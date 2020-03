Tänään torstaina

HS:n Menokone löysi tälle päivälle 37 maksutonta menoa. Huomisen 16 ilmaista tapahtumaa on listattu jutun lopussa.

Keikat

Younghearted. Klo 19.00. Marskin baari (Mannerheimintie 10, Helsinki). Lisätietoja.

Bobby Oroza. Tenho Restobar 4 vuotta. Klo 20.00. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15, Helsinki). Lisätietoja.

Dixie Club: Reine Rimon and her Dream Blues Band. Klo 20.30. Storyville (Museokatu 8, Helsinki). Lisätietoja.

Renttu & Jämät. Helatorstai-klubi. Klo 21.00. Henry's Pub (Simonkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Django Collective Helsinki. Levynjulkkarit. Mukana myös Jousikaiku-kvartetti sekä jazzlaulaja Elina Virtanen. Klo 21.00-23.00. Juttutupa (Säästöpankinranta 6, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Organon urkumatinea: Joni Vikki, urut. Klo 12.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Maisterikonsertti: Katariina Almgren, viulu. Timo Koskinen, piano. Klo 14.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Ogeli-live musailta: Hanna-Maria Lifländer. Klo 18.00. Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhimmantie 27, Helsinki). Lisätietoja.

Jousten soiva viikko: Jousten taikaa. Konservatorion jousisoittajat esiintyvät. Klo 18.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Frankofonian juhlakonsertti. James Salomon Kahanen johtama orkesteri soittaa Frankofonian alueen nykysäveltäjiä Guillaume Connessonia, Matthew Withallia ja Eric Tanguyta. Klo 19.00. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Laulajien ilta. Anitta Rannan oppilaat esiintyvät. Klo 19.00. Konservatorio (Ruoholahdentori 6, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

PERUTTU: Digi menee museoon — digiopastusta tarjolla. Saat henkilökohtaista opastusta verkko- ja mobiilipalveluiden käytössä. Jotta voimme neuvoa sinua parhaiten, pyydämme ottamaan mukaan oman mobiililaiteen ja pankkitunnukset. Klo 10.00-13.00. Nordean pankkimuseo (Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki). Lisätietoja.

Sisällissodasta suomettumiseen — Suomen historian katvealueet. Mitä itsenäisyyden ensimmäisistä vuosikymmenistä on vielä jäänyt kertomatta? Miksi suomettumista on niin vaikea tutkia ja käsitellä? Kysymyksistä keskustelevat politiikan ja historian eri sukupolvien tutkijat. Keskustelemassa Oula Silvennoinen, Kati Katajisto, Tuomas Tepora, Tiina Kinnunen, Aleksi Mainio, Martti Häikiö, Teemu Keskisarja, Osmo Apunen, Johanna Rainio-Niemi, Saara Matala, Sanna Turoma, Seppo Hentilä, Risto Volanen ja Lasse Lehtinen. Klo 12.00. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Torstaina iltapäivällä. Näyttelijä Ritva Oksanen vauhdissa edelleen, Päivi Istala haastattelee. Klo 13.00-14.00. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Aikamme musiikkia. Luennolla vieraana pianisti Ville Hautakangas. Aiheena 12 suomalaista kantaesitystä. Klo 13.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Tarinoita nimistöstä: kohtaamisia Yliopistomuseossa. Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelijat ovat perehtyneet kuningatar Kristiinaan ja useisiin muihin henkilöihin, jotka ovat jättäneet jälkensä yliopiston historiaan ja nimistöön. Opiskelijoiden rakentama opastettu kierros sisältää sekä nimistöhistoriaa että puhetaidetta. Klo 16.00-17.00. Helsingin yliopistomuseo (Fabianinkatu 33, Helsinki). Lisätietoja.

Tunne orkesterisi: Joutsenia, Strausseja ja oopperamusiikin historiaa. Vierailijoina kapellimestari Dalia Stasevska ja laulutaiteilija, professori Petteri Salomaa. Klo 16.30. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Espoon rakennettu kulttuuriympäristö — mitä suojellaan ja miksi?. Filosofian maisteri, tutkija Heli Haavisto luennoi. Klo 17.30. Kamu -- Espoon kaupunginmuseo (Ahertajantie 5, Espoo). Lisätietoja.

