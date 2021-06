Koronaan liittyvät puhelut ja Apotin käyttöönotto ruuhkauttivat Keravan terveyskeskuksen puhelinpalvelun.

Terveyskeskuksen puhelinpalvelu on vaikeasti ruuhkautunut Keravalla, kaupunki tiedottaa.

Syitä ruuhkautumiselle on tiedotteen mukaan monia. Kuluvan vuoden aikana yhteydenottoja on jopa kymmeniä prosentteja enemmän kuin edellisenä vuonna. Etenkin koronavirukseen liittyvien kysymysten määrä on kuormittanut puhelinpalvelua ja sähköistä yhteydenottojärjestelmää.

Oman lisänsä tilanteeseen tuo potilastietojärjestelmä Apotti. Uuden järjestelmän käyttö on vielä hidasta, eikä muutoksen ajaksi palkattu lisätyövoima riitä estämään ruuhkautumista.

Kesällä yhteydenottojen käsittelyyn vaikuttavat myös henkilökunnan lomat. Ennen ja jälkeen Apotin käyttöönoton oli voimassa lomakielto, joten monien lomat ovat nyt keskittyneet kesäkuukausille, kertoo johtava ylilääkäri Olli Huuskonen tiedotteessa.

Huuskonen pyytää kuntalaisilta ymmärrystä etenkin asiakkaiden kanssa tekemisissä olevaa henkilökuntaa kohtaan.

”He tekevät aivan kaikkensa vaikeassa tilanteessa voimatta kuitenkaan vaikuttaa syihin ongelmien taustalla.”

Terveyskeskus pyrkii vastaamaan yhteydenottoihin kolmen päivän kuluessa. Ruuhkan helpottamiseksi kuntalaisia pyydetään ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen vain yhdessä kanavassa kerrallaan sekä kääntymään pienissä vaivoissa apteekkihenkilökunnan ja terveydenhuollon omahoitosivustojen puoleen.