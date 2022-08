Poliisi on ottanut kiinni viisi epäiltyä. Nuoret olivat häiriköineet pitkin iltaa Kauppakaaren tuntumassa.

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee useaa alaikäistä nuorta joukkotappelusta, jonka seurauksena yhtä ihmistä puukotettiin vatsaan Keravalla perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Poliisi sai hälytyksen Keravan Kauppakaarelle lauantaina klo 3.20. Alkutietojen mukaan paikassa oli puukotettu ihmistä vatsaan.

”Epäillyt tekijät olivat juuri ennen poliisin saapumista poistuneet paikalta juosten Keravan juna-aseman suuntaan”, kertoo rikoskomisario Sampsa Aukio Itä-Uudenmaan poliisin nuorten tutkintaryhmästä tiedotteessa.

Itä-Uudenmaan poliisin tiedotteen mukaan poliisipartio puhutti paikan päällä paria silminnäkijää, joista kumpikaan ei ollut nähnyt itse puukotustapahtumaa. He olivat kuitenkin havainneet epäiltyjen poistuneen paikalta.

Silminnäkijöiden mukaan iso ryhmä nuoria oli häiriköinyt pitkin iltaa Kauppakaaren tuntumassa ja pyrkinyt sisään useisiin ravintoloihin. Yhdellä nuorista oli havaittu myös sorkkarauta.

"Poliisi on tapahtumayönä ja sen jälkeen ottanut kiinni viisi epäiltyä ja heidät on kuulustelu. Tapahtumien kulku on pääpiirteittäin saatu selvitettyä”, Aukio kertoo Itä-Uudenmaan poliisin tiedotteessa.

Tapauksen tutkintaa jatketaan muun muassa epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä tappeluun osallistuminen, pahoinpitely, törkeä pahoinpitely ja laiton uhkaus.

Poliisi pyytää silminnäkijöitä ja henkilöitä, joilla on tapahtumaan liittyvää video- ja kuvamateriaalia, ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen nuortentutkinta.ita-uusimaa@poliisi.fi