vielä lisää, jos velkakatto toteutuu.

”Jos velkakaton vuoksi on vaikea saada riittävän suurta lainaa asunnon ostoon esimerkiksi Helsingissä tai Espoossa, tuolloin tavoite asunnon sijainnista siirtyy seuraavalle kehälle eli ensisijaisesti Vantaalle, yksittäisiin Kuuma-kuntiin tai Porvooseen. Toisaalta voi olla, että ihmiset säästävät enemmän ja asuvat pitempään vuokralla ennen kuin ostavat asunnon”, Aro pohtii.

Jos Keski-Uudenmaan kuntien väestönkasvu kiihtyy lainakaton vuoksi, kunnilla voi olla haasteita selvitä kasvusta.

”Muutamien Keski-Uudenmaan kuntien muuttovetovoima on ollut suurta jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa. Kunnat eivät kaipaa ennakoimatonta väestönkasvua. Esimerkiksi Järvenpäässä ja Keravalla on ollut paljon tekemistä palvelu- ja infrastruktuurin investoinnissa, kun väkimäärä on kasvanut paljon. Maltillisen kasvun Tuusula on onnistunut helpommin tekemään riittävästi palvelu- ja infrastruktuuria väkimäärän kasvaessa.”

Keski-Uudenmaan kunnista esimerkiksi Hyvinkäällä on Aron mukaan hyvät edellytykset ottaa vastaan väestönkasvun mahdollinen kiihtyminen.

”Hyvinkäällä väestönkasvu on ollut hallittavampaa viime vuosina. Kaupungissa on hyvät julkiset palvelut, ja kaupunki on valmiimpi mahdolliseen väestönkasvuun.”

Lue lisää: Surullinen sattuma mullisti eläkepäivistä haaveilevan pariskunnan asuntoaikeet – Sitten yllättävä muuttosuunta paransi heidän elintasoaan

Aluekehitystutkija Timo Aro.

Helsinkiläisen vuoden 2018 mediaanituloilla yksinelävä saisi 120 000 euron ja pariskunta 240 000 euron asuntolainan.

Mutta minkälaisen asunnon Keski-Uudeltamaalta saa 120 000 eurolla?

”Viimeisen parin vuoden sisällä toteutuneita kauppoja tarkasteltaessa Keravalta saa 120 000 eurolla kaksion tai kolmion. Kaksioiden hinnat ovat noin 70 000–200 000 euroa, kolmioiden hinnat alkavat 90 000 eurosta. Ihan Keravan keskustasta ei asuntoa saa”, kertoo Keski-Uudellamaalla pitkään kiinteistövälittäjänä toiminut Reija Kivinen-Maksimainen.

Tuusulassa asuntojen hintakehitys on ollut Kivinen-Maksimaisen arvion mukaan samanlainen. Järvenpäässä hinnat ovat hieman korkeammat kuin Keravalla, Hyvinkäällä puolestaan alhaisemmat.

Entäpä jos pariskunnalla on asuntolainaa yhteensä 240 000 euroa. Minkälaisen asunnon tuolla summalla saa?

”240 000 eurolla saa hyväkuntoisen kaksion tai kolmion keskusta-alueelta Keski-Uudenmaan kunnissa. Summalla voi myös saada pienen neljän huoneen ja keittiön omakotitalon.”