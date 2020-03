Menovinkit: Ilkka Rantamäki Bluesbrokers with Carnaby Street Horns sekä 46 muuta ilmaista menoa tänään ja huomenna

Ilkka Rantamäki Bluesbrokers with Carnaby Street Horns. Juttutupa.

Tänään lauantaina

HS:n Menokone löysi tälle päivälle 25 maksutonta menoa. Huomisen 22 ilmaista tapahtumaa on listattu jutun lopussa.

Keikat

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaan. Klo 13.00. Hakaniementori (Hakaniemen Torikatu, Helsinki). Lisätietoja.

Jazzjamit. Antti Utriainen, piano, Häkä Virtanen, basso, ja Juha Salminen, rummut. Klo 18.00. Grillari (Soukantie 16, Espoo). Lisätietoja.

Jukka Nissinen. Maanviljelijä, kääntäjä ja lauluntekijä Jukka Nissisen savolaisen ironiantajun läpitunkemat tekstit erittelevät suomalaista arkitodellisuutta kuplettilaulajien jalanjäljissä. Klo 19.00. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9, Helsinki). Lisätietoja.

Seven Mugs. Klo 20.00. Torello Rock Bar (Tikkuraitti 15, Vantaa). Lisätietoja.

Ilkka Rantamäki Bluesbrokers with Carnaby Street Horns. Klo 21.00. Juttutupa (Säästöpankinranta 6, Helsinki). Lisätietoja.

Ufon laulukerho: Mika Kuokkanen ja Jere Ijäs. Klo 21.00. Manala (Dagmarinkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

The Rollers. !960-luvun rautalankaa ja rock'n'rollia. Klo 21.00. Ruorimies (Yläkaupinkuja 2, Espoo). Lisätietoja.

Jan Stenfors, Puka Oinonen & Ville Raasakka. Kulmilla tuulee -klubi. Klo 22.00. Dogtori (Sompiontie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Roddick Bleu. Klo 22.30. Ravintola Karkelo (Karakalliontie 10, Espoo). Lisätietoja.

Konsertit

Kadri Toomoja — Nuori kyky. Ohjelmassa on mm. Bachin ja Pärtin musiikkia. Klo 13.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Nuorisokoulutuksen opiskelijamatinea. Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijat. Klo 15.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Rohkeasti vanha!. Konservatorion oppilaat ja opiskelijat esittävät vanhaa musiikkia. Klo 15.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Anna-Maria Lehtoaho — Carte Blanche. Ohjelmassa on mm. osia Debussyn Suite Bergamasquesta. Klo 16.00. Vanhakirkko (Lönnrotinkatu 6, Helsinki). Lisätietoja.

Klubit

1920-lukubileet. Klo 18.00-23.59. Suomenlinnan Linna Bar (Suomenlinna C70, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Koko perheen puuhapäivä. Ohjelmassa poniratsastusta, nukketeatteria klo 11 ja 12, ongintaa, ohjattua askartelua, kasvomaalausta, kynsistudio ja kahvila. Klo 10.00-13.00. Steinerpäiväkoti Sirius (Paraistentie 3, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Perunapääpaja. Tapiolan kirjaston asiakkaita kutsutaan 3D-skannaamaan perheen peruna ja opettelemaan muuttamaan sen ulkoasua 3D-ohjelmistolla. Lopuksi juuri luotu peruna on valmis syntymään fyysisessä tai virtuaalimaailmassa. Ota oma peruna mukaan. Klo 10.00-12.00. Tapiolan kirjasto (Kulttuuriaukio 2, Espoo). Lisätietoja.

Kirjallinen lauantai. Kirjallinen lauantai tuo ulottuvillesi niin runoja kuin kirjailijavieraita. Runoja tarjottimella klo 11—12.30. Open mic-tyylinen tapahtuma, jossa kuka tahansa voi päästä esittämään niin omia runoja kuin lempirunoilijansa säkeitä. Kirjailijavieraana Paula Havaste klo 13—14. Klo 11.00-14.00. Hakunilan kirjasto (Kimokuja 5, Vantaa). Lisätietoja.

Miestenpäivä: Miehen elämää ja elämänkohtaloita. Klo 12 aloitetaan ruoalla ja Marttojen kahveilla. Klo 13 haastatellaan Käpylän pyövelinäkin tunnettua Jukka Järvistä hänen elämästään. Haastattelijana John Kiviranta. Klo 14 yhdeksän eri tahoa kertoo miehille sopivasta toiminnastaan, mukana Helsingin Jyryn melontajaosto, kaupungin liikuntavirasto, Helsingin Moottorikerho, Käpylän Shakkikerho, Miessakit ry, Oulunkylän Kiekkokerho, Oulunkylän seurakunta, Oulunkylän VPK ja SPR Pohjois-Helsinki. Esittelypöydät kirkon aulassa klo 11—16. Klo 12.00-15.00. Oulunkylän kirkko (Teinintie 10, Helsinki). Lisätietoja.

Museopaja. Harjoittelemme Bollywood tansseja Shama Jhan ohjauksessa. Klo 12.00-14.00. Helinä Rautavaaran museo (Siltakatu 11, Espoo). Lisätietoja.

Sveitsi 2020. Sveitsi on liittovaltio, joka koostuu 26 kantonista. Siellä on neljä virallista kieltä ja yli kahdeksan miljoonaa asukasta, joista yli kaksi miljoonaa on ulkomaan kansalaisia. Puhujina everstiluutnantti Seppo Haario, suurlähettiläs Alpo Rusi ja lehtiavustaja Inkeri Stucki. Klo 12.30-16.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Hoitava musiikki -paneelikeskustelu. Paneelikeskusteluun osallistuvat mm. musiikkilääketieteeseen erikoistunut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa, Fazerin konserttitoimiston toimitusjohtaja Aino Turtiainen-Visala ja Organum-seuran puheenjohtaja, festivaalin taiteellinen johtaja Pétur Sakari. Klo 14.00-15.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Herkkyys-luento. Oletko ahdistunut, polttamassa itsesi loppuun tai joudutko usein toisten kynnysmatoksi? Isabella Törnerin luennoi. Klo 14.00-15.30. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8, Helsinki). Lisätietoja.

Unkarilaisen elokuvan sarja. Nähdään Kristóf Deákin ohjaama elokuva Captives/Foglyok vuodelta 2019. K16. Tekstitys englanniksi. Klo 14.00. Kino Engel (Sofiankatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Kunniakukitus. Tapahtumassa puetaan kukin ja rantalöydöin Satakolkyt-hankkeen nimeämiä Vuosaaren rantojen siivoustalkoissa aktivoituneita paikallisia sekä muita eri tavoin ansioituneita henkilöitä. Troubled Water — Vieno Motors -näyttelyn ohjelmaa. Klo 14.00-16.00. Vuotalon galleria (Mosaiikkitori 2, Helsinki). Lisätietoja.

Maria Jotuni 140 vuotta: Lukuhetki Jussi ja Lassi-teoksen parissa. Kirjatornissa on esillä suurennettuna kuvia Maria Jotunin teoksesta Jussi ja Lassi. Leena Maija Hurme ja Oskari Lumikari lukevat otteita teoksesta. Klo 14.00. Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Huomenna sunnuntaina

Huomiselle HS:n Menokone löysi 22 ilmaista tapahtumaa.

Keikat

Blues'n'Roots jamit. Good Rockin’ & The Short Timers. Dj High Q & Butcher Pete. Klo 12.00. Juttutupa (Säästöpankinranta 6, Helsinki). Lisätietoja.

Knucklebone Blues Band. Risto Kumpulainen, kontrabasso, Oscar, kitara, Johannes Salomaa, saksofoni, ja Sami Vettenranta, rummut. Klo 17.00. Sture Jazz Bar (Sturenkatu 29, Helsinki). Lisätietoja.

Elvis is back — Elvistä ja rukousta. 60-luvun herkkää Elvistä tulkitsee Elvis-band: Seppo Juntunen, Juha Kuivanen, Johannes Österlund, Taru Hallama, Kim Ekblom ja Joska Josafat. Klo 18.00. Pitäjänmäen kirkko (Turkismiehenkuja 4, Helsinki). Lisätietoja.

Tenho SunJazz. Joakim Berghäll Birthday Bash. Yllätysesiintyjiä ja dj Jarno Lappalainen. Klo 20.00-22.00. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Ole minulle tie. Hakunilan Musiikkiviikon päätösmessu. Riikka Jäntti on säveltänyt messut laulut Anna-Mari Kaskisen runoihin sekä omiin sanoituksiinsa. Klo 12.00. Hakunilan kirkko (Hakunilantie 48, Vantaa). Lisätietoja.

Ilpo Laspas: Ilman rajoja. Ilpo Laspas on menestynyt urkurina ja cembalistina niin soolo- kuin continuo-soittajanakin. Konsertin säveltäjänimiä ovat mm. Frescobaldi, Rautavaara ja Elgar. Helsinki Organ Festivalin ohjelmaa. Klo 14.00-15.00. Paavalinkirkko (Sammatintie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Accabella ja Änglaklang -kuorot Naistenpäivän konsertissa. Johtajina Teija Palolahti ja Heli Peitsalo sekä bändi: Petri Kangas, Joel Saikkonen ja Tiro Rohkimainen. Klo 15.00. Kauniaisten kirkko (Kavallintie 3, Kauniainen). Lisätietoja.

Hortus Amoris — keskiajan lauluja rakkaudesta. Konsertin ohjelmisto koostuu keskiaikaisista pyhistä ja maallisista lauluista, joiden kantavana teemana on rakkaus. Esiintyjinä lauluyhtye Meren sisaret ja vanhanmusiikin yhtye Konsort Karhea. Klo 15.00. Suomenlinnan kirkko (Suomenlinna C 34, Helsinki). Lisätietoja.

Huilumusiikkia yhteisvastuun hyväksi. Kari Jerkku, huilut, ja Katariina Kopsa, kosketinsoittimet, esittävät musiikkia 1500-luvulta nykypäivään. Klo 16.00. Myyrmäen Virtakirkko (Rajatorpantie 8, Vantaa). Lisätietoja.

Rossinin piéta. Sopraano Johanna Engelbarth, mezzosopraano Laura Mäkitalo ja pianisti Marjukka Andersson. Klo 18.00. Laajasalon kirkko (Reposalmentie 13, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Maalisrieha. Maalisriehassa on ohjelmassa pomppulinna, askartelua, ongintaa, kasvomaalauksia sisällä, ulkona Annalan ponit ja Haliberni-koirat. Tarjolla grillistä makkaraa ja hodareita sekä herkkubuffa. Päiväkoti Arabianhelmen vanhempainyhdistys järjestää. Klo 10.00-13.00. Päiväkoti Arabianhelmi (Koreankatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Maalisrieha. Paiklla hyvän mielen alpakat ja lampaat sekä Karamellikettu vierailee. Makkaraa grillistä ja Leijonien muurikkalettuja. Klo 11.00-14.00. Puotilan kartano (Puotilantie 7, Helsinki). Lisätietoja.

Sunnuntaitreffit: Virkattu koralliriutta. Annantalossa virkataan yhdessä koralleja, jotka pääsevät osaksi Helsinki Biennaalin teosta Helsinki Satellite Reef. Annantalo tarjoaa materiaalit, omia kierrätyslankojakin voit toki tuoda mukanasi.Paja sopii kaikenikäisille virkkaajille, ohjaajina Hamin kouluttamat Mirka Nokka ja Pirjo Ingerö. Klo 13.00-15.00. Annantalo (Annankatu 30, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Kansainvälisen naistenpäivän aamiaistilaisuus. Naisjärjestöt Yhteistyössä-Nytkis ry:n pääsihteeri Johanna Pakkanen esitelmöi aiheesta Naiset vallassa — Miltä asia näyttää tutkimuksen valossa. Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kertoo miten asia on käytännössä ollut eri vuosikymmenillä kansanedustajan, ministerin, kaupunginjohtajan ja maaherran pesteistä katsoen. Näyttelijä Kaija Pakarinen ja Sinikka Haapanen esittävät runoja naisten elämästä. Musiikkia esittävät tenorit Matti Pasanen ja Klaus Pennanen, pianisti Pär Colerus ja Vantaan musiikkiopiston nuoret. Toimari ry järjestää. Klo 10.00-12.30. Koivukylän Kirnu (Hakopolku 2, Vantaa). Lisätietoja.

Hyvän mielen naistenpäivä. Naistenkartano yhteistyössä Kalliolan setlementin, Suomen NNKY-liiton, Maria Akatemian, Niceheartsin ja Diakonissalaitoksen D-asema Kallion kanssa järjestää kaikille naisille avoimen ja maksuttoman naistenpäivän tapahtuman. Luvassa hemmottelua, erilaisia työpajoja, järjestöjen toiminnan esittelyä sekä yhteiskunnallista keskustelua. Klo 12.00-16.00. Kalliolan setlementtitalo (Sturenkatu 11, Helsinki). Lisätietoja.

Oodi naiselle. Tapahtumassa puhuvat kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio, filosofian tohtori, tietokirjailija Tiina Piilola, yritysvastuuasiantuntija Jenna Hytti, piispa emerita Irja Askola ja osakemeklari Pia Bertling. Musiikkia tapahtumassa esittää Katriina Honkanen. Tilaisuuteen mahtuu mukaan 180 ensimmäistä. Business and Professional Women — BPW Finland järjestää. Klo 13.00-16.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Tiederoihun naistenpäivätapahtuma. Sukupuolirooliodotuksista ja vallankäytöstä keskustelemassa taiteilijamyytin varjolla tapahtuvista itsemääräämisoikeuden rikkomuksista kirjoittanut Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan lehtori Irene Kajo, tasa-arvoa monitahoisesti teoksissaan käsitellyt ohjaaja Riikka Oksanen sekä Helsingin yliopiston laskennallisen aerosolifysiikan professori Hanna Vehkamäki. Keskustelun juontaa Tuomas Rantanen. Klo 14.00. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9, Helsinki). Lisätietoja.

Keskustelua venäläisestä kirjallisuudesta. Kansainvälisenä naistenpäivänä kirjailija Rosa Liksom ja venäläisen kirjallisuuden professori Pekka Pesonen keskustelevat venäläisestä kirjallisuudesta ja vähän myös taiteesta unohtamatta naisnäkökulmaa. Trubaduuri Mihail Ionin esittää keskustelun päätteeksi romansseja ja balladeja.Tapahtuman jälkeen Everstinna-kirjan (kovakantisena 9 e) signeeraustilaisuus Redin Suomalaisessa Kirjakaupassa kello 16.00-16.30. järj. Suomi-Venäjä-Seuran osastotVapaakaupunki, Kauppakeskus Redi, Kalasatama, Hermannin rantatie 5.klo: 14-16. Klo 14.00-16.00. Kauppakeskus Redi (Hermannin rantatie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Taiteilijatapaaminen ja finissage. Taiteilijatapaamisessa vapaamuotoista keskustelua taidemaalari Mika Hytin ja kuvanveistäjä Hermanni Saarisen kanssa. Klo 14.00-16.00. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A, Helsinki). Lisätietoja.

Naistenpäivän protestimarssi: loppu naisiin kohdistuvalle väkivallalle!. kLO 14 Red de Mujeres järjestää väkivallan uhrien muistolle seisomalakon. Klo 15 marssi Senaatintorilta Oodin kirjastolle alkaa — mukana Ruskeat tytöt-musiikki esittely. Klo 16.30 Oodin kirjaston edessä Red de Mujeres esittää flash-mobin un violador en tu camino. Klo 17 tapahtumassa puhuu kulttuuritulkki Chiara-Costa Virtan ja klo 18 seuraa kirjailija ja psykologi Hannele Törrösen haastattelu. Klo 14.00. Senaatintori (Aleksanterinkatu 20, Helsinki). Lisätietoja.

Naistenpäivän runoja ja open mic. Tilaiduudessa voi esittää omatekemän runon, aikaa noin 5 minuuttia.Illan avaa Runosvengin viisikon runoilijat Helle-Kotka, Forss, Anttila-Halinen, Kotamäki ja Sainio. Klo 15.00-16.30. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Naistenpäivänä tehdään hyvää. Friskis & Svettis Helsingin naistenpäivän tapahtuma kehitysmaiden naisten hyväksi kerää varoja Naisten Pankille ja Kapua 2020 Nepal-kampanjalle. Tarjolla on nepalilaista teetä, jonka äärellä voit jututtaa Kapua-projektiin osallistuvia. Lisäksi myynnissä on Kapuan ja Naisten Pankin tuotteita. Klo 16.00-19.00. Friskis & Svettis Hermanni (Hämeentie 103 D, Helsinki). Lisätietoja.

