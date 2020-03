Tänään perjantaina

HS:n Menokone löysi tälle päivälle 16 maksutonta menoa. Huomisen 25 ilmaista tapahtumaa on listattu jutun lopussa.

Keikat

Papa Albert Jazz Club. Jay Kortehisto, pasuuna ja laulu,Tuure Koski, kontrabasso, ja Lassi Kouvo, piano. Klo 20.00. Papa Albert (Albertinkatu 30, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

Radio Helsingin jäätävä disco. Iltojen dj ja musateema vaihtuu joka viikko, joten teroitathan luistimesi ja saavu kanssamme laittamaan jalalla koreasti. Dj Edu Kehäkettunen. Klo 18.00. Jääpuisto (, Helsinki). Lisätietoja.

Tendrement. Itä-Helsingin musiikkiopiston vanhan musiikin kurssin opettajakonsertti. Klo 18.00. Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2, Helsinki). Lisätietoja.

Helsingin poliisisoittokunnan kamarimusiikkikonsertti. Klassisen musiikin kamarihelmiä uudelleen sovitettuina. Marttisen, Debussyn, Milhaudin, Bachin sekä Colomerin musiikkia. Orkesteria johtaa musiikkikapteeni Tero Haikala. Vapaa pääsy Klo 18.00. Munkkivuoren kirkko (Raumantie 3, Helsinki). Lisätietoja.

Friday Flow — perjantai-illan musiikillinen meditaatio. Musiikillisia maisemia maalailevat muusikot Airi Saloniemi ja Jussi Salone. Kirkkotilassa voi liikkua, istua tai vaikka loikoilla, oman joogamaton tai tyynyn saa ottaa mukaan. Tarjolla pientä naposteltavaa. Klo 19.00-20.00. Korson kirkko (Merikotkantie 4, Vantaa). Lisätietoja.

Kaksin aina kaunihimpi -duettokonsertti. Jutta Holmberg ja Sini Rautavaara, laulu, sekä Juhapekka Honka, piano, esittävät Brahmsin, Schumannin, Mendelssohnin ja Merikannon sävellyksiä. Klo 19.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Ruusut loistavat vieläkin. Mezzosopraano Rachel McIntoshin ja pianisti Antti Hahon liedkonsertissa kuullaan saksalaisia yksinlauluja, Benjamin Brittenin kansanlaulusovituksia sekä Sibeliuksen teoksia. Klo 19.00. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki). Lisätietoja.

Teatteri

KSP:llä on asiaa! - Improa median maailmassa. Improamme tulee inspiroimaan niin uutiset, urheilu kuin sääkin — horoskooppeja unohtamatta. Klo 20.00-21.30. Nuppu (Läntinen Brahenkatu 12, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Naperokino: Seikkailu, retki ja matka. Kotimaisia ja ulkomaisia lasten animaatioita, joita voi tulla katsomaan, vaikka vain hetkeksi kerrallaan. Klo 10.00-12.00. Annantalo (Annankatu 30, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Avoimet ovet Mannerheim-museossa. Mannerheim-museo juhlistaa talvisodan päättymisen 80-vuotispäivää. Vierailuun sisältyy aina opastettu kierros, joita aloitetaan tasatunnein tai tarpeen mukaan. Viimeinen kierros alkaa klo 15. Klo 11.00-16.00. Mannerheim-museo (Kalliolinnantie 14, Helsinki). Lisätietoja.

Talvisodan päättymisestä 80 vuotta. Kunniakäynti Ässä-rykmentin JR 11 muistomerkillä talvisodan päättymispäivänä. Puheen pitää ministeri Pertti salolainen ja musiikista vastaa Kaartin Soittokunta. Klo 13.00. Alli Tryggin puisto (Ässänrinne, Helsinki). Lisätietoja.

Il barocco napolitano — Napolilainen barokki. Taiteen maisteri Dmitri Zudov luennoi Italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -sarjassa. Klo 13.30-15.00. Työväenopiston Pohjois-Haagan-opetuspiste (Näyttelijäntie 14, Helsinki). Lisätietoja.

Albanian asukkaat ja kulttuuri Rooman, Bysantin ja osmaanien aikana. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola esitelmöi Perjantain kulttuuriluennolla. Klo 14.30-16.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Makedonian kuningaskunta. Filosofian maisteri, auktorisoitu opas Maarit Nieminen luennoi Aleksanteri Suuren Kreikka -sarjassa. Klo 14.00. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, Helsinki). Lisätietoja.

Tiimi murroksessa — Miten työ ja johtaminen muuttuvat lähivuosina?. Tule kuulemaan eri alojen esimerkkejä siitä, miten työ on muuttunut tiimi- ja työntekijätasolla, ja miten työn muutosta voidaan ennakoida. Esillä ovat vahvasti työntekijöiden omat tarinat ja toisaalta ratkaisut ja työkalut, joilla työn murrokseen voidaan vastata työpaikkatasolla.Tapahtuman ensisijainen tarkoitus on rohkaista, joten painotus on tulevaisuuden mahdollisuuksissa ja oman työnkuvan muutoksen ennakoinnissa.Feeniks-hanke, Aalto-Yliopisto, Henry ry, SAK, STTK, Työterveyslaitos ja Työväen Sivistysliitto järjestävät. Klo 8.15-12.30. Dipoli (Otakaari 24, Espoo). Lisätietoja.

