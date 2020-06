Yleisötapahtumiin osallistujien tulee muistaa koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset ja suositukset virusepidemian ehkäise­miseksi. Korkeintaan 50 henkilön tilaisuudet ovat sallittuja, mutta niissäkin tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita. Ohjeiden pääperiaatteet ovat kaikissa tilaisuuksissa samat: hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta on huolehdittava ja muihin ihmisiin on pidettävä 1–2 metrin etäisyys. Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla sairaana tai jos lähipiirissä on koronatartunta. ­­Korona­virustilanne saattaa muuttua nopeasti, joten tapahtumiin voi tulla muutoksia.