Tänään keskiviikkona

HS:n Menokone löysi tälle päivälle 31 maksutonta menoa. Huomisen 37 ilmaista tapahtumaa on listattu jutun lopussa.

Keikat

Fred Andersson Quartet. Klo 20.30. Storyville (Museokatu 8, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Örongott. Ruotsinkielisen Senioriverkoston tapaamisessa kuullaan Carita Holmströmin ja Tom "Wimsy" Salomonsenin tarinallinen musiikkiesitys. Lisäksi mm. infotori ja kahvitarjoilu. Klo 14.00. Kanneltalo (Klaneettitie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Juvenalian musiikkiopiston harmonikkaluoka konsertti. Klo 18.00. Pitäjänmäen kirkko (Turkismiehenkuja 4, Helsinki). Lisätietoja.

Jousten soiva viikko: Elohopea-orkesteri ystävineen. Klo 18.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Klubit

Mummodisko. Näyttelijä Tuija Piepponen,Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band ja dj:t Harri Hertell ja Kuk Norris. Klo 13.00-15.00. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4--6, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Muumipäivä. Musisoi Nuuskamuikkusen teltassa, ihastele Niiskuneidin aarteita tai pukeudu vaikka Haisuliksi. Klo 14.00-18.00. Pohjois-Haagan kirjasto (Kaupintie 4, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Digineuvontaa. OP:n digineuvojat opastavat kirjastoissa sähköistä tunnistautumista ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Ota oma laitteesi ja pankkitunnukset mukaan. Klo 11.00-14.00. Laajasalon kirjasto (Yliskylänpuistokatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Suojellaanko ympäristöä vain ihmisiä varten?. Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Ilkka Vartiainen luennoi. Klo 11.00-12.30. Pitäjänmäen--Konalan korttelikerho (Vähäntuvantie 4 A, Helsinki). Lisätietoja.

Erilaisia temperamentteja — erilaisia ihmisiä. Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen johdattelee temperamenttien maailmaan kertomalla erilaisista temperamenttipiirteistä ja miten ne meissä ilmenevät.Samalla vietämme SenioriFoorumin 13-vuotispäiviä. Klo 13.00-14.15. Mikael Agricolan kirkon krypta (Tehtaankatu 23, Helsinki). Lisätietoja.

Naivistien ja surrealistien maisema. Filosofian maisteri Leena Reinilä luennoi Suomalaisten modernistien maisema -sarjassa. Klo 13.30-15.00. Rudolfin palvelutalo (Rudolfintie 17--19 A, Helsinki). Lisätietoja.

Kulttuurikulma: Ardennien taistelu, Hitlerin viimeinen vastaisku. Kirjailija Esa Mäkijärvi käy luennollaan käydään läpi yllätyshyökkäyksen tapahtumat. Klo 13.00-14.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Il barocco napolitano — Napolilainen barokki. Taiteen maisteri Dmitri Zudov luennoi Italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -sarjassa. Klo 14.30-16.00. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1, Helsinki). Lisätietoja.

Keskiviikon kiireetön galleriatyöpaja: Minne viiva vie?. Keskitytään viivan rytmiin ja muotoon meditatiivisessa piirustuksessa. Ohjaajana toimii kuvataiteilija Chloé Mahy-Hulkko. Opetuskielinä suomi, englanti ja ranska. Työpaja sopii sekä aikuisille että lapsille. Klo 16.00-18.00. Vuotalo (Mosaiikkitori 2, Helsinki). Lisätietoja.

Tilanne päällä! Lehtikuvaamisen uusi aika -seminaari. Seminaarissa puhuvat tutkijatohtori Jenni Mäenpää Helsingin yliopistosta, Suomen kuvajournalistien puheenjohtaja Hanna-Kaisa Hämäläinen ja video- ja valokuvaaja Seppo Kärki Ilta-Sanomista.Loppukeskustelussa kohtaavat "vanhan liiton" lehtikuvaaja Peter Jansson ja uuden polven Seppo Kärki. Keskustelua johtaa Pasi Kivioja. Klo 16.30-19.00. Päivälehden museo (Ludviginkatu 2--4, Helsinki). Lisätietoja.