PERUUTETTU: Talvisodan päättymisen muistohetki. Talvisodan päättymisestä tulee 13.3. kuluneeksi 80 vuotta. Pyydämme yleisöä saapumaan paikalle klo 9—9.30. Sisäänkäynti kirkkoon on Suomen Pankin ja Senaatintorin puoleisista ovista. Vieraiden kannattaa jättää raskaat kantamukset kotiin ja varautua turvatarkastukseen. Klo 9—12 Senaatintorilla nautitaan sotilaskodin tarjoamasta kahvista musiikin ja lyhyiden puheenvuorojen sekä keskustelujen kera. Valtioneuvoston kanslia yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa järjestää. Klo 9.00-12.00. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29, Helsinki). Lisätietoja.

Huomenna lauantaina

Huomiselle HS:n Menokone löysi 25 ilmaista tapahtumaa.

Keikat

Lau Nau. Klo 19.00. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9, Helsinki). Lisätietoja.

St. Patrick's Day. Esiintymässä Beaver Secret Handshake. Klo 21.00. Gallows Bird (Merituulentie 30, Espoo). Lisätietoja.

Kuolleet sielut. Pasi Ruohonen, laulu ja perkussiot, Ari Sunell, kitara ja laulu, ja Timo Pratskin, piano. Klo 21.00. Manala (Dagmarinkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Konsertit

PianoSoi!. Vantaan musiikkiopiston oppilaskonsertit soivat klo 11 alkaen tasatunnein huipentuen pianotaiteilija Paavali Jumppasen konserttiin klo 17.30. Musiikkiopiston 2. kerroksessa on buffetti, musiikillinen rastirata ja nuottien vaihtotori klo 11.30—17.30. Klo 11.00. Lummesali (Lummetie 4, Vantaa). Lisätietoja.

Yhteisvastuukonsertti ja kahvila. Hanne Lappalainen, huilu, Noora Meriläinen, piano, Agnes Goerke, urut, ja musiikkiopiston Juvenalia klarinettiyhtye. Klo 15.00. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1, Helsinki). Lisätietoja.

Hoedown. Klo 21.00. Juttutupa (Säästöpankinranta 6, Helsinki). Lisätietoja.

Klubit

Saturday Match. Valioliigaottelu, Stupido-Bingo ja Sky Dee and The Demons.Dj:t Gone-Gone Girl, Big Deal ja Olenko. Klo 17.00-3.30. Black Door (Iso Roobertinkatu 1, Helsinki). Lisätietoja.

Konemusataivas #2. Livenä Chops, Monolith Resistor, Lihaisa mies, Arcdiv. Lisäksi dj Sini. Klo 19.00-22.30. Kauppakeskus Redi (Hermannin rantatie 5, Helsinki). Lisätietoja.

Lapsille

Nukketeatteria perheen pienimmille. Vuorovaikutteinen esitystuokio. Klo 10.30. Kontulan kirjasto (Ostostie 4, Helsinki). Lisätietoja.

Lukuterapiakoira Bruno. Tule tapaamaan ja rapsuttamaan Brunoa ensimmäisen 30 minuutin aikana. Jos haluat lukea Brunolle, varaa henkilökohtainen 10 min. lukuaika kirjaston asiakaspalvelusta (050 411 6504). Henkilökohtaisia lukuaikoja on varattavissa klo 13—14.30 välille. Tapahtuma on sekä suomeksi että ruotsiksi. Klo 12.30-14.30. Kauniaisten kirjasto (Thurmaninaukio 6, Kauniainen). Lisätietoja.

Sampo ja rumpu -kerho perheille. Monikulttuurinen kerhossa askarrellaan ja tehdään käsitöitä. Opettelemme neulomaan sukkia ja lapset voivat piirtää toiveittensa sukat. Klo 13.00. Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27, Espoo). Lisätietoja.

Koko perheen lauantai. Ohjelma alkaa klo 14 Zambonin jäädytyskierroksella, jonka jälkeen saamme jälleen nauttia luisteluesityksistä Jääpuiston kentällä. Esityksen jälkeen on luvassa luistelukoulu taitoluisteluvalmentajan ohjaamana. Lisäksi alppicurlingia, jota saa kokeilla ilmaiseksi. Klo 14.00-16.00. Jääpuisto (, Helsinki). Lisätietoja.

Muut menot

Levymessut. Paikalla noin 20 myyjää, joilla on 60 metriä pöytää täynnä vinyyleitä, cd-levyjä yms. Alanharrastajia myymässä ylimääräisiä levyjään. Mukana pari ammattimyyjää. Myös uusia uusintavinyylipainoksia myynnissä. Klo 10.30-15.00. Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki). Lisätietoja.

