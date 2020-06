Tapahtumia 5.–8. kesäkuuta

Perjantai 5.6.

Ihana Leijona. Ufon laulukerhon Lentävä lautanen -kesäklubin vieraana Ihana Leijona eli Timo Kämäräinen. Puotilan kartano, piha (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Sami Saari & Jazzpojat. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Nostalgia – neljän sammakon vaellus. Tanssiesitys tuo yhteen samaan aikaan Teatterikorkeakoulussa opiskelleet tanssijat. Ari Nummisen koreografian tanssivat Anniina sKumpuniemi, Metsälintu Pahkinen, Anna Veijalainen ja Nina Viitamäki. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–27 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Fellinin Rooma (Italia/Ranska 1972). O: Federico Fellini. K7. Klo 19.30 Careful (Kanada 1992). O: Guy Maddin. K12. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e. Liput suositellaan ostettavaksi mahdollisuuksien mukaan etukäteen verkkokaupasta, näytökseen mahtuu 50 katsojaa.

Lauantai 6.6.

Jenny Robson: Brazil Quartet. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 18 ja 20 e.

Dj Juza. Storyville, puistoterassi (Museo­katu 8) klo 17. Vapaa pääsy.

Spoken Word: Juho Kuusi ja Harri Hertell. Espoon kulttuurikeskus, lämpiö (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 14.

David Fincher -seminaari. Seminaarissa David Fincherin elokuvista ja työskentelystä puhuvat valaisija Jani Lehtinen, elokuvauksen opettaja Rauno Ronkainen ja dosentti Ilkka Levä. Lisäksi nähdään David Fincherin ohjaamia musiikkivideoita. Seminaari striimataan Kino Reginan Facebook-sivuille. Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4, Keskustakirjasto Oodi) klo 15–16.45. Vapaa pääsy. Vapaaliput tulee noutaa etukäteen Kino Reginan lipputiskiltä.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Seitsemäs (USA 1995). O: David Fincher. K16. Klo 19.45 Fight Club (USA/Saksa 1999). O: David Fincher. K16. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e. Liput suositellaan ostettavaksi mahdollisuuksien mukaan etukäteen verkkokaupasta, näytökseen mahtuu 50 katsojaa.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia noki­pannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Håkansbölen kartanon opastukset. Armas Lindgrenin suunnitteleman Håkansbölen jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa, ja kierroksilla pidetään huoli riittävistä turvaväleistä. Klo 11.15 ja 14.15 Hakkapeliittoja, aseita salakuljettava kartanonherra ja rouvainsalongin ruumiin arvoitus – tosielämän tarinoita kartanolta 1500-luvulta nykypäivään -opastus ja klo 12.30 ja 15.30 Yrttejä, lepakoita, kreivitär puutarhurina ja herraskartanon tyttäret torikauppiaina – kartanonpuiston historiaa ja nykypäivää -opastus. Oppaana toimii historioitsija, erä- ja luonto-opas Tuulia-Tuulia Tummavuori. Alakerrassa olevaan kartanon historiaa esittelevään näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, rajoitettu määrä kerrallaan. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-v.

Pinokkio. Musiikillisessa seikkailu­näytelmässä hyväsydäminen puuseppä Geppetto veistää puusta nuken, joka herää eloon. Rooleissa Anna Korolainen Crevier, Paula Kovanen ja Jasir Osman. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 15 (ensi-ilta). Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Sunnuntai 7.6.

Kesäjamboree – Hietsu is Happening! ja Klassinen Hietsu. Konsertissa kuullaan klassista musiikkia ja festarijazzia. Mm. Clara Schumannin ja John Dowlandin musiikkia esittävät Tuuli Lindeberg, sopraano, Emil Holmström, piano, Eriikka Maalismaa, viulu, ja Petri Kumela, kitara. Jazzia soittavat Tuomo Dahlblom, kitara, Jaska Lukkarinen, rummut, Mikko Innanen, saksofoni, ja Antti Lötjönen, basso. Sään salliessa osa ohjelmasta soitetaan Paviljongin terassilta ja ympäröivillä kallioilla. Hietsun paviljonki (Hiekkarannantie 9) klo 15. Liput 20 e.

Dj Jere Leskinen & William Suvanne, saksofoni. Puistoterassin grillibileet. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 14. Vapaa pääsy.

Kansallisromantiikkaa ja rationalismia: Kallion jugend -kierrokset. Kävelyllä esitellään Kallion jugendin keskeisistä suunnittelijoita ja heidän taustojaan sekä tarkastellaan jugendrakennusten julkisivujen rikasta muotokieltä ja koristeaiheita. Oppaana Juhani Styrman. Opas käyttää visiiriä ja äänenvahvistinta. Kierroksien osallistujamäärä on max. 15, ja niille on ennakko­ilmoittautuminen: kallion.kavelyt@gmail.com. Klo 15 alkavan kierroksen lähtöpaikka ilmoitetaan osallistujille. Vapaaehtoinen pääsymaksu.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 14 Planeettamme Maa (Saksa/Britannia/USA 2007). O: Alastair Fothergill. K7. Klo 16.15 Avioero italialaiseen tapaan (Italia 1961). O: Pietro Germi. K16. Klo 18.30 Punainen teltta (Neuvostoliitto/Italia 1969). O: Mihail Kalatozov. K7. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e. Liput suositellaan ostettavaksi mahdollisuuksien mukaan etukäteen verkkokaupasta, näytökseen mahtuu 50 katsojaa.

