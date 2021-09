Kuntien on järjestettävä jätevesilietteen kuljetus aikaisintaan vuonna 2024. Pienyrittäjiä tilanne hermostuttaa.

Kiinteistön haltija ei enää jatkossa Uudellamaalla järjestä itse jätevesilietteiden kuljetusta kiinteistöstään, vaan kunta järjestää kuljetuksen. Uudenmaan jätelautakunta päätti asiasta elokuun lopussa.

Päätös koskee lautakunnan toimialuetta, johon kuuluvat Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Kuntien on järjestettävä kuljetus aikaisintaan elokuussa 2024 ja viimeistään syyskuussa 2026.

Jätelautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen 5–5 puheenjohtaja Elin Anderssonin (r) äänen ratkaistessa. Vastaesityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Jätelautakunnan päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa.

Jätelautakunnan puheenjohtaja Andersson sanoo, ettei nykyjärjestelmä ole lainvoimainen. Hän perustelee muutosta myös ympäristösyillä.

”Laki velvoittaa yrittäjän kirjaamaan, mitä jätevesilietteitä on tyhjennetty ja mihin ne on viety. On ollut yrittäjiä, jotka eivät ole tehneet kirjauksia. On huomioitava ympäristö ja huolehdittava, etteivät jätteet joudu pelloille. Kunnallisessa järjestelmässä kaikille kiinteistön haltijoille on sama palvelu”, Andersson toteaa.

Uudenmaan jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat kunnat omistavat yhdessä Rosk'n Roll -jäteyhtiön. Jos jätevesilietteiden kuljetus siirtyy kuntien järjestettäväksi, Rosk’n Roll -yhtiö valitsee kilpailutuksella yritykset, joka hoitavat kuljetuksen.

Andersson on sitä mieltä, että muutos voi laskea kuljetuksen hintaa kiinteistön haltijalle.

”Alueilla, missä jätevesilietteen kuljetus on siirretty kuntien järjestettäväksi, kuljetuksen hinnat ovat osittain laskeneet.”

Uudenmaan Yrittäjät vastustaa muutosta. Yrittäjät katsoo kannanotossaan, että kiinteistön haltijan järjestämä jätevesilietteen kuljetus täyttää lain vaatimukset alueella, ja on paras sekä tehokkain kuljetusjärjestelmämalli.

Askolan Lokapalvelu Oy:n yrittäjä Juha Kantola ei hänkään näe uudistusta hyvänä asiana. Yritys toimii Askolan lisäksi muun muassa Myrskylässä, Porvoossa ja Pukkilassa.

Hän ei ymmärrä perusteluja siitä, että uudistus tehdään ympäristösyiden vuoksi.

”Yrittäjät ovat hoitaneet velvoitteensa ja ilmoittaneet jätteen siirrosta. Jos ilmoitus jätettäisiin tekemättä, tieto kulkeutuisi viranomaisille.”

Kantolan mielestä kilpailutus on myrkkyä pienille yrityksille.

”Meitä on noin 40 pienyrittäjää 12 kunnan alueella. Pienet yritykset tuppaavat silpoutumaan kilpailutuksessa. Kenen etuja palvelee, että isot jätehuoltoyritykset ovat vahvoilla kilpailutuksessa. Kuinka käy hintojen?” Kantola pohtii.

Kantola ei osaa tässä vaiheessa sanoa, osallistuuko yritys kilpailutukseen, jos sellainen aikanaan alkaa.

”Päätös riippuu siitä, minkälaiset ehdot kilpailutukseen tulee. Onko meillä mahdollisuuksia osallistua siihen.”

Uudenmaan jätelautakunta on käsitellyt aikaisemmin sitä, kuinka jätevesilietteiden kuljetus tulisi järjestää.

Jätelautakunta päätti toukokuussa 2019 ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jätteen­kuljetusjärjestelmän alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi jätelautakunnan päätöksen ja palautti asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden mukaan jätelautakunnan päätös oli puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty.