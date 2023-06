B:n paperit kirjoittaneelle Eva Guillardille ylioppilaslakki on suuri saavutus

Tuusulan lukiosta B:n papereilla valmistuvalle Eva Guillardille ylioppilas­lakin saaminen on suuri saavutus. Hänen lukioaikansa on sisältänyt kamppailua muun muassa mielen­terveys­ongelmien ja yksinäisyyden kanssa.

Keravalainen Eva Guillard, 19, ei ollut pari viikkoa sitten uskoa silmiään, kun näki nimensä ylioppilaaksi valmistuvien listalla.

Tuusulan lukiosta Jokelan toimipisteestä tänä keväänä valmistuvalle Guillardille ylioppilaslakin saaminen itsessään on suuri saavutus. Pitkään hän ei nimittäin uskonut pääsevänsä koskaan ylioppilaaksi.

Guillard kirjoitti lopulta yhden M:n, kolme B:tä ja yhden A:n. Hän toteaa, etteivät arvosanat kerro hänestä ihmisenä mitään.

”Koulumenestys ei kerro, kuinka fiksu, motivoitunut tai kunnian­himoinen ihminen on. Olen tosi ylpeä, että pääsin kirjoituksista läpi.”

Perinteisesti tiedotusvälineissä on keväisin uutisoitu lähinnä lukuisia laudatureja kirjoittaneista ylioppilaista. Pelkkien huippu­suoritusten esiin nostaminen on kuitenkin herättänyt kritiikkiä ja jättänyt varjoonsa erilaisista taustoista tulevien nuorten tarinoita.

Tänä keväänä HS kysyi tulevilta ylioppilailta, millaisista haasteista huolimatta he ovat saaneet valkolakin päähänsä. Guillard on yksi kyselyyn vastanneista.

Monen vastaajan mukaan etenkin korona­pandemia ja sitä seurannut etäopetus ovat heikentäneet opiskelu­motivaatiota ja jaksamista selvästi.

Lukiotaivalta ovat usein varjostaneet myös erilaiset mielen­terveys­ongelmat tai oppimis­vaikeudet. Osa oli kokenut voimakasta yksinäisyyttä tai vaikeuksia henkilö­kohtaisessa elämässään.

Eräs ylioppilas esimerkiksi kertoi kyselyssä, miten vanhempien alkoholismi on vaatinut häneltä kotona jatkuvasti ylimääräistä vastuunottoa.

Myös Eva Guillardin nelivuotinen lukiotaipale on sisältänyt kamppailua muun muassa yksinäisyyden, mielen­terveys­ongelmien ja motivaation puutteen kanssa.

Keravalta Tuusulan lukioon päätynyt Guillard ei aluksi tuntenut pienestä koulustaan ketään. Varsinkin ensimmäisenä vuonna oli vaikeaa päästä mukaan kaveri­porukoihin.

”Koen, että olen vähän erilainen persoona kuin valtaosa muista. Vaikka onnistuin lopulta saamaan kavereita, neljäntenä opiskeluvuotena jäin taas ihan yksin”, hän kertoo.

Lisäksi lukioaikaa kuormittivat pienestä pitäen Guillardin elämää värittäneet mielen­terveys­ongelmat. Opettajat ovat onneksi olleet hänen haasteistaan tietoisia ja ne on voitu ottaa huomioon opetuksessa.

”Olen joutunut viime vuosina painiskelemaan ikävien asioiden ja suurten tunteiden kanssa. Lukio ei ole ollut pelkästään kirjojen lukemista vaan tosi paljon selviytymistä.”

Ylioppilaskokeet olivat Guillardille stressaavia tilanteita, mutta hän selvisi niistä erityis­järjestelyiden avulla läpi.

Kenties eniten haasteita aiheutti koronapandemia, jonka aikana koulu siirtyi kokonaan etäopetukseen. Guillard kertoo, ettei etänä saanut oikeastaan mitään aikaan, eikä hän usko olevansa kokemuksensa kanssa yksin.

”En kirjaimellisesti tehnyt mitään. Varmasti on paljon muitakin, jotka avasivat etätunneilla koneen ja painuivat takaisin nukkumaan.”

Myös varsinaiset ylioppilaskokeet olivat Guillardille äärimmäisen stressaavia tilanteita. Hiljaiset ja ahdistavat koetilanteet tuntuivat niin pahalta, että hän ehti monta kertaa miettiä, pitäisikö sittenkin jättää lukio kesken.

Guillard selvisi lopulta erityis­järjestelyjen avulla kirjoitusten läpi. Hän sai esimerkiksi oman sermeillä rajatun tilansa koesaliin.

”Muiden kokelaiden seassa en varmasti olisi pystynyt suoriutumaan kirjoituksista, joten oli hienoa, että erityis­tarpeeni otettiin huomioon.”

Haasteiden ohella Guillardin lukioaikaan on mahtunut myös ikimuistoisia hetkiä ja onnistumisia.

Vuonna 2020 hän pääsi mukaan The Voice of Finland -lauluohjelmaan. Vaikka Guillard ei edennyt kilpailussa alkuvaihetta pidemmälle, on kokemus avannut hänelle monia ovia.

”Musiikki on minulle tärkeä asia ja olen Voicen myötä päässyt kokemaan monia hienoja juttuja”, hän kertoo.

”Koulu ei ole ikinä ollut minulle ykkösprioriteetti, vaan monet muut asiat kiinnostavat paljon enemmän.”

Tällaisia asioita ovat musiikin ohella politiikka, aktivismi ja some­vaikuttaminen. Guillard on lukioaikanaan valittu muun muassa vuoden nuoriso­valtuutetuksi ja vuoden keravalaiseksi vapaaehtois­toimijaksi.

Guillardin ylioppilaslakki ei ole aivan perinteisimmästä päästä: hän valitsi siihen mustan sametin ja oman nimensä kirjailtuna.

Vaikka Guillard ei aio järjestää kovin suuria ylioppilas­juhlia, lakin saaminen tuntuu hänestä ”huikean uskomattomalta”. Perinteisen valkoisen sijaan hän valitsi lakkiinsa mustan sametin ja kirjailun, jossa lukee hänen oma nimensä.

”Olen niin monta kertaa miettinyt, että keskeyttäisin lukion, ja moni kaverikin on tehnyt niin. Nyt tuntuu tosi hyvältä, etten luovuttanut”, hän sanoo.

Myös suurin osa HS:n kyselyyn vastanneista kertoo olevansa ylioppilaaksi pääsemisestä hyvin ylpeä heikommista arvosanoista huolimatta.

Seuraavaksi Guillardilla on luvassa muutaman kuukauden harjoittelu Keravan kaupungin viestinnässä, minkä jälkeen hän aikoo viettää välivuoden. Jatkossa häntä kiinnostaisi opinnot tai työt erityisesti musiikkialan ja esiintymisen parissa.

Muille lukiossa haasteita kohdanneille Guillard haluaa sanoa, ettei omaa todistusta kannata ikinä hävetä tai murehtia.

”Kaikki ovat omalla tyylillään yhtä supermenestyjiä kuin ne useamman ällän kirjoittajat.”