Menovinkit: Nelli Milan sekä 52 muuta ilmaista menoa tänään ja huomenna

Tänään keskiviikkona

HS:n Menokone löysi tälle päivälle 25 maksutonta menoa. Huomisen 28 ilmaista tapahtumaa on listattu jutun lopussa.

Keikat

Nelli Milan. Klo 20.00. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15, Helsinki). Lisätietoja.

Tribute to Rat Pack: Juki Väkipakka Trio. Klo 20.30. Storyville (Museokatu 8, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Päivämusiikkia. Juha Paukkeri, urut, ja Sahrami Huhtala, sello. Konsertin jälkeen päiväkahvit. Klo 12.30. Hakunilan kirkko (Hakunilantie 48, Vantaa). Lisätietoja.

Oopperan teetanssit. Classic Stars ja Retro Sisters. Klo 15.00. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58, Helsinki). Lisätietoja.

Maaliskuun muunnelmia. Kitaristi Osmo Palmu soittaa Länsimäen kirkossa keskiviikkoillan espanjalaista ja suomalaista kitaramusiikkia mm. säveltäjiltä Albeniz, Tarrega ja Palmu. Klo 18.00. Länsimäen kirkko (Kerokuja 9, Vantaa). Lisätietoja.

Oodi Soi: Marino & Sunrise orkesteri. Klo 19.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Kaartin soittokunta: Töölö I. Kaartin soittokunta johtajanaan Sami Ruusuvuori. Solistina Eeva Oksala, viulu. Sami Ruusuvuoren tohtorikonsertissa kuullaan Nymanin, Alakotilan, Piston ja Forsströmin uutta musiikkia. Klo 19.00. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Laulajat äänessä. Tehi Sulosen oppilaat esiintyvät. Klo 19.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Digineuvontaa. OP:n digineuvojat opastavat kirjastoissa sähköistä tunnistautumista ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Ota oma laitteesi ja pankkitunnukset mukaan. Klo 11.00-14.00. Kannelmäen kirjasto (Klaneettitie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Kulttuurikulma: Keskitysleirit natsi-Saksassa. Kirjailija Esa Mäkijärvi luennoi. Klo 13.00-14.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Palvelinkeskukset — Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutus alueelliseen elinkeinoelämään. Aiheesta esitelmän pitävät CTS Engtecin project manager Antti Laine ja sekä Data center manager Ari Kurvi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä järjestää. Klo 16.00-18.30. Eduskunnan lisärakennus (Arkadiankatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Repairing Time — Aika korjata. Watch Service Finland kertoo kellojen huollosta Omega näkökulmasta. Tule kuulemaan, kysymään ja tapaamaan muita kelloharrastajia. Klo 17.30-19.00. Suomen kellomuseo (Ahertajantie 5, Espoo). Lisätietoja.

Paul Gauguin – unelmia luonnosta. Filosofian maisteri Tiina Ottela luennoi Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3, Helsinki). Lisätietoja.

1920-luku, tiede ja teknologia. Filosofian maisteri Jussi Tuovinen luennoi 1920-luvun lumo -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Kreikkalaiset valtiomuodot. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Demokratian piirteitä antiikista nykypäivään -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia. Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Ohjaaja Alaa Altamimi.Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Klo 17.30-20.45. Maunula-talo (Metsäpurontie 4, Helsinki). Lisätietoja.

Allsång — säg det i toner!. Benny Törnroos vieraineen laulattaa ruotsinkielisessä yhteislaulutilaisuudessa. Klo 18.00. Vindängen-sali (Tuulikuja 6, Espoo). Lisätietoja.

Matinkylän lauluilta. Lauluja säestää Riitta Koivisto haitarilla yhdessä laulavien siskosten Taina Vilon ja Tiina Vilo-Sainion kanssa. Ohjelmassa on vanhoja suomalaisia iskelmiä ja ikivihreitä. JMatinkylä-seura ry ja Etelä-Espoon Eläkeläiset ry järjestävät. Klo 18.00. Ison Omenan kirjasto (Suomenlahdentie 1, Espoo). Lisätietoja.

PERUTTU: Ateneum Live: Mikä tekee klassikon?. Miksi tietyt teokset puhuttelevat meitä vuodesta toiseen? Onko kyse tottumuksesta, toistosta, altistumisesta, nostalgiasta vai teosten erinomaisuudesta? Toimittaja Ronja Salmen kanssa keskustelemassa kirjailija Riikka Pulkkinen. Klo 18.00-18.45. Ateneum (Kaivokatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Kirjailijavieraana Nura Farah. Nura Farah on Suomen ensimmäinen somalikirjailija. Hän muutti Suomeen Somaliasta 13-vuotiaana ja työskentelee nykyisin Ruokavirastossa laboranttina. Hän kertoo kirjoistaan Aavikon tyttäret ja Aurinkotyttö. Klo 18.00. Kontulan kirjasto (Ostostie 4, Helsinki). Lisätietoja.