Onni Café: Taide ja luovat prosessit. Tehdään taidelähtöisiä harjoitteita maalaten ja savea työstäen. Mitään aikaisempaa kokemusta maalaamisesta yms ei tarvita. Työskentely on tavoitteetonta ja paineetonta, tärkeintä on päästä nauttimaan luovasta prosessista. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ohjaajana Iisa Karsten, erityisnuorisotyöntekijä HNMKYOnni Café on avoin kaikille 15-29 -vuotiaille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Klo 17.00-19.00. Ohjaamo Helsinki (Fredrikinkatu 48, Helsinki). Lisätietoja.

Retkiä Agricolan maailmaan. Mikael Agricola -seuran järjestämän luentosarjassa kuullaan Mikael Agricolan teosten matkasanastosta sekä matkustamisesta Suomessa keskiajalla ja 1500-luvulla. Professori emerita Kaisa Häkkinen luennoi aiheesta Purjehdusretkiä ja toiviojuonia — Matkasanastoa Mikael Agricolan teoksissa, ja arkeologi Ilari Aalto aiheesta Maanteitä ja leettareita: matkustaminen Suomessa keskiajalla ja 1500-luvulla. Klo 17.00-19.00. Kansallisarkisto (Rauhankatu 17, Helsinki). Lisätietoja.

Teemaopastus. Filosofian maisteri Katri Järvenpää opastaa teemalla Valon ja värin taiteilijat: suomalainen Septem-ryhmä: Magnus Enckell, Alfred William Finch, Mikko Oinonen ja Verner Thomé. Klo 17.00-18.00. Taidekoti Kirpilä (Pohjoinen Hesperiankatu 7, Helsinki). Lisätietoja.

Pohjoismainen kielikahvila. Kielikahvilassa osallistujat pääsevät harjoittelemaan islannin, norjan, ruotsin, suomen ja tanskan taitojaan natiivipuhujien kanssa. Klo 17.00-19.00. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki). Lisätietoja.

Oikeus ja kestävyys — Juristi: jarru vai muutosvoima?. Tapahtuma tuo oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat, tutkijat ja työelämässä toimivat alumnit yhteen. Illassa pureudutaan juristin rooliin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Tilaisuus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta, jossa panelisteina on lakimiehiä useilta työelämän sektoreilta. Imoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Oikeus_ja_kestavyys. Klo 17.00-20.00. Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Folk Dances with Live Music Workshop. Tanssitaan kansantansseja elävän musiikin säestyksellä, teemana Egypti ja Argentiina.?Työpajassa voit opetella soittamaan tanssien taustalla tai tanssimaan itse. Kaikenlaiset soittimet ja tanssitaidot ovat tervetulleita. Klo 17.00-19.00. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

1920-luku, taide ja kulttuuri. Filosofian maisteri Jussi Tuovinen luennoi 1920-luvun lumo -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Paul Cézanne – luonnon moderni muoto. Filosofian maisteri Tiina Ottela luennoi Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3, Helsinki). Lisätietoja.

Rooman tasavalta. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Demokratian piirteitä antiikista nykypäivään -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Hulluus — taiteen epämieluinen kumppani. Taiteilijoiden mielenterveys on usein nähty kyseenalaisena. Usein vääristyneen romanttisesti nostetaan esiin mielenterveysongelmien kanssa kamppailleita taiteilijoita luovina neroina. Taidehistorioitsija, filosofian maisteri Antti Kauppinen luennoi Taide, elämä, filosofia -sarjassa. Klo 18.00-19.30. Galleria K (Asematie 7, Vantaa). Lisätietoja.