Avoimet orkesteriharjoitukset. Tule tutustumaan harrastajaorkesterin toimintaan, soittimesi kanssa tai ilman. Wiipurin Soitannollinen Kerho ry perustettiin vuonna 1929 Viipurissa eli olemme 90-vuotias.Orkesterissa on viime vuosina ollut 7—10 soittajaa. Klo 17.00-19.00. Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki). Lisätietoja.

Kahvilla kirjailijan kanssa. Näyttelijät Heidi Herala, Aino Seppo ja Eija Vilpas keskustelevat kirjailija Johanna Venhon kanssa. Myös yleisöllä on mahdollisuus kysyä. Klo 17.00. Kaupunginteatteri (Eläintarhantie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Musiikin kuuntelupiiri: Kevyttä klassista siivekkäästi. Siivekkäiden ystäviämme laulutaito on innoittanut monia säveltaiteen mestareita. Lintuaiheisen kuuntelupiirin vetäjänä toimii erikoiskirjastovirkailija, musiikkioppilaitoksen opettaja Seija Sipiläinen. Esimerkkisäveltäjiä ovat Strauss, Saint-Saens, Stravinsky sekä muutama muukin tunnettu taidemusiikin säveltäjänimi. Klo 17.00-18.30. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9, Helsinki). Lisätietoja.

Kappadokian luolakirkot maalauksineen. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -sarjassa. Klo 17.00. Kanneltalo (Klaneettitie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Kuningas ja rakas George Villiers. Teologian lisensiaatti Reeta Frosti luennoi Jaakko I ja Iso-Britannian synty -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Näin piha kukkii koko kesän. Hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen luennoi Kukkaterapiaa omalta pihalta -sarjassa. Klo 17.00-18.30. Stoa (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Asiakirjat kuntoon — hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus. Oletko koskaan pohtinut, kuka hoitaa laskusi tai päättää hoidostasi, jos et itse siihen jostain syystä enää kykene? Tietyillä asiakirjoilla varmistat, että asiat järjestyvät haluamallasi tavalla.Helsingin seudun kesäyliopiston ja Vanhustyön keskusliiton yhteisluennolla kuulet ennakoinnin sekä suunnittelun hyödyistä ja saat käytännön vinkkejä tulevaisuuteen varautumiseen. Luennoitsijana lakimies Marjut Vuorela Vanhustyön keskusliitosta. Klo 17.30-19.00. Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6, Helsinki). Lisätietoja.

Kollegium Talks: Tutkimusetiikka. Tutkijakollegiumissa keskustellaan tutkimusetiikasta englanniksi. Puhumassa poliittisen psykologian professori Molly Andrews, kasvatustieteen professori Erika Löfström ja alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtanen. Puhetta johtaa Veronica Walker Vadillo. Klo 17.00. Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Teosesittelyssä Carmen. Heidi Almi esittelee illan baletin. Klo 18.15. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58, Helsinki). Lisätietoja.

Oodin valtakirjat — kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok). Mitä kansanedustajat lukevat? Millainen on heidän suhteensa kirjastoon? Keskusteluissa ei puida politiikkaa, vaan tarkoitus on puhua kirjastokokemuksista ja luetuista kirjoista tai muista kulttuurituotteista, joita kirjasto tarjoaa. Klo 18.00-18.30. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Johann Wolfgang von Goethe: Värioppi. Saksaa suomeksi -tapahtuman aiheena viime vuonna ilmestynyt Johann Wolfgang von Goethen Värioppi. Väriopista, sen asemasta ja merkityksestä taiteissa ja tieteissä sekä teoksen suomennoksesta keskustelevat Pirkko Holmberg, taidemaalari Henri Hagman sekä tutkija Harri Mäcklin. Keskustelua johdattelee kuvataiteilija, väritutkija Harald Arnkil. Klo 18.00. Goethe-Institut (Salomonkatu 5 B, Helsinki). Lisätietoja.

Siperia. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen kertoo sanoin ja kuvin kirjastaan Siperia — suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa. Se käsittelee elämää Töhtyrin jakuuttikylässä, mutta myös Siperian taloutta, politiikkaa ja kulttuuria, valtavaa erämaata, suunnattomia luonnonrikkauksia, arktisen alueen herkkää luontoa ja ilmastonmuutosta. Klo 18.00-19.00. Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Studia Generalia: Sopivia ja sopimattomia. Katriina Järvinen ja Laura Kolbe kertovat teoksestaan Sopivia ja sopimattomia. Kommenttipuheenvuoron pitää Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila. Keskustelun isäntänä Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi. Klo 18.00. Työväenliikkeen kirjasto (Sörnäisten rantatie 25 A 1, Helsinki). Lisätietoja.

