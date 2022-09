Rikokset ovat poliisin mukaan tapahtuneet valoisaan aikaan eri puolilla Keravaa.

Keravalla tapahtui syyskuun alussa useita alaikäisten tekemiä ryöstörikoksia. Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti asiasta perjantaina.

Rikokset ovat tapahtuneet 1.–8. syyskuuta. Ne tehtiin eri puolilla Keravaa valoisaan aikaan.

Ryöstöjen kohteena ovat olleet nuoret. Heiltä on ryöstetty puhelimia ja merkkivaatteita fyysistä väkivaltaa käyttämällä. Osassa tapauksista asianomistajia on myös uhkailtu teräaseella ja väkivallalla.

”Kolmessa tapauksista epäiltyjen henkilöllisyydet ovat jo poliisin tiedossa, mutta on hyvin todennäköistä, että tekijät ovat samoja vielä varmistamatta oleviin tapauksiin. Päätekijäksi epäilemämme henkilö on 14-vuotias nuorukainen, ainoastaan yksi epäillyistä on täyttänyt 15 vuotta”, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen nuorten tutkintaryhmän rikoskomisario Sampsa Aukio tiedotteessa.

Tapauksia tutkitaan ryöstöinä ja törkeinä ryöstöinä.

Kaikki kolme epäiltyä otettiin kiinni viikonloppuna 10.–11. syyskuuta. Alaikäiset luovutettiin sosiaaliviranomaisten huostaan, jotka ovat ryhtyneet nuorten kannalta tarvittaviin toimenpiteisiin.

Myös 15-vuotias epäilty on otettu kiinni ja hänet tuotiin poliisilaitokselle kuulusteltavaksi.

”Poliisin tekemien toimenpiteiden jälkeen emme ole saaneet enää uusia ilmoituksia”, Aukio sanoo.