Kansalaiset, vallanpitäjät ja jätehuolto Venäjällä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia jätehuoltoon liittyviä ympäristökamppailuja Venäjällä niiden osallistujien ja tutkimuksen näkökulmasta. Keskustelemassa kansalaisaktivisti Pavel Andrejev Komista, 7x7 nettijulkaisun päätoimittaja Veli-Pekka Tynkkynen ja Aleksanteri-instituutin tutkija, professori Jelena Gorbacheva. keskustelua johtaa kansanedustaja Satu Hassi. Tilaisuus tulkataan. Klo 18.00-20.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Maailman munuaispäivän ennakkoluento. Luennolla esitellään uusi Dialyysimyytit-kampanja ja professori Eero Honkanen luennoi aiheesta Munuaissairauksien hoito ennen ja nyt. Lisäksi kuullaan dialyysissä olevan henkilön kokemuspuheenvuoro. Klo 18.00-19.30. Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Pohjois-Italia: maan talouden sydän. Filosofian maisteri Gianluca de Martino luennoi Italian valo- ja varjopuolia -sarjassa. Klo 18.45-20.15. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Hyvän olon ilta. Illan ohjaa jooga- ja rentoutusohjaaja Petra Toropainen. Aloitetaan yksinkertaisella, kehoa rentouttavalla liikkeellä, sitten matkataan alustalla maaten koko kehon läpikäyvään rentoutukseen. Voit ottaa oman alustan mukaan. Klo 18.00-19.00. Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhimmantie 27, Helsinki). Lisätietoja.

Dodekanesian saaret Rodos, Kos, Leros ja Ilmestyskirjan Patmos. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Kyproksen ja Kreikan saarten historia -sarjassa. Klo 18.45. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3, Helsinki). Lisätietoja.

Kuvia ja videoita Laatokalta. Pekka Pouhula esittelee. Tilaisuuden aluksi Sortavala-seura Helsinki ry:n kevätkokous. Klo 18.00. Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki). Lisätietoja.

Kelet-elokuva. Katsotaan Susani Mahaduran ohjaama dokumentti vuodelta 2020. Kelet on Suomessa syntynyt somalitaustainen transnainen, joka jätti perheensä Manchesteriin ja palasi lapsuudenkotiinsa Suomeen. Kelet on itse paikalla esittelemässä elokuvan ja vastaamassa yleisökysymyksiin. Klo 19.15. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki). Lisätietoja.

Huomenna torstaina

Huomiselle HS:n Menokone löysi 37 ilmaista tapahtumaa.

Keikat

Younghearted. Klo 19.00. Marskin baari (Mannerheimintie 10, Helsinki). Lisätietoja.

Bobby Oroza. Tenho Restobar 4 vuotta. Klo 20.00. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15, Helsinki). Lisätietoja.

Dixie Club: Reine Rimon and her Dream Blues Band. Klo 20.30. Storyville (Museokatu 8, Helsinki). Lisätietoja.

Renttu & Jämät. Helatorstai-klubi. Klo 21.00. Henry's Pub (Simonkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Django Collective Helsinki. Levynjulkkarit. Mukana myös Jousikaiku-kvartetti sekä jazzlaulaja Elina Virtanen. Klo 21.00-23.00. Juttutupa (Säästöpankinranta 6, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Organon urkumatinea: Joni Vikki, urut. Klo 12.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Maisterikonsertti: Katariina Almgren, viulu. Timo Koskinen, piano. Klo 14.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Ogeli-live musailta: Hanna-Maria Lifländer. Klo 18.00. Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhimmantie 27, Helsinki). Lisätietoja.

Jousten soiva viikko: Jousten taikaa. Konservatorion jousisoittajat esiintyvät. Klo 18.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Frankofonian juhlakonsertti. James Salomon Kahanen johtama orkesteri soittaa Frankofonian alueen nykysäveltäjiä Guillaume Connessonia, Matthew Withallia ja Eric Tanguyta. Klo 19.00. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Laulajien ilta. Anitta Rannan oppilaat esiintyvät. Klo 19.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

PERUTTU: Digi menee museoon — digiopastusta tarjolla. Saat henkilökohtaista opastusta verkko- ja mobiilipalveluiden käytössä. Jotta voimme neuvoa sinua parhaiten, pyydämme ottamaan mukaan oman mobiililaiteen ja pankkitunnukset. Klo 10.00-13.00. Nordean pankkimuseo (Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki). Lisätietoja.

