Tapahtumia 9.–11. kesäkuuta

Tiistai 9.6.

Roots Tuesday with Marko Haavisto. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

KJC Solo Piano: Alexi Tuomarila. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 15 ja 18 e.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Taideopettajien johdolla tutustutaan aistipuutarhaan ja seuraillaan pihan Hahmosten touhuja. Toiminta on suunnattu n. 3–10-vuotiaille lapsille yhdessä oman tutun aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Liitävät leikkilaskuvarjot. Rakennetaan helpot leikkilaskuvarjot. Tehdään yhdessä lentoharjoituksia ja tuulitutkimuksia ympäri kesäistä puutarhaa. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Perheliikunta. Perheliikunnassa liikutaan ja leikitään koko perhe yhdessä