Humanismi 2020. Suomen Humanistiliiton ja Feto:n kevätseminaarissa puhujina Tiitus Hjelm, Katariina Krabbe, Merja Vinni, Nils Henriksson ja Ernst Mecke. Yleisökeskustelua. Klo 10.00-17.00. Paasitorni (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki). Lisätietoja.

Anna ja Toivo -nukeille vaatteita. Anna ja Toivo ovat Unicefin hyväntekeväisyysnukkeja. Tule ompelemaan niille vaatteita ja samalla oppimaan monia ompeluniksejä. Valmiit nuket ja vaatteet lahjoitetaan Unicefille. Opettajana Ulla Meskanen. Klo 10.00-16.00. Oulunkylätalo (Kylänvanhimmantie 25, Helsinki). Lisätietoja.

Enzio Forsblom 100 vuotta -symposium. Filosofian tohtori, professori Enzio Forsblom (1920—1996) kuului Suomen urkutaiteen johtohahmoihin viime vuosisadan jälkipuoliskolla. orsblomin satavuotispäivänä järjestettävän symposiumin esitelmät valaisevat hänen monipuolista toimintaansa urkutaiteen alalla historiallisessa yhteydessään. Symposiumin ohjelmaan sisältyy myös musiikkiesityksiä Organo-salin uruilla. Puhumassa mm Sixten Enlund, Pekka Suikkanen, Matti Huttunen, Liisa Steinby ja Hannu Taanila. Klo 10.00-17.00. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A, Helsinki). Lisätietoja.

Auroran nimipäivät. Puiston Piparkakkutalolla ja makasiinilla ohjelmassa klo 11—13 hevosajelua, klo 11 lintukierros Kari Koivumäen vetämänä puistometsässä, klo 13 Ninni Poijärven ja Tommi Kaleniuksen musiikkiesitys, klo 14 valokuvataiteilija Heikki Willamon luento ja luontokuvaesitys. Piparkakkutalon pihalla kukkamyyntiä käteisellä. Träskändan kartanon ystävät ry järjestää. Klo 11.00-15.00. Träskandan kartanopuisto (Träskändanristi 1, Espoo). Lisätietoja.

Kullanhuuhdonnan sisämestaruuskisat. Klo 11.00-16.00. Zetor (Mannerheimintie 3--5, Helsinki). Lisätietoja.

Museopaja. Omnian taideopiskelijan pitävät värityskuvapajan, jonka tuotokset tulevat osaksi heidän yhteisötaidekurssin teosta. Klo 12.00-14.00. Helinä Rautavaaran museo (Siltakatu 11, Espoo). Lisätietoja.

Suomalaisen kalenterin merkkipäivät ja kalenteriuudistus. Minna Saarelma-Paukkala luennoi. Ajasta allakkaan -näyttelyn ohjelmaa. Pakollinen ilmoittauminen osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-observatorio. Klo 13.00. Helsingin observatorio (Kopernikuksentie 1, Helsinki). Lisätietoja.

Design Talk: Mitä yhteistä on pelisuunnittelulla ja ryijyjen kudonnalla?. Kolme pelialan asiantuntijaa: pelisuunnittelijat Henri Tervapuro ja Jaakko Kemppainen sekä pelitoimittaja ja -kirjailija Juho Kuorikoski keskustelevat muotoilusta, inspiraatiosta ja pelien suunnittelemisesta. Hyvissä käsissä -näyttelyssä nähdään pelisuunnittelija Henri Tervapuron digitaalisia ryijyjä. Klo 13.00-14.30. Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23, Helsinki). Lisätietoja.

Israel-tilaisuus. Arkeologi Minna Silver luennoi aiheesta Raamattu ja arkeologia. Klo 14.00-15.30. Metodistikirkko (Punavuorenkatu 2, Helsinki). Lisätietoja.

Unkarilaisen elokuvan sarja. Nähdään Gábor Reiszin ohjaama elokuva Bad Poems / Rossz versek vuodelta 2018. S. Tekstitys englanniksi. Klo 14.00. Kino Engel (Sofiankatu 4, Helsinki). Lisätietoja.

Runoilta. Runoilijat Jyrki Kiiskinen, Kaisa Kuurne ja Pertti Saloheimo lukevat runoja tuoreista teoksistaan. Esitys kestää noin 45 minuuttia, jonka jälkeen on aikaa keskustelulle, kysymyksille ja seurustelulle. Tuo halutessasi jotain pientä naposteltavaa yhteiseen pöytää sekä omia juomia. Klo 17.00-19.00. Tapanilan kylätila (Veljestenpiha 9, Helsinki). Lisätietoja.

Kirjallisuusilta. Kirjallisuusillassa vieraana emerituspiispa Eero Huovinen, teemana äitiä ikävä. Eero Huovinen menetti äitinsäpienenä poikana. Minkälaiset jäljet menetys on jättänyt elämään? Haastattelijana turisti-, kauppakeskuspappi Piia Klemi. Klo 18.00. Triplan kauppakeskus (Fredikanterassi 1, Helsinki). Lisätietoja.