Sisällissodasta suomettumiseen — Suomen historian katvealueet. Mitä itsenäisyyden ensimmäisistä vuosikymmenistä on vielä jäänyt kertomatta? Miksi suomettumista on niin vaikea tutkia ja käsitellä? Kysymyksistä keskustelevat politiikan ja historian eri sukupolvien tutkijat. Keskustelemassa Oula Silvennoinen, Kati Katajisto, Tuomas Tepora, Tiina Kinnunen, Aleksi Mainio, Martti Häikiö, Teemu Keskisarja, Osmo Apunen, Johanna Rainio-Niemi, Saara Matala, Sanna Turoma, Seppo Hentilä, Risto Volanen ja Lasse Lehtinen. Klo 12.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Torstaina iltapäivällä. Näyttelijä Ritva Oksanen vauhdissa edelleen, Päivi Istala haastattelee. Klo 13.00-14.00. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Aikamme musiikkia. Luennolla vieraana pianisti Ville Hautakangas. Aiheena 12 suomalaista kantaesitystä. Klo 13.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Tarinoita nimistöstä: kohtaamisia Yliopistomuseossa. Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelijat ovat perehtyneet kuningatar Kristiinaan ja useisiin muihin henkilöihin, jotka ovat jättäneet jälkensä yliopiston historiaan ja nimistöön. Opiskelijoiden rakentama opastettu kierros sisältää sekä nimistöhistoriaa että puhetaidetta. Klo 16.00-17.00. Helsingin yliopistomuseo (Fabianinkatu 33, Helsinki). Lisätietoja.

Tunne orkesterisi: Joutsenia, Strausseja ja oopperamusiikin historiaa. Vierailijoina kapellimestari Dalia Stasevska ja laulutaiteilija, professori Petteri Salomaa. Klo 16.30. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Espoon rakennettu kulttuuriympäristö — mitä suojellaan ja miksi?. Filosofian maisteri, tutkija Heli Haavisto luennoi. Klo 17.30. Kamu -- Espoon kaupunginmuseo (Ahertajantie 5, Espoo). Lisätietoja.

Avoimet orkesteriharjoitukset. Tule tutustumaan harrastajaorkesterin toimintaan, soittimesi kanssa tai ilman. Wiipurin Soitannollinen Kerho ry perustettiin vuonna 1929 Viipurissa eli olemme 90-vuotias.Orkesterissa on viime vuosina ollut 7—10 soittajaa. Klo 17.00-19.00. Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki). Lisätietoja.

Kahvilla kirjailijan kanssa. Näyttelijät Heidi Herala, Aino Seppo ja Eija Vilpas keskustelevat kirjailija Johanna Venhon kanssa. Myös yleisöllä on mahdollisuus kysyä. Klo 17.00. Kaupunginteatteri (Eläintarhantie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Musiikin kuuntelupiiri: Kevyttä klassista siivekkäästi. Siivekkäiden ystäviämme laulutaito on innoittanut monia säveltaiteen mestareita. Lintuaiheisen kuuntelupiirin vetäjänä toimii erikoiskirjastovirkailija, musiikkioppilaitoksen opettaja Seija Sipiläinen. Esimerkkisäveltäjiä ovat Strauss, Saint-Saens, Stravinsky sekä muutama muukin tunnettu taidemusiikin säveltäjänimi. Klo 17.00-18.30. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9, Helsinki). Lisätietoja.

Kappadokian luolakirkot maalauksineen. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -sarjassa. Klo 17.00. Kanneltalo (Klaneettitie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Kuningas ja rakas George Villiers. Teologian lisensiaatti Reeta Frosti luennoi Jaakko I ja Iso-Britannian synty -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Näin piha kukkii koko kesän. Hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen luennoi Kukkaterapiaa omalta pihalta -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Asiakirjat kuntoon — hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus. Oletko koskaan pohtinut, kuka hoitaa laskusi tai päättää hoidostasi, jos et itse siihen jostain syystä enää kykene? Tietyillä asiakirjoilla varmistat, että asiat järjestyvät haluamallasi tavalla.Helsingin seudun kesäyliopiston ja Vanhustyön keskusliiton yhteisluennolla kuulet ennakoinnin sekä suunnittelun hyödyistä ja saat käytännön vinkkejä tulevaisuuteen varautumiseen. Luennoitsijana lakimies Marjut Vuorela Vanhustyön keskusliitosta. Klo 17.30-19.00. Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6, Helsinki). Lisätietoja.