Håkansbölen kartanon opastukset. Armas Lindgrenin suunnitteleman Håkansbölen jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa, ja kierroksilla pidetään huoli riittävistä turvaväleistä. Klo 11.15 ja 14.15 Hakkapeliittoja, aseita salakuljettava kartanonherra ja rouvainsalongin ruumiin arvoitus – tosielämän tarinoita kartanolta 1500-luvulta nykypäivään -opastus ja klo 12.30 ja 15.30 Yrttejä, lepakoita, kreivitär puutarhurina ja herraskartanon tyttäret torikauppiaina – kartanonpuiston historiaa ja nykypäivää -opastus. Oppaana toimii historioitsija, erä- ja luonto-opas Tuulia-Tuulia Tummavuori. Alakerrassa olevaan kartanon historiaa esittelevään näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, rajoitettu määrä vierailijoita kerrallaan. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-vuotiaille.

Huvilamuseo Villa Rulludd on avoinna. Tervetuloa tutustumaan entisajan espoolaiseen huvilaelämään. Villa Rulludd on harvinaisella tavalla säilynyt esimerkki koko Uudenmaan rannikon varhaisesta huvila-arkkitehtuurista. Samalla huvila ympäristöineen on yli sadan vuoden matka Kihlmanin kulttuurisuvun kesiin – rikkaaseen ja värikkääseen huvilaelämään. Villa Rulludd (Rullaniementie 15, Espoo) klo 11–15. Vapaa pääsy.

Pinokkio. Musiikillisessa seikkailunäytelmässä hyväsydäminen puuseppä Geppetto veistää puusta nuken, joka herää eloon. Rooleissa Anna Korolainen Crevier, Paula Kovanen ja Jasir Osman. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 15. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Maanantai 8.6.

Reiska Laine & Friends. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Maanantaimatinea. Emilia Nojonen, laulu, Arttu Takalo, vibrafoni, ja Riitta Paakki, piano. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 10. Liput 15 ja 18 e.

Kaupunkitanssit Kannelmäessä. Opetellaan buggia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Sitratori (Klaneettitie 5) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Nia-tanssitunti. Nia on kokonaisvaltainen liikuntamuoto, jossa tärkeää on oman kehon kuuntelu. Niassa yhdistellään tanssia sekä kamppailu- ja kehonhuoltolajeja. Ohjaajana Jennika Laari. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.30. Liput 5 e. Mobilepay ja holvi.com/shop/tanssivamieli.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Taideopettajien johdolla tutustutaan aistipuutarhaan ja seuraillaan pihan Hahmosten touhuja. Toiminta on suunnattu n. 3–10-vuotiaille lapsille yhdessä oman tutun aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Sateenkaariperheiden sirkustyöpaja. Perhesirkuksessa keskitytään lapsen ja aikuisen vuorovaikutukseen, leikitään ja pidetään hauskaa yhdessä. Tutustumme eri sirkuslajeihin, kuten akro­batiaan, jongleeraukseen, tasapainoiluun ja vannetanssiin. Kursseja ohjaavat Sirkus Magentan ohjaajat. Työpaja 3–5-vuotiaille klo 13.30–15 ja 5–9-vuotiaille klo 15.30–17. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4). Vapaa pääsy.

Elokuvat 5.–8.6.

Aika jonka sain. K12. 104 min. Bio Grand klo 15 (la), 18 (pe).

The Breakfast Club. 97 min. Riviera klo 16.45 (engl. tekstit la).

Call Me by Your Name. K12. 132 min. Riviera klo 20.15 (su).

Cherbourgin sateenvarjot. S. 92 min. Cinema Orion klo 18 (su).

Elämää kuoleman jälkeen. K7. 81 min. Cinema Orion klo 17 (ma). Kino Tapiola klo 16 (su).

Emma. S. 125 min. Bio Grand klo 15 (pe), 18 (su).

Eteenpäin. K7. 103 min. Cinema Orion klo 15.30 (su). Kino Helios klo 14 (la).

The Gentlemen. K16. 113 min. Kino Tapiola klo 20 (pe).

Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen. S. 75 min. Bio Grand klo 15 (ma).

In Fabric. K16. 118 min. Cinema Orion klo 20 (pe).

Koiranpäivät. K7. 87 min. Kino Tapiola klo 15 (la).

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K-12. 115 min. Kino Tapiola klo 17.30 (pe).

Les Misérables. K-16. 102 min. Cinema Orion klo 20.15 (engl. tekstit su).

Mr. Jones. K12. 118 min. Kino Tapiola klo 18 (su).

Nykyaika. S. 87 min. Cinema Orion klo 16 (la).

Once upon a time... in Hollywood. K16. 162 min. Riviera klo 20 (la).

Paistetut vihreät tomaatit. 126 min. Riviera klo 16.30 (su), 17 (ma).

Parasite. K16. 131 min. Bio Grand klo 18 (la). Cinema Orion klo 20.15 (engl. tekstit la). Kino Tapiola klo 19.30 (la). Riviera klo 20.45 (engl. tekstit ma).

Pikku naisia. S. 135 min. Cinema Orion klo 19 (ma).

Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta. K18. 155 min. Riviera klo 20.15 (pe).

Weathering with You. K7. 104 min. Cinema Orion klo 18 (la). Kino Tapiola klo 17 (la). Riviera klo 17 (pe).