Korfu ja muut Joonian saaret antiikista nykypäivään. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Kyproksen ja Kreikan saarten historia -sarjassa. Klo 18.45. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3, Helsinki). Lisätietoja.

Kirjailija Riikka Ala-Harja: En Saab. Malmitalon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija, filosofian maisteri Jani Saxell. Klo 18.00-19.30. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1, Helsinki). Lisätietoja.

Lähellä ja kuitenkin kaukana — sukukansoja jäljittämässä kansatieteellisen tutkimustradition hengessä. Suomalais-ugrilaisten sukukansojen parissa vuodesta 1981 työskennellyt kansatieteen dosentti Ildikó Lehtinen luennoisukukansojen tutkimuksen kehityskaaresta. Onko olemassa ristiriitaa sukukansojen omien tutkimusten ja ulkopuolisten tutkijoiden tieteellisen tuotannon välillä ja ovatko ulkopuolisten tutkijoiden kenttätyöt sukukansojen parissa oikeutettuja? Klo 18.00-19.00. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34, Helsinki). Lisätietoja.

Etelä-Haagan kirjaston iltalukupiiri. Lukupiirissä käsitellään Jenni Linturin romaania Jälleenrakennus. Lukupiirin ohjaajana toimii kirjailija Marjaana Aumasto. Lukupiirikirjoja saa kirjaston henkilökunnalta. Kansalaistoiminnan talo Haagan Lämpiö yhdessä Etelä-Haagan kirjaston kanssa järjestävät. Klo 18.00-19.30. Etelä-Haagan kirjasto (Isonnevantie 16 B, Helsinki). Lisätietoja.

Elokuvailta. Ilta alkaa William Sehested Høegin lyhytelokuvalla When We Meet Again. Kieli tanska, tekstitetty englanniksi. Pääelokuvana nähdään May el-Toukhyn ohjaama Queen of Hearts, sai Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 elokuvapalkinnon. K16. Kieli tanska, tekstitetty englanniksi. Klo 19.00. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki). Lisätietoja.

Huomenna torstaina

Huomiselle HS:n Menokone löysi 28 ilmaista tapahtumaa.

Keikat

Katinka Vee, Santeri Seessalo. Uusi laulu -klubi esittelee uusia lauluntekijöitä eri puolelta maata. Klo 18.00. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9, Helsinki). Lisätietoja.

Dixie Club: Polaris Celebrtation Band. Klo 20.30. Storyville (Museokatu 8, Helsinki). Lisätietoja.

Haydé. Helatorstai-klubi. Klo 21.00. Henry's Pub (Simonkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Kärmesrock. Rokets, Puoli yhdeksän uutiset, The Mes ja Outsiders. Klo 21.00. Lepakkomies (Helsinginkatu 1, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Organon urkumatinea: Teemu Suominen, urut. Klo 12.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Preludit & Beethoven — Musiikkia neljältä vuosisadalta. Alisa Methuen, piano, Miia-Mari Turunen, viulu, ja Yana Sa, sello. Klo 18.00. Goethe-Institut (Salomonkatu 5 B, Helsinki). Lisätietoja.

Hamsa Juriksen piano-oppilaiden konsertti. Klo 18.00. Sibelius-Akatemia (Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki). Lisätietoja.

Flyygelikuu: Jenni Lappalainen. Klo 18.00. Vuotalo (Mosaiikkitori 2, Helsinki). Lisätietoja.

Parhaat ystävät ja taisteluparit —Suuri sisaruskonsertti. Itä-Helsingin musiikkiopistossa opiskelevien oppilaiden ja muiden perheenjäsenten muodostamat duot ja triot esiintyvät. Kansainvälisen Kodály-viikon ohjelmaa. Klo 19.00. Viikin kirkko (Agronominkatu 5, Helsinki). Lisätietoja.

Oriental tunes. Itämaista musiikkia Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen muusikoiden esittämänä. Orkesterissa soivat luuttu, viulu ja percussiot, ja musiikkia täydentää laulu. Klo 19.00. Hakunilan kirkko (Hakunilantie 48, Vantaa). Lisätietoja.

Liederkreisit. Konservatorion laulajat ja pianistit esittävät lied-musiikkia. Klo 19.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Luovuus naisen voimavarana — naistenilta. Anu Hälvä, sopraano, ja Pauliina Hyry, urut ja piano, kertovat elämästään naistaiteilijoina sanoin ja sävelin. Klo 19.00. Karakappeli (Karakalliontie 12, Espoo). Lisätietoja.

