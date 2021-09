Keravan rautatieaseman vanha penkki pelastettiin yhteisvoimin takaisin Keravalle. On mahdollista, että penkki on jopa 140 vuotta vanha.

Lähes sata henkilöä halusi olla mukana keravalaisen penkin pelastusoperaatiossa. Tavoite oli saada Keravan rautatieaseman vanha penkki hankittua yhteisvoimin takaisin Keravan asukkaiden käyttöön.

Rautatieaseman harmaasävyiset penkit ovat lähes kaikille keravalaisille ja Keravalla liikkuneille tuttuja, ja niihin liittyy paljon muistoja eri vuosikymmeniltä.

”Moni on esimerkiksi vuosikymmenet istunut penkillä odottamassa junaa, kun lähtee töihin Helsinkiin. Toinen on vaikka istunut ja odottanut rakasta tulevan pohjoisesta päin, ja joku on istunut ja lukenut lehteä. Se on sellaista arjen historiaa, joka on hirveän erilaisille ihmisille yhteistä”, kuvailee penkin pelastusoperaatiota johtanut keravalainen Samuli Isola.

Penkki saatiin takaisin jännittävästä huutokaupasta, mutta vielä ei ole varmistettu, onko penkki alkuperäinen. Jos se on alkuperäinen, penkki olisi yli 140 vuotta vanha.

”Sillähän on mahdollisesti istunut kultakauden taiteilijoita. Täällä on Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, Eino Leino ja Pentti Saarikoski asuneet aikanaan. On hyvin mahdollista, että he ovat istuneet juuri tällä penkillä, kun ovat odottaneet junaa. Maailma oli kuitenkin silloin vähän erilainen, kaikki eivät kulkeneet omalla autolla.”

HS uutisoi elokuun lopussa siitä, miten omistajanvaihdoksen yhteydessä VR:n Konepajalta löytyi runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta esineistöä – kuten esimerkiksi Eliel Saarisen suunnittelemat rautatieaseman pääovet.

VR oli käyttänyt Konepajaa varastona. Muun muassa erilaisia pöytiä, tuoleja ja penkkejä oli päätynyt sinne.

Myös kolme Keravan aseman vanhaa penkkiä löytyi esineistöstä. Isola arvelee, että penkit ovat joutuneet Pasilan Konepajalle Keravan aseman remontin yhteydessä muutamia vuosia sitten.

Idea pelastaa yksi penkeistä tuli keravalaisesta Facebook-ryhmän julkaisusta. Julkaisun tehnyt henkilö oli huomannut, että Keravan aseman vanhoja penkkejä oli yhdessä muun Konepajan irtaimiston kanssa tulossa myyntiin Huutokauppa Helanderiin. Hän pohti, että Keravan kaupungilla olisi mahdollisuutta ostaa ne takaisin. Toisaalta julkaisun tekijä arveli, että kaupungilla voisi olla vaikea nopealla aikataululla päästä vauhtiin, koska huutokauppa olisi jo seuraavana päivänä.

”Ajattelin, että voisiko tässä olla tällaisen yhteisöllisen hankinnan paikka. Laitoin viestiä, että jos jotkut muutkin lähtevät mukaan voisin olla mukana kimppahankinnassa”, Isola kertoo.

Isola on Sdp:n pitkäaikainen kuntapoliitikko, mutta sanoo osallistuneensa hankintaan yksityishenkilönä.

Kun huutokauppa alkoi lauantaina 28. elokuuta, noin kymmenen ihmistä oli ilmoittautunut mukaan. Isola ajatteli, että jos penkin saa järkevään hintaan, se ostetaan.

Ensimmäisen ja toisen penkin hinnat nousivat nopeasti, ja ne huutokaupattiin hintaan 1 300 euroa ja 1 200 euroa. Kolmaskin penkki nousi 1 200 euroon. Isola oli jo luovuttamassa, kunnes päätti tehdä vielä yhden tarjouksen.

”Siihen 1 300 euroon se sitten pysähtyi. Ei tullutkaan enää uutta tarjousta, ja me saatiin se. Laitoin viestiä Facebook-ryhmään, että nyt ollaan saatu penkki tähän hintaan, että onkohan ihmisiä tulossa mukaan.”

Aseman penkki löysi lopulta tiensä takaisin Keravalle. Uusi koti on Taide- ja museokeskus Sinkassa.

Innokkaita niin sanottuja penkkikummeja rupesi saman tien ilmoittautumaan. Pian heitä oli noin 90.

”Se, että tuli näin monta, oli todella iloinen yllätys. Arvelin itse, että ehkä tulisi 15–20. Nyt päästiin siihen, että hinnaksi tuli pari kymppiä per henkilö.”

Penkkikummeja on eri ikäryhmistä. Mukana on niin penkeillä 1950-luvulla istuneita kuin myös parikymppisiä nuoria. Lähes kaikilta tuli omia tarinoita ja muistoja penkeistä.

Penkki lahjoitettiin Taide- ja museokeskus Sinkkaan, jonne se luovutettiin juhlallisesti sunnuntaina 5. syyskuuta. Luovutustapahtuma keräsi noin 30–40 henkilöä ja samalla kuultiin muun muassa Oodi penkille -musiikkiesitys.