Menovinkit: Stadin kadonneet styget sekä 36 muuta ilmaista menoa tänään ja huomenna

Tänään perjantaina

HS:n Menokone löysi tälle päivälle 12 maksutonta menoa. Huomisen 25 ilmaista tapahtumaa on listattu jutun lopussa.

Keikat

HKO Kohtaamisia-klubi — Linkolaa!. Linkolaa!-ensemble: Hildegunn Øiseth, trumpetti ja pukinsarvi, Maija Linkola ja Elina Viitasaari, viulu, Lotta Poijärvi, alttoviulu, sekä Markus Hohti, sello ja elektroniikka. Klo 21.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Stadin kadonneet styget. Stadin kadonneet -yhtye: Anna E. Karvonen, laulu ja viulu, Roope Aarnio, kielisoittimet, Antti Kujanpää, kosketinsoittimet, Tuomas Skopa, basso, ja Tuomas Timonen, rummut, esittää menneiden sukupolvien helsinkiläisten tarinoita j alauluja stadin slangilla. Yhtye esittää myös Pullopostia Kurvista –näyttelyn päähenkilön, Johan Knut Harjun laulutekstejä. Stadin kadonneet -yhtye:Anna E. Karvonen –laulu ja viuluRoope Aarnio – kielisoittimetAntti Kujanpää – kosketinsoittimetTuomas Skopa – bassoTuomas Timonen – rummut Klo 18.00. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16, Helsinki). Lisätietoja.

Sylillinen musiikkia maailmalta. Konsertissa kuullaan ryhmien ja yhtyeiden musiikkiesityksiä. Kodály-viikon konsertti järjestetään yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston ja Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen, Suomen Kodály-seuran, Suomen Chopin-seuran, Sibelius-Akatemian, Musiikkiopisto Juvenalian Espoon musiikkiopiston ja Vantaan musiikkiopiston kanssa. Klo 18.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Stand up -henkinen virsi-ilta. Hakunilan Musiikkiviikon ilta on omistettu virsille ja yhteiselle veisuulle hyvän komiikan ryydittämänä. Musiikista vastaavat Markus Malmgren, Mikko Helenius ja Tuomas Heikkilä. Illan juontaa koomikko Stan Saanila. Klo 18.00. Hakunilan kirkko (Hakunilantie 48, Vantaa). Lisätietoja.

Viulistien ilta. Petri Aarnion oppilaat esiintyvät. Klo 19.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Teatteri

Improilta. Impro on ennaltasuunnitelematonta teatteria, johon yleisö pääsee osallistumaan ehdottamalla aiheita lyhyille kohtauksille. Klo 19.00-21.00. Ipi Kulmakuppila (Porthaninkatu 13, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Muskarikonsertti. Alle kouluikäisille tarkoitetussa konsertissa seurataan Vautsi-duon ja nallen touhuja. Klo 10.00. Länsimäen kirkko (Kerokuja 9, Vantaa). Lisätietoja.

Muut menot

Il barocco siciliano — sisilialainen barokki. Taiteen maisteri Dmitri Zudov luennoi Italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -sarjassa. Klo 13.30-15.00. Työväenopiston Pohjois-Haagan-opetuspiste (Näyttelijäntie 14, Helsinki). Lisätietoja.

Värikäs arki -galleriapaja — Väri ja valo. Kevättä odotellessa luodaan värikäs ja läpikuultava ikkunakoriste silkkipaperista. Ohjaajana kuvataiteilija Chloé Mahy-Hulkko. Suunnattu erityisesti aikuisille, kielinä suomi, ranska ja englanti. Klo 16.00-18.00. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Luento: Rakennusperinnön ja nykyarkkitehtuurin helmiä Unkarissa. Arkkitehti Dániel Nagyin luento esittelee kolmekymmentä Unkarin rakennuskulttuuria kuvastavaa kohdetta. Klo 18.00. Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). Lisätietoja.

Kelet — Naistenpäivän #SHN-elokuvanäytös. Susani Mahadura ohjaama elokuva Kelet on ensimmäinen suomalainen elokuva, jonka pääosassa on rodullistettu transnainen. Kelet on 19-vuotias musta transnainen, joka haaveilee mallin urasta. Elokuvan jälkeen paikalla keskustelemassa elokuvan tekijä Susani Mahadura ja päähenkilö Kelet. Klo 18.00. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

HKO Muusikkotapaaminen. Ystäväyhdistys Pro Filharmonian edustajat haastattelevat kaupunginorkesterin muusikoita. Klo 18.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Huomenna lauantaina

Huomiselle HS:n Menokone löysi 25 ilmaista tapahtumaa.

Keikat

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaan. Klo 13.00. Hakaniementori (Hakaniemen Torikatu, Helsinki). Lisätietoja.

Jazzjamit. Antti Utriainen, piano, Häkä Virtanen, basso, ja Juha Salminen, rummut. Klo 18.00. Grillari (Soukantie 16, Espoo). Lisätietoja.

Jukka Nissinen. Maanviljelijä, kääntäjä ja lauluntekijä Jukka Nissisen savolaisen ironiantajun läpitunkemat tekstit erittelevät suomalaista arkitodellisuutta kuplettilaulajien jalanjäljissä. Klo 19.00. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9, Helsinki). Lisätietoja.

Seven Mugs. Klo 20.00. Torello Rock Bar (Tikkuraitti 15, Vantaa). Lisätietoja.

Ilkka Rantamäki Bluesbrokers with Carnaby Street Horns. Klo 21.00. Juttutupa (Säästöpankinranta 6, Helsinki). Lisätietoja.