Ramithawi. Klo 20.00-22.00. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Kollegium Talks: akateemisen yhteistyön etiikka. Tutkijakollegiumissa keskustellaan tutkimusetiikasta englanniksi. Puhumassa poliittisen taloustieteen professori Andreas Bieler, Tutkijakollegiumin Jaana Simola ja Anna Usacheva. Puhetta johtaa Silva Nurmio. Klo 0.00. Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Virolainen kirjailija Jaan Kross — 100 vuotta. Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Tapahtuman vetäjä suomentaja, filosofian maisteri Juhani Salokannel. Klo 10.00-11.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Aikamme musiikkia. Luennolla vieraana säveltäjä, laulaja-lauluntekijä, elektronimuusikko Laura Naukkarinen. Klo 13.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Torstaina iltapäivällä. Kirjailija Eppu Nuotion monimuotoinen elämä, Raisa Rauhamaa haastattelee. Klo 13.00-14.00. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Avoimet ovet Pankkimuseossa. Perusnäyttelyssä on tunnelmallinen jugendkonttori (Herman Gesellius, Armas Lindgren & Eliel Saarinen), vanhoja konttorikoneita ja pilapiirroksia. Opastetulla kierroksella kuullaan tarinoita menneiltä vuosilta. Opastukset tasatunnein klo 15 ja klo 16. Klo 15.00-17.00. Nordean pankkimuseo (Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki). Lisätietoja.

Vastuullisen matkailun työpaja. Iskikö ilmastoahdistus? Työpajassa saat tietoa matkailun ympäristövaikutuksista, käytännön vinkkejä oman matkasi suunnittelemiseksi sekä yhteisiä tehtäviä kestävästä matkaamisesta. Työpajaa vetää kouluttaja Heidi Kalmari. Pakollinen ilmoittautuminen: https://www.opintokeskusvisio.fi/koulutus/matkaile-vastuullisesti/. Klo 17.00-20.00. Arkadia International Bookshop (Nervanderinkatu 11, Helsinki). Lisätietoja.

Varhaiskristilliset mosaiikit Makedoniasta Ravennaan. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -sarjassa. Klo 17.00. Kanneltalo (Klaneettitie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Kolmen valtion hallitsijana Lontoossa. Teologian lisensiaatti Reeta Frosti luennoi Jaakko I ja Iso-Britannian synty -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Parveke paratiisiksi. Hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen luennoi Kukkaterapiaa omalta pihalta -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Teosesittely Macbeth. Ohjaaja Antti Mikkolan esittelee Tallinna Linnateaterille ohjaamansa, nykymaailmaan päivitetyn version William Shakespearen tragediasta. Klo 18.15. Tapiolan kirjasto (Kulttuuriaukio 2, Espoo). Lisätietoja.

Venäjän kansalaisaktivismia ja kirjallisuutta -keskustelu. Seminaarin aiheena on miten kansalaistoiminta ja aktivismi on muuttanut muotoaan viimeisen 30 vuoden aikana Venäjällä. Keskustelijoina moskovolaiset kansalaisaktivistit, underground-runouden keulahahmo Lev Rubinshtein ja antropologisista tutkimuksistaan tunnettu Aleksandra Arhipova. Keskustelun päätteeksi venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen esittää Lev Rubinshteinin kanssa kirjallisuusperformanssin. Keskustelun puheenjohtajana Ylen ulkomaantoimittaja Jyrki Saarikoski. Klo 18.00-20.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Kuukauden klassikko. Katsotaan George Cukorin ohjaama elokuva My Fair Lady (USA 1964). S. Klo 18.00. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1, Helsinki). Lisätietoja.

Klezmerin lyhyt historia. Kuoronjohtaja, pianotaiteilija Eva Jacob luennoi Israel vuonna 5780 sarjassa. Klo 18.00. Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Pohjoismaisten sarjakuvien ääneenlukua elävän musiikin säestyksellä. Taina Hakala, Pii Anttonen ja Miia Vistilä pitävät sarjakuvanlukuesityksen, jossa kuvat heijastetaan ja tekstit luetaan ääneen elävän musiikin ja ääniefektien säestyksellä. Sarjakuvia luetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Äänimaailmasta vastaa Pii Anttonen. Klo 18.00. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki). Lisätietoja.

Rooman kansalaisuus ja roomalaistaminen. Kansat Rooman rajoilla. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -sarjassa. Klo 18.45-20.15. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti käyttäen lähteenä Menokoneen tietoja.