Kollegium Talks: Tutkimusetiikka. Tutkijakollegiumissa keskustellaan tutkimusetiikasta englanniksi. Puhumassa poliittisen psykologian professori Molly Andrews, kasvatustieteen professori Erika Löfström ja alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtanen. Puhetta johtaa Veronica Walker Vadillo. Klo 17.00. Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Teosesittelyssä Carmen. Heidi Almi esittelee illan baletin. Klo 18.15. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58, Helsinki). Lisätietoja.

Oodin valtakirjat — kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok). Mitä kansanedustajat lukevat? Millainen on heidän suhteensa kirjastoon? Keskusteluissa ei puida politiikkaa, vaan tarkoitus on puhua kirjastokokemuksista ja luetuista kirjoista tai muista kulttuurituotteista, joita kirjasto tarjoaa. Klo 18.00-18.30. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Johann Wolfgang von Goethe: Värioppi. Saksaa suomeksi -tapahtuman aiheena viime vuonna ilmestynyt Johann Wolfgang von Goethen Värioppi. Väriopista, sen asemasta ja merkityksestä taiteissa ja tieteissä sekä teoksen suomennoksesta keskustelevat Pirkko Holmberg, taidemaalari Henri Hagman sekä tutkija Harri Mäcklin. Keskustelua johdattelee kuvataiteilija, väritutkija Harald Arnkil. Klo 18.00. Goethe-Institut (Salomonkatu 5 B, Helsinki). Lisätietoja.

Siperia. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen kertoo sanoin ja kuvin kirjastaan Siperia — suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa. Se käsittelee elämää Töhtyrin jakuuttikylässä, mutta myös Siperian taloutta, politiikkaa ja kulttuuria, valtavaa erämaata, suunnattomia luonnonrikkauksia, arktisen alueen herkkää luontoa ja ilmastonmuutosta. Klo 18.00-19.00. Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Studia Generalia: Sopivia ja sopimattomia. Katriina Järvinen ja Laura Kolbe kertovat teoksestaan Sopivia ja sopimattomia. Kommenttipuheenvuoron pitää Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila. Keskustelun isäntänä Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi. Klo 18.00. Työväenliikkeen kirjasto (Sörnäisten rantatie 25 A 1, Helsinki). Lisätietoja.

Itä- ja Länsi-Rooma. Kansainvaellukset. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -sarjassa. Klo 18.45-20.15. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Sveitsi ja sveitsinsaksa. Manuel Ackermannin luennolla tutustutaan pintapuolisesti Sveitsin valaliittoon ja sen yhteiskuntaan eri näkökulmista. Klo 18.30-20.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Lukupiiri pieni pyörii. Tikkurilan kirjaston lukupiiri on avoin kaikille lukemisesta kiinnostuneille. Keskustellaan Lucia Berlinin kirjasta Siivoojan käsikirja. Klo 18.00-19.30. Tikkurilan kirjasto (Lummetie 4, Vantaa). Lisätietoja.

Olli Paukkeen 115. musavisa. Liimanarinan laulaja-lauluntekijän tietovisa ja dj-ilta. Klo 21.00-23.00. Virkavapaa Bar (Kaarlenkatu 10, Helsinki). Lisätietoja.

Fiksu taiderahoitus -aamukahvit. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan taiteen ja kulttuurin avustuksista ja apurahoista sekä pohtimaan kahvittelun lomassa toimivampaa taide- ja kulttuurirahoitusta. Erityisenä teemana ovat hakemusten arviointikäytännöt. Koneen Säätiö yhteistyössä muiden taiderahoittajien kanssa järjestää. Klo 8.30-10.30. Lauttasaaren kartano (Otavantie 10, Helsinki). Lisätietoja.

Lääkehoito hallussa? Lääkehoidon päivän kansalaistapahtuma. Julkaisemme Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslistan ja jaamme selkokielistä opasta turvallisesta lääkehoidosta. Toimintapisteillä pääset mm. tutustumaan erilaisiin luotettaviin lääketiedon lähteisiin ja laatimaan lääkityksestäsi ajantasaisen lääkityslistan. Voit keskustella toimintapisteillä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lääkehoitosi kokonaisuudesta ja kysyä lääkkeistäsi niin lääkäreiltä kuin farmasian ammattilaisilta. Klo 9.00-12.00. Kaupungintalo (Pohjoisesplanadi 11--13, Helsinki). Lisätietoja.