Ufon laulukerho: Mika Kuokkanen ja Jere Ijäs. Klo 21.00. Manala (Dagmarinkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

The Rollers. !960-luvun rautalankaa ja rock'n'rollia. Klo 21.00. Ruorimies (Yläkaupinkuja 2, Espoo). Lisätietoja.

Jan Stenfors, Puka Oinonen & Ville Raasakka. Kulmilla tuulee -klubi. Klo 22.00. Dogtori (Sompiontie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Roddick Bleu. Klo 22.30. Ravintola Karkelo (Karakalliontie 10, Espoo). Lisätietoja.

Konsertit

Kadri Toomoja — Nuori kyky. Ohjelmassa on mm. Bachin ja Pärtin musiikkia. Klo 13.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Nuorisokoulutuksen opiskelijamatinea. Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijat. Klo 15.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Rohkeasti vanha!. Konservatorion oppilaat ja opiskelijat esittävät vanhaa musiikkia. Klo 15.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Anna-Maria Lehtoaho — Carte Blanche. Ohjelmassa on mm. osia Debussyn Suite Bergamasquesta. Klo 16.00. Vanhakirkko (Lönnrotinkatu 6, Helsinki). Lisätietoja.

Klubit

1920-lukubileet. Klo 18.00-23.59. Suomenlinnan Linna Bar (Suomenlinna C70, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Koko perheen puuhapäivä. Ohjelmassa poniratsastusta, nukketeatteria klo 11 ja 12, ongintaa, ohjattua askartelua, kasvomaalausta, kynsistudio ja kahvila. Klo 10.00-13.00. Steinerpäiväkoti Sirius (Paraistentie 3, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Perunapääpaja. Tapiolan kirjaston asiakkaita kutsutaan 3D-skannaamaan perheen peruna ja opettelemaan muuttamaan sen ulkoasua 3D-ohjelmistolla. Lopuksi juuri luotu peruna on valmis syntymään fyysisessä tai virtuaalimaailmassa. Ota oma peruna mukaan. Klo 10.00-12.00. Tapiolan kirjasto (Kulttuuriaukio 2, Espoo). Lisätietoja.

Kirjallinen lauantai. Kirjallinen lauantai tuo ulottuvillesi niin runoja kuin kirjailijavieraita. Runoja tarjottimella klo 11—12.30. Open mic-tyylinen tapahtuma, jossa kuka tahansa voi päästä esittämään niin omia runoja kuin lempirunoilijansa säkeitä. Kirjailijavieraana Paula Havaste klo 13—14. Klo 11.00-14.00. Hakunilan kirjasto (Kimokuja 5, Vantaa). Lisätietoja.

Miestenpäivä: Miehen elämää ja elämänkohtaloita. Klo 12 aloitetaan ruoalla ja Marttojen kahveilla. Klo 13 haastatellaan Käpylän pyövelinäkin tunnettua Jukka Järvistä hänen elämästään. Haastattelijana John Kiviranta. Klo 14 yhdeksän eri tahoa kertoo miehille sopivasta toiminnastaan, mukana Helsingin Jyryn melontajaosto, kaupungin liikuntavirasto, Helsingin Moottorikerho, Käpylän Shakkikerho, Miessakit ry, Oulunkylän Kiekkokerho, Oulunkylän seurakunta, Oulunkylän VPK ja SPR Pohjois-Helsinki. Esittelypöydät kirkon aulassa klo 11—16. Klo 12.00-15.00. Oulunkylän kirkko (Teinintie 10, Helsinki). Lisätietoja.

Museopaja. Harjoittelemme Bollywood tansseja Shama Jhan ohjauksessa. Klo 12.00-14.00. Helinä Rautavaaran museo (Siltakatu 11, Espoo). Lisätietoja.

Sveitsi 2020. Sveitsi on liittovaltio, joka koostuu 26 kantonista. Siellä on neljä virallista kieltä ja yli kahdeksan miljoonaa asukasta, joista yli kaksi miljoonaa on ulkomaan kansalaisia. Puhujina everstiluutnantti Seppo Haario, suurlähettiläs Alpo Rusi ja lehtiavustaja Inkeri Stucki. Klo 12.30-16.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Hoitava musiikki -paneelikeskustelu. Paneelikeskusteluun osallistuvat mm. musiikkilääketieteeseen erikoistunut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa, Fazerin konserttitoimiston toimitusjohtaja Aino Turtiainen-Visala ja Organum-seuran puheenjohtaja, festivaalin taiteellinen johtaja Pétur Sakari. Klo 14.00-15.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Herkkyys-luento. Oletko ahdistunut, polttamassa itsesi loppuun tai joudutko usein toisten kynnysmatoksi? Isabella Törnerin luennoi. Klo 14.00-15.30. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8, Helsinki). Lisätietoja.

Unkarilaisen elokuvan sarja. Nähdään Kristóf Deákin ohjaama elokuva Captives/Foglyok vuodelta 2019. K16. Tekstitys englanniksi. Klo 14.00. Kino Engel (Sofiankatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Kunniakukitus. Tapahtumassa puetaan kukin ja rantalöydöin Satakolkyt-hankkeen nimeämiä Vuosaaren rantojen siivoustalkoissa aktivoituneita paikallisia sekä muita eri tavoin ansioituneita henkilöitä. Troubled Water — Vieno Motors -näyttelyn ohjelmaa. Klo 14.00-16.00. Vuotalon galleria (Mosaiikkitori 2, Helsinki). Lisätietoja.

Maria Jotuni 140 vuotta: Lukuhetki Jussi ja Lassi-teoksen parissa. Kirjatornissa on esillä suurennettuna kuvia Maria Jotunin teoksesta Jussi ja Lassi. Leena Maija Hurme ja Oskari Lumikari lukevat otteita teoksesta. Klo 14.00. Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

