Kymmenet tuhannet kävivät Keravalla sijaitsevassa kerrostalossa ihmettelemässä graffititaidetta. Nyt talo odottaa purkamista.

Kaksi kesää sitten ilmiöksi noussut Keravan Taiteen kotitalo on hiljennyt kokonaan.

Viisikerroksinen purkukuntoinen kerrostalo täytettiin kesällä 2020 taiteella ja graffiteilla, ja näky oli ällistyttävä.

Näyttely sai jatkoa vielä kesän 2021 ajaksi, mutta taiteilijoilla ei ollut enää tänä vuonna mitään suunnitelmia talon suhteen.

Kerava aikoo purkaa talon. Keravan kaupungilta kerrotaan HS:lle, että tarkkaa ajankohtaa moukaroinnin aloittamiselle ei ole lyöty lukkoon.

Sulkeutuneen näyttelyn taiteellinen johtaja Jouni Väänänen vastaa Jyväskylästä hyväntuulisena puhelimeen.

Valon kaupunki -tapahtuma on houkutellut Väänäsen Keski-Suomeen, sillä tapahtumassa on hänen taideteoksiaan on näytillä. Vapaa-ajalla Jyväskylässä Väänänen on ollut tekemässä grafiittitaidetta tehdashallissa.

Väänänen kertoo, että Keravan Taiteen kotitalon teokset on kuitenkin dokumentoitu jälkipolvia varten. Kaikkiaan Keravan purkutalo keräsi kahtena vuonna noin 50 000 kävijää.

Hän uskoo, että asenteet graffititaidetta kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmäksi, mikä voi selittää suuria kävijämääriä.

”Näistä meidän toteutuksistahan se usein ihmisiä häiritsevä luvattomuus puuttuu täysin.”

Väänäsen mukaan luvallisessa ympäristössä syntyy parhaiten ”priimaa” ja yleisökin tuntee olonsa turvalliseksi.

Väänänen käy parhaillaan neuvotteluja uudesta talosta, jossa taiteilijat voivat toteuttaa itseään ja suuri yleisö nauttia tuoreesta taiteesta.

Väänänen ei kuitenkaan paljasta uutta kohdetta, sillä sopimusneuvottelut ovat vielä kesken.

