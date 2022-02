Ihanat naapurit ovat täysin pyyteettömästi toistuvasti rientäneet keravalaisen Heli Söderqvistin iäkkäiden vanhempien avuksi tekemään lumityöt.

Hyvät naapurit ovat kullanarvoisia.

Sen on moni saanut kokea tämän talven lumimyrskyjen myötä. Yksi heistä on keravalainen Heli Söderqvist. Hänen iäkkäät vanhempansa asuvat 1950-luvulla rakennetussa rintamamiestalossa Keravan Sompiossa.

”Isä täyttää pian 91 vuotta, ja 91-vuotias äitini on pyörätuolissa. Isä on sitkeästi vielä leikannut ruohoa ja orapihlaja-aitaa sekä tehnyt muita pihatöitä. Hän on myös yrittänyt tehdä lumitöitä, mutta kyllä se käy sydämen päälle”, Söderqvist kuvailee.

Moni terve ja hyväkuntoinenkin on hikoillut raivatessaan lunta Valtteri-myrskyn jälkeen. Iäkkäille ihmisille viimeiset viikot ovat kuitenkin olleet erityisen haastavia. Fyysisesti raskas lumityö kuormittaa sydäntä, ja vanhoille ihmisille liukastuminen voi aiheuttaa vakavia murtumia.

Viime vuonna Söderqvistin isä esimerkiksi liukastui tehdessään lumitöitä parvekkeella ja joutui sairaalaan kuudeksi viikoksi.

Aina tytär ei pääse itse auttamaan vanhempiaan. Onneksi naapurit ovat silloin rientäneet apuun. Viimeksi lauantaiaamuna yksi naapuri oli täysin oma-aloitteisesti ryhtynyt kolaamaan yön aikana tulleet lumet pihasta.

”Tämä oli tosi iloinen yllätys! Heillä on aivan ihania naapureita, jotka tulevat täysin pyyteettömästi auttamaan”, hehkuttaa Söderqvist.

”Tässä ajassa puhutaan paljon siitä, että ihmiset eivät enää tunne naapureitaan eikä ole yhteisöllisyyttä. On sitä kuitenkin, sitä auttamisen halua.”

Söderqvistin isä on asunut talossa lapsesta asti. Myös Söderqvistin äiti on ehtinyt asua siinä jo noin 60 vuotta.

”Nyt äiti ja isä pääsevät pian muuttamaan kerrostaloon, ja se helpottaa tilannetta. Tämä lumimyräkkäkaaos ehti nyt tulla ennen sitä.”

Vuosikymmenien aikana naapureita on tullut ja mennyt, mutta apua on aina saanut.

”Kun isä oli viime vuonna sairaalassa, yksi naapureista tuli aina ojentamaan postin pyörätuolissa olevalle äidilleni ikkunasta.”

Tänä talvi on kuitenkin Söderqvistin mukaan ollut ihan omaa luokkaansa avun suhteen.

”Kun isä on mennyt pihalle tekemään lumityöt, hän on ehtinyt olla siellä korkeintaan hetken, kun joku naapureista on jo ilmestynyt kolan tai lapion kanssa tekemään lumityöt hänen puolestaan.”

Söderqvist laittoi lauantaina julkisen kiitosviestin avusta We <3 Kerava -Facebook-ryhmään. Julkaisu innosti monia muitakin jakamaan positiivisia kokemuksia auttavaisista kanssaihmisistä ja naapureista kommenttiketjuun.

Auttamisen halu on näkynyt myös monella muulla paikkakunnalla. HS uutisoi vastikään helsinkiläisestä koronaan sairastuneesta pariskunnasta, jotka saivat apua, kun heidän autonsa jäi sakkopaikalle lumikasojen alle.