Itä- ja Länsi-Rooma. Kansainvaellukset. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -sarjassa. Klo 18.45-20.15. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Sveitsi ja sveitsinsaksa. Manuel Ackermannin luennolla tutustutaan pintapuolisesti Sveitsin valaliittoon ja sen yhteiskuntaan eri näkökulmista. Klo 18.30-20.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Lukupiiri pieni pyörii. Tikkurilan kirjaston lukupiiri on avoin kaikille lukemisesta kiinnostuneille. Keskustellaan Lucia Berlinin kirjasta Siivoojan käsikirja. Klo 18.00-19.30. Tikkurilan kirjasto (Lummetie 4, Vantaa). Lisätietoja.

Olli Paukkeen 115. musavisa. Liimanarinan laulaja-lauluntekijän tietovisa ja dj-ilta. Klo 21.00-23.00. Virkavapaa Bar (Kaarlenkatu 10, Helsinki). Lisätietoja.

Fiksu taiderahoitus -aamukahvit. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan taiteen ja kulttuurin avustuksista ja apurahoista sekä pohtimaan kahvittelun lomassa toimivampaa taide- ja kulttuurirahoitusta. Erityisenä teemana ovat hakemusten arviointikäytännöt. Koneen Säätiö yhteistyössä muiden taiderahoittajien kanssa järjestää. Klo 8.30-10.30. Lauttasaaren kartano (Otavantie 10, Helsinki). Lisätietoja.

Lääkehoito hallussa? Lääkehoidon päivän kansalaistapahtuma. Julkaisemme Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslistan ja jaamme selkokielistä opasta turvallisesta lääkehoidosta. Toimintapisteillä pääset mm. tutustumaan erilaisiin luotettaviin lääketiedon lähteisiin ja laatimaan lääkityksestäsi ajantasaisen lääkityslistan. Voit keskustella toimintapisteillä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lääkehoitosi kokonaisuudesta ja kysyä lääkkeistäsi niin lääkäreiltä kuin farmasian ammattilaisilta. Klo 9.00-12.00. Kaupungintalo (Pohjoisesplanadi 11--13, Helsinki). Lisätietoja.

Huomenna perjantaina

Huomiselle HS:n Menokone löysi 16 ilmaista tapahtumaa.

Keikat

Papa Albert Jazz Club. Jay Kortehisto, pasuuna ja laulu,Tuure Koski, kontrabasso, ja Lassi Kouvo, piano. Klo 20.00. Papa Albert (Albertinkatu 30, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Radio Helsingin jäätävä disco. Iltojen dj ja musateema vaihtuu joka viikko, joten teroitathan luistimesi ja saavu kanssamme laittamaan jalalla koreasti. Dj Edu Kehäkettunen. Klo 18.00. Jääpuisto (, Helsinki). Lisätietoja.

Tendrement. Itä-Helsingin musiikkiopiston vanhan musiikin kurssin opettajakonsertti. Klo 18.00. Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2, Helsinki). Lisätietoja.

Helsingin poliisisoittokunnan kamarimusiikkikonsertti. Klassisen musiikin kamarihelmiä uudelleen sovitettuina. Marttisen, Debussyn, Milhaudin, Bachin sekä Colomerin musiikkia. Orkesteria johtaa musiikkikapteeni Tero Haikala. Vapaa pääsy Klo 18.00. Munkkivuoren kirkko (Raumantie 3, Helsinki). Lisätietoja.

Friday Flow — perjantai-illan musiikillinen meditaatio. Musiikillisia maisemia maalailevat muusikot Airi Saloniemi ja Jussi Salone. Kirkkotilassa voi liikkua, istua tai vaikka loikoilla, oman joogamaton tai tyynyn saa ottaa mukaan. Tarjolla pientä naposteltavaa. Klo 19.00-20.00. Korson kirkko (Merikotkantie 4, Vantaa). Lisätietoja.

Kaksin aina kaunihimpi -duettokonsertti. Jutta Holmberg ja Sini Rautavaara, laulu, sekä Juhapekka Honka, piano, esittävät Brahmsin, Schumannin, Mendelssohnin ja Merikannon sävellyksiä. Klo 19.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Ruusut loistavat vieläkin. Mezzosopraano Rachel McIntoshin ja pianisti Antti Hahon liedkonsertissa kuullaan saksalaisia yksinlauluja, Benjamin Brittenin kansanlaulusovituksia sekä Sibeliuksen teoksia. Klo 19.00. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Teatteri

KSP:llä on asiaa! - Improa median maailmassa. Improamme tulee inspiroimaan niin uutiset, urheilu kuin sääkin — horoskooppeja unohtamatta. Klo 20.00-21.30. Nuppu (Läntinen Brahenkatu 12, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Naperokino: Seikkailu, retki ja matka. Kotimaisia ja ulkomaisia lasten animaatioita, joita voi tulla katsomaan, vaikka vain hetkeksi kerrallaan. Klo 10.00-12.00. Annantalo (Annankatu 30, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Avoimet ovet Mannerheim-museossa. Mannerheim-museo juhlistaa talvisodan päättymisen 80-vuotispäivää. Vierailuun sisältyy aina opastettu kierros, joita aloitetaan tasatunnein tai tarpeen mukaan. Viimeinen kierros alkaa klo 15. Klo 11.00-16.00. Mannerheim-museo (Kalliolinnantie 14, Helsinki). Lisätietoja.

Talvisodan päättymisestä 80 vuotta. Kunniakäynti Ässä-rykmentin JR 11 muistomerkillä talvisodan päättymispäivänä. Puheen pitää ministeri Pertti salolainen ja musiikista vastaa Kaartin Soittokunta. Klo 13.00. Alli Tryggin puisto (Ässänrinne, Helsinki). Lisätietoja.

Il barocco napolitano — Napolilainen barokki. Taiteen maisteri Dmitri Zudov luennoi Italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -sarjassa. Klo 13.30-15.00. Työväenopiston Pohjois-Haagan-opetuspiste (Näyttelijäntie 14, Helsinki). Lisätietoja.

Albanian asukkaat ja kulttuuri Rooman, Bysantin ja osmaanien aikana. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola esitelmöi Perjantain kulttuuriluennolla. Klo 14.30-16.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Makedonian kuningaskunta. Filosofian maisteri, auktorisoitu opas Maarit Nieminen luennoi Aleksanteri Suuren Kreikka -sarjassa. Klo 14.00. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, Helsinki). Lisätietoja.

Tiimi murroksessa — Miten työ ja johtaminen muuttuvat lähivuosina?. Tule kuulemaan eri alojen esimerkkejä siitä, miten työ on muuttunut tiimi- ja työntekijätasolla, ja miten työn muutosta voidaan ennakoida. Esillä ovat vahvasti työntekijöiden omat tarinat ja toisaalta ratkaisut ja työkalut, joilla työn murrokseen voidaan vastata työpaikkatasolla.Tapahtuman ensisijainen tarkoitus on rohkaista, joten painotus on tulevaisuuden mahdollisuuksissa ja oman työnkuvan muutoksen ennakoinnissa.Feeniks-hanke, Aalto-Yliopisto, Henry ry, SAK, STTK, Työterveyslaitos ja Työväen Sivistysliitto järjestävät. Klo 8.15-12.30. Dipoli (Otakaari 24, Espoo). Lisätietoja.

Talvisodan päättymisen muistohetki. Talvisodan päättymisestä tulee 13.3. kuluneeksi 80 vuotta. Pyydämme yleisöä saapumaan paikalle klo 9—9.30. Sisäänkäynti kirkkoon on Suomen Pankin ja Senaatintorin puoleisista ovista. Vieraiden kannattaa jättää raskaat kantamukset kotiin ja varautua turvatarkastukseen. Klo 9—12 Senaatintorilla nautitaan sotilaskodin tarjoamasta kahvista musiikin ja lyhyiden puheenvuorojen sekä keskustelujen kera. Valtioneuvoston kanslia yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa järjestää. Klo 9.00-12.00. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29, Helsinki). Lisätietoja.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti käyttäen lähteenä Menokoneen tietoja.