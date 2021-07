Main ContentPlaceholder

Sherwood-kyltistä tuli Keravan epävirallinen maamerkki – Nyt sen rakentanut salaperäinen ryhmä kertoo, mistä kaikki sai alkunsa

Keravan Keinukalliossa on ikonista Hollywood-kylttiä mukaileva teos. Sekin on kopio, sillä alkuperäinen Sherwood oli vaipua unohduksiin. Nyt originaalit kirjaimet on tuotu taas esille.

Moni on kysellyt onko Keravan tunnettu Sherwood-kyltti siirretty Keinukalliosta Taiteen kotitalon eteen. Keinukallion teos on kuitenkin edelleen pystyssä.

Loppuvuodesta 2015 Keravan Keinukallion kuntoportaiden luona tapahtui kummia. Yön pimeydessä noin kymmenhenkinen porukka alkoi pystyttää valtavia valkoisia kirjaimia. Aamun valjetessa paikalliset pähkäilivät kuka tai ketkä olivat mystisesti ilmestyneen Hollywood-kyltin tyyliä jäljittelevän Sherwood-kyltin takana. Luvattoman teoksen tekijöiksi paljastui paikallinen, tiukasti anonymiteetistään kiinni pitävä katutaiteilijaryhmä Iloiset Veikot. Ryhmä oli valmistautunut siihen, että kaupunki purkaa kyltin parissa kuukaudessa. Keravalaiset ihastuivat kylttiin niin paljon, että sille myönnettiin jälkikäteen lupa. Vanerista valmistetut alkuperäiset kirjaimet korvattiin kestävimmillä toukokuussa vuonna 2018. Alkuperäisten kirjainten tarina olisi saattanut päättyä tähän. Toisin kävi. ”Replika-kirjainten tekemisen yhteydessä vanhat oli jätetty kasaksi Keinukallion huoltorakennuksen taakse. Kävimme hakemassa ne sieltä vaivihkaa talteen. Säilytyspaikkoja on ollut sittemmin parikin, mutta viimeisen vuoden verran kirjaimet ovat olleet Taiteen kotitalolla jemmassa”, kertoo ryhmä viestin välityksellä. Taiteen kotitalo on Keravan Ahjossa sijaitsevan taidenäyttelyksi muutettu purkukuntoinen kerrostalo, joka houkutteli kymmeniätuhansia kävijöitä viime kesänä. Lue lisää: Ilmiöksi noussut purkukuntoinen kerrostalo avataan uudestaan – Noin 70 taiteilijaa saa tehdä talolle ”ihan mitä haluavat” Alkuperäisen paikkansa jälkeen kirjaimia ei ole ryhmän mukaan esitetty missään. Nyt ne päätettiin asentaa tänä kesänä uudelleen avatun Taiteen kotitalon eteen. ”Kun ne nyt siellä kuitenkin jo olivat, niin ajateltiin, ettei niitä kai kannata loputtomiin jemmailla pelkästä jemmailun ilosta. Taiteen kotitalon touhu edustaa muutenkin monilta osin samanlaista ajattelua kuin meidän toimintamme. Kummastakin tuntuu virkamies saavan päänsärkyä, mutta kummasti kuitenkin sitten kelpaa”, ryhmä viestii anonyymisti. Mutta mistä Keravan Sherwood-lempinimi juontaa juurensa? ”Keravan lempinimi "Sherwood" on väännös paikkakunnan ruotsinkielisen nimen "Kervo" ääntämisasusta. Keksijä ja tarkka ajankohta ei ole meillä tiedossa, mutta nimi juontaa juurensa teddyjen kultakaudelle”, ryhmä selittää. Teddyt – eli Teddy & The Tigers – oli keravalainen rockabilly-yhtye, joka saavutti suuren suosion 1970- luvun loppupuolella Suomessa. Sherwood-teos syntyi nopeasti. ”Hollywoodissa ja Sherwoodissa on samaa se wood-osuus, joten sen pohjalta se jonkun meistä mieleen pälkähti. Kun idea oli saatu, niin ei siinä nyt kovin kauaa mennyt kun kirjaimia jo rakennettiin.” Sijainnista kiisteltiin hetki. Osa ryhmästä olisi halunnut asentaa kirjaimet pääradan varteen. ”Mutta erityisesti yksi jääräpää piti Keinukalliota ehdottomasti parhaimpana paikkana. Juoksuportaat olivat silloin juuri valmistuneet. Niiden mukana kyltillä oli luontainen yleisö, ja Keinarilla kyltistä saa paremmin kuvia kuin junan ikkunasta.” Asennus sujui hyvin. ”Siellä sitä hihiteltiin menemään yhdessä. Ainoille paikalle sattuneille ulkopuolisille esitettiin pyyntö, etteivät he paljasta tekijöitä. Hyvin ovat osanneet pitää lupauksensa.” Anonymiteetti on ryhmän mukaan heille tärkeää, sillä jäsenet haluavat jatkaa toimintaa mahdollisimman rauhassa. Toiminnalla ei myöskään haluta mitään glooriaa kenellekään. ”Enemmän se olisi siltä pois. Jos meillä nyt joku tavoite on, niin se on näyttää kenelle kaupunkitila kuuluu: meille kaikille.” Uusia ideoita on ryhmän mukaan aina muhimassa. Samalla jäsenet toivovat myös muilta kaupunkiaktiiveilta lisää tempauksia. Heillä on yhdelle tällaiselle porukalle viesti. ”Jos tähän loppuun saa lähettää terkkuja, niin laitettaisiin niitä Keravanjoen omalupaisen saunan pari kesää sitten rakentaneille Bastu Bastardseille. Timanttista toimintaa.” Lue lisää: Keravanjoen rantaan ilmestyi luvaton sauna, kaupunki antoi rakentajille kaksi vaihtoehtoa