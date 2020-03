Menovinkit: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Overcast – the Music of Ed Partyka sekä 59 muuta ilmaista menoa tänään ja huomenna

UMO Helsinki Jazz Orchestra: Overcast — the Music of Ed Partyka. Savoy-teatteri.

Tänään tiistaina

HS:n Menokone löysi tälle päivälle 28 maksutonta menoa. Huomisen 32 ilmaista tapahtumaa on listattu jutun lopussa.

Keikat

UMO Helsinki Jazz Orchestra: Overcast — the Music of Ed Partyka. UMO Helsinki Jazz Orchestra esittää uuden taiteellisen johtajansa ja pääkapellimestarinsa Ed Partykan sävellyksiä. Klo 12.00. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46--48, Helsinki). Lisätietoja.

Resonanssi-klubi: Esa Kotilainen — Tellus with visuals. Kosketinsoittaja Esa Kotilainen esittää Resonanssi-klubissa koko soololevynsä Tellus tuotannon. Erityiskonsertissa vj JJonne Pitkänen heijastaa Temppeliaukion kirkon rakenteisiin levyn universaalia teemaa tukevia visuaaleja. Klo 19.00-20.30. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Roots Tuesday with Jere Ijäs. Klo 20.30. Storyville (Museokatu 8, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Jousten soiva viikko: Visollo-orkesterin konsertti. Klo 18.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Brindamos Finlandia -klubi: Souzana Volioti. Souzana Volioti tunnetaan vuorovaikutteisesta ja musikaalisesta tanssityylistään, ja hänellä on flamencotanssin opintojen lisäksi klassisen kitaristin tutkinto. Illan lopuksi nähdään fin de fiesta. Klo 19.00. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15, Helsinki). Lisätietoja.

Laulajien ilta. Ritva Laamasen oppilaat esiintyvät. Klo 19.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Klubit

Tuesday Night Hop. Klubin dj:t soittavat tanssittavaa swing-musiikkia. Klo 19.00-22.00. On the Rocks (Mikonkatu 15, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Digiopastus: Turvallinen ostaminen netissä. Opastuksella kerrotaan miten voi itse varmistaa, että tekee ostamisen netissä mahdollisimman turvallisesti, ja mitä kaikkia tapoja verkossa maksamiseen on olemassa. Puhumassa Enter ry:n vapaaehtoinen. Klo 10.00-12.00. Sellon kirjasto (Leppävaarankatu 9, Espoo). Lisätietoja.

Vihapuhe ja populismi. Sari Antikainen luennoi Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -sarjassa. Klo 14.30-16.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Testamentista. Eläkeläiskerho Siriuksen kutsusta varatuomari Selina Holmas-Rasila kertoo testamentin eri mahdollisuuksista. Klo 14.00-15.30. Tapiolan palvelukeskus (Länsituulentie 1 A, Espoo). Lisätietoja.

Koulumuseo tutuksi: Koulukirjat. Luennoilla pääsee tutustumaan Koulumuseo Lagstadiin ja espoolaiseen kouluhistoriaan. Puolen tunnin luennon jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskustelua ja tutustua koulumuseoon. Luennoitsijoina erityisasiantuntija Pirkko Sillanpää ja intendentti Virpi Talja Nerman. Klo 15.00-16.00. Lagstadin koulumuseo (Vanha Lakelantie 4, Espoo). Lisätietoja.

Eurooppaseminaari. Professori, historiantutkija ja tietokirjailija Laura Kolbe esitelmöi aiheesta Euroopan kulttuurihistoria ja Euroopan Unioni: murroksia ja jatkuvuuksia? Professori emerita Leena Lindgrenin aiheena on Sibelius eurooppalaisena. Kansallismuseon ystävät ry järjestää. Klo 15.00-17.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Auroran päivän seminaari: Kohti tasa-arvoista ja monimuotoista työelämää. Seminaari työelämän tasa-arvosta ja moninaisuudesta sekä erityisesti koulutettujen maahan muuttaneiden naisten asemasta Suomessa ja muualla EU:ssa. Puhujina europarlaamentaarikko Henna Virkkunen (videotervehdys), sosiologian professori Sirpa Wrede, europarlamentaarikon poliittisena avustajana toiminut Mervi Katainen ja kulttuuritulkki ja International Working Women of Finland -järjestön puheenjohtaja Chiara Costa-Virtanen. Ohjelma alkaa klo 17 kiinalais-suomalaisen TaoLinin stand up -esityksellä. Klo 16.30-18.30. Eurooppasali (Malminkatu 16, Helsinki). Lisätietoja.

Barbaria ja unohdus — Muistitieto ja kirjallisuus kulttuurisena muistina. Dosentti Ulla-Maija Peltonen esitelmöi muistitiedon ja kirjallisuuden merkityksistä kulttuurisen muistin alustoina, joiden avulla kokemuksia väkivaltaisesta menneestä välitetään sukupolvelta toiselle. Klo 17.00. Työväenliikkeen kirjasto (Sörnäisten rantatie 25 A 1, Helsinki). Lisätietoja.

Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murroksessa. Miten digitalisaatio vaikuttaa peruspankkipalveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun? Entä millaisia palveluvaihtoehtoja pankit tarjoavat niille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita? Finanssivalvonnan lakimies Armida Rantanen esittelee digitalisaation vaikutuksia peruspankkipalveluiden kehitykseen ja käy läpi viimeisimmän peruspankkipalveluselvityksen pääkohtia. Klo 17.00-18.00. Suomen Pankin rahamuseo (Snellmaninkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Kirjailijavierailu. Kirjailija, toimittaja Arvo Tuominen kertoo kirjastaan Vladimir Putin — koko tarina. Klo 17.30. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1, Helsinki). Lisätietoja.

Studia Generalia: Liukkaalla pinnalla — kulutuksen mahdollisuus ja mahdottomuus. Professori Thomas Wallgren luennoi aiheesta Ilmastovastuu ja kestävä nautinto. Yliopistonlehtori Simo Kyllönen esitelmöi aiheesta Mistä kuluttaja kantaa vastuuta? Yksilön valinnat ja vastuu rakenteista. Klo 17.00. Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Yhteislaulut. Laulattajana Klaus Pennanen. Klo 17.00. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1, Helsinki). Lisätietoja.

Unen merkitys hyvinvoinnille. Filosofian maisteri Merja Lindén luennoi Teknologia hyvinvoinnin apuna? -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Prinssisaaret Istanbulin edustalla. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -sarjassa uusien tutkimustulosten pohjalta. Klo 17.00-18.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Venäläiset illat. Ylen toimittaja Arvo Tuominen kertoo kirjastaan Vladimir Putin: koko tarina. Suomi-Venäjä-seura, Malmin seudun osasto ja Malmin kirjasto järjestävät. Klo 18.00-19.30. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1, Helsinki). Lisätietoja.

Kysy sydämen tahdistinhoidosta. Kardiologi Juha Heikkilä luennoi Sydänsairaalan järjestämässä tilaisuudessa.. Klo 18.00-19.00. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B, Helsinki). Lisätietoja.

Käpylä 100 vuotta runoin ja sanoin. Näyttelijä, lausuntataiteilija Ella Pyhällön ohjaama ja Marja Hakolan käsikirjoittama esitys pohjautuu käpyläläisten runoilijoiden teksteihin. Näyttämöllä Tarja Laiho, Leena Ronkainen, Mervi Mölsä, Heikki Laitinen ja Marja Hakola. Klo 18.00. Käpylän kirjasto (Väinölänkatu 5, Helsinki). Lisätietoja.

Kirjailijavierailu. Elisabeth Aho kertoo kirjailijantyöstään ja kirjastaan Talvi ilman aikaa. Klo 18.00. Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6, Helsinki). Lisätietoja.

Avoin lukupiiri: Kultainen vasikka, näytelmä. Avoimessa lukupiirissä käsitellään kirjailija Maria Jotunin teoksia. Teatteritieteen maisteri Katariina Kaarlela alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Klo 18.30-20.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Johdanto: postmodernismi, "french theory" vai poststrukturalismi?. Ranskalainen poststrukturalismi -luentosarjassa käsitellään 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta eli poststrukturalismia ja tutustutaan monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija taiteen maisteri Jaakko Jekunen. Klo 18.45-20.15. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Miten toteuttaa vanha hyvä ohje: Älä riko luonnon rauhaa. Filosofian maisteri, diplomi-insinööri Ilkka Vartiainen tarkastelee ympäristöfilosofisia merkityksiä, arvoja ja moraalikysymyksiä. Klo 18.45-20.15. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Mitä jää perinnöksi?. Mitä ihmisen jälkeen jää? Salaisuuksia, muistoja vai laatikko kellarikomerossa? Kirjailija, runoilija, varatuomari Jarkko Tontti kertoo ja keskustelee romaanistaan Perintö Hietsun kirjallisuussalongissa. Vetäjänä Markku Koivusalo. Klo 19.00-20.30. Hietsun paviljonki (Hiekkarannantie 9, Helsinki). Lisätietoja.

Huomenna keskiviikkona

Huomiselle HS:n Menokone löysi 32 ilmaista tapahtumaa.

Keikat

Fred Andersson Quartet. Klo 20.30. Storyville (Museokatu 8, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Cameratan opiskelijamatinea. Sibelius-Akatemian opiskelijat esiintyvät. Klo 12.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Örongott. Ruotsinkielisen Senioriverkoston tapaamisessa kuullaan Carita Holmströmin ja Tom "Wimsy" Salomonsenin tarinallinen musiikkiesitys. Lisäksi mm. infotori ja kahvitarjoilu. Klo 14.00. Kanneltalo (Klaneettitie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Juvenalian musiikkiopiston harmonikkaluoka konsertti. Klo 18.00. Pitäjänmäen kirkko (Turkismiehenkuja 4, Helsinki). Lisätietoja.

Jousten soiva viikko: Elohopea-orkesteri ystävineen. Klo 18.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Klubit

Mummodisko. Näyttelijä Tuija Piepponen,Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band ja dj:t Harri Hertell ja Kuk Norris. Klo 13.00-15.00. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4--6, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Muumipäivä. Musisoi Nuuskamuikkusen teltassa, ihastele Niiskuneidin aarteita tai pukeudu vaikka Haisuliksi. Klo 14.00-18.00. Pohjois-Haagan kirjasto (Kaupintie 4, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Digineuvontaa. OP:n digineuvojat opastavat kirjastoissa sähköistä tunnistautumista ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Ota oma laitteesi ja pankkitunnukset mukaan. Klo 11.00-14.00. Laajasalon kirjasto (Yliskylänpuistokatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Suojellaanko ympäristöä vain ihmisiä varten?. Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Ilkka Vartiainen luennoi. Klo 11.00-12.30. Pitäjänmäen--Konalan korttelikerho (Vähäntuvantie 4 A, Helsinki). Lisätietoja.

Erilaisia temperamentteja — erilaisia ihmisiä. Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen johdattelee temperamenttien maailmaan kertomalla erilaisista temperamenttipiirteistä ja miten ne meissä ilmenevät.Samalla vietämme SenioriFoorumin 13-vuotispäiviä. Klo 13.00-14.15. Mikael Agricolan kirkon krypta (Tehtaankatu 23, Helsinki). Lisätietoja.

Naivistien ja surrealistien maisema. Filosofian maisteri Leena Reinilä luennoi Suomalaisten modernistien maisema -sarjassa. Klo 13.30-15.00. Rudolfin palvelutalo (Rudolfintie 17--19 A, Helsinki). Lisätietoja.

Kulttuurikulma: Ardennien taistelu, Hitlerin viimeinen vastaisku. Kirjailija Esa Mäkijärvi käy luennollaan käydään läpi yllätyshyökkäyksen tapahtumat. Klo 13.00-14.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Il barocco napolitano — Napolilainen barokki. Taiteen maisteri Dmitri Zudov luennoi Italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -sarjassa. Klo 14.30-16.00. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1, Helsinki). Lisätietoja.

Keskiviikon kiireetön galleriatyöpaja: Minne viiva vie?. Keskitytään viivan rytmiin ja muotoon meditatiivisessa piirustuksessa. Ohjaajana toimii kuvataiteilija Chloé Mahy-Hulkko. Opetuskielinä suomi, englanti ja ranska. Työpaja sopii sekä aikuisille että lapsille. Klo 16.00-18.00. Vuotalo (Mosaiikkitori 2, Helsinki). Lisätietoja.

Tilanne päällä! Lehtikuvaamisen uusi aika -seminaari. Seminaarissa puhuvat tutkijatohtori Jenni Mäenpää Helsingin yliopistosta, Suomen kuvajournalistien puheenjohtaja Hanna-Kaisa Hämäläinen ja video- ja valokuvaaja Seppo Kärki Ilta-Sanomista.Loppukeskustelussa kohtaavat "vanhan liiton" lehtikuvaaja Peter Jansson ja uuden polven Seppo Kärki. Keskustelua johtaa Pasi Kivioja. Klo 16.30-19.00. Päivälehden museo (Ludviginkatu 2--4, Helsinki). Lisätietoja.

Onni Café: Taide ja luovat prosessit. Tehdään taidelähtöisiä harjoitteita maalaten ja savea työstäen. Mitään aikaisempaa kokemusta maalaamisesta yms ei tarvita. Työskentely on tavoitteetonta ja paineetonta, tärkeintä on päästä nauttimaan luovasta prosessista. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ohjaajana Iisa Karsten, erityisnuorisotyöntekijä HNMKYOnni Café on avoin kaikille 15-29 -vuotiaille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Klo 17.00-19.00. Ohjaamo Helsinki (Fredrikinkatu 48, Helsinki). Lisätietoja.

Retkiä Agricolan maailmaan. Mikael Agricola -seuran järjestämän luentosarjassa kuullaan Mikael Agricolan teosten matkasanastosta sekä matkustamisesta Suomessa keskiajalla ja 1500-luvulla. Professori emerita Kaisa Häkkinen luennoi aiheesta Purjehdusretkiä ja toiviojuonia — Matkasanastoa Mikael Agricolan teoksissa, ja arkeologi Ilari Aalto aiheesta Maanteitä ja leettareita: matkustaminen Suomessa keskiajalla ja 1500-luvulla. Klo 17.00-19.00. Kansallisarkisto (Rauhankatu 17, Helsinki). Lisätietoja.

Teemaopastus. Filosofian maisteri Katri Järvenpää opastaa teemalla Valon ja värin taiteilijat: suomalainen Septem-ryhmä: Magnus Enckell, Alfred William Finch, Mikko Oinonen ja Verner Thomé. Klo 17.00-18.00. Taidekoti Kirpilä (Pohjoinen Hesperiankatu 7, Helsinki). Lisätietoja.

Pohjoismainen kielikahvila. Kielikahvilassa osallistujat pääsevät harjoittelemaan islannin, norjan, ruotsin, suomen ja tanskan taitojaan natiivipuhujien kanssa. Klo 17.00-19.00. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki). Lisätietoja.

Oikeus ja kestävyys — Juristi: jarru vai muutosvoima?. Tapahtuma tuo oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat, tutkijat ja työelämässä toimivat alumnit yhteen. Illassa pureudutaan juristin rooliin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Tilaisuus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta, jossa panelisteina on lakimiehiä useilta työelämän sektoreilta. Imoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Oikeus_ja_kestavyys. Klo 17.00-20.00. Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Folk Dances with Live Music Workshop. Tanssitaan kansantansseja elävän musiikin säestyksellä, teemana Egypti ja Argentiina.?Työpajassa voit opetella soittamaan tanssien taustalla tai tanssimaan itse. Kaikenlaiset soittimet ja tanssitaidot ovat tervetulleita. Klo 17.00-19.00. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

1920-luku, taide ja kulttuuri. Filosofian maisteri Jussi Tuovinen luennoi 1920-luvun lumo -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Paul Cézanne – luonnon moderni muoto. Filosofian maisteri Tiina Ottela luennoi Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3, Helsinki). Lisätietoja.

Rooman tasavalta. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Demokratian piirteitä antiikista nykypäivään -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Hulluus — taiteen epämieluinen kumppani. Taiteilijoiden mielenterveys on usein nähty kyseenalaisena. Usein vääristyneen romanttisesti nostetaan esiin mielenterveysongelmien kanssa kamppailleita taiteilijoita luovina neroina. Taidehistorioitsija, filosofian maisteri Antti Kauppinen luennoi Taide, elämä, filosofia -sarjassa. Klo 18.00-19.30. Galleria K (Asematie 7, Vantaa). Lisätietoja.

Kansalaiset, vallanpitäjät ja jätehuolto Venäjällä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia jätehuoltoon liittyviä ympäristökamppailuja Venäjällä niiden osallistujien ja tutkimuksen näkökulmasta. Keskustelemassa kansalaisaktivisti Pavel Andrejev Komista, 7x7 nettijulkaisun päätoimittaja Veli-Pekka Tynkkynen ja Aleksanteri-instituutin tutkija, professori Jelena Gorbacheva. keskustelua johtaa kansanedustaja Satu Hassi. Tilaisuus tulkataan. Klo 18.00-20.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Maailman munuaispäivän ennakkoluento. Luennolla esitellään uusi Dialyysimyytit-kampanja ja professori Eero Honkanen luennoi aiheesta Munuaissairauksien hoito ennen ja nyt. Lisäksi kuullaan dialyysissä olevan henkilön kokemuspuheenvuoro. Klo 18.00-19.30. Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Pohjois-Italia: maan talouden sydän. Filosofian maisteri Gianluca de Martino luennoi Italian valo- ja varjopuolia -sarjassa. Klo 18.45-20.15. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Hyvän olon ilta. Illan ohjaa jooga- ja rentoutusohjaaja Petra Toropainen. Aloitetaan yksinkertaisella, kehoa rentouttavalla liikkeellä, sitten matkataan alustalla maaten koko kehon läpikäyvään rentoutukseen. Voit ottaa oman alustan mukaan. Klo 18.00-19.00. Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhimmantie 27, Helsinki). Lisätietoja.

Dodekanesian saaret Rodos, Kos, Leros ja Ilmestyskirjan Patmos. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Kyproksen ja Kreikan saarten historia -sarjassa. Klo 18.45. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3, Helsinki). Lisätietoja.

Kuvia ja videoita Laatokalta. Pekka Pouhula esittelee. Tilaisuuden aluksi Sortavala-seura Helsinki ry:n kevätkokous. Klo 18.00. Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki). Lisätietoja.

Kelet-elokuva. Katsotaan Susani Mahaduran ohjaama dokumentti vuodelta 2020. Kelet on Suomessa syntynyt somalitaustainen transnainen, joka jätti perheensä Manchesteriin ja palasi lapsuudenkotiinsa Suomeen. Kelet on itse paikalla esittelemässä elokuvan ja vastaamassa yleisökysymyksiin. Klo 19.15. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki). Lisätietoja.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti käyttäen lähteenä Menokoneen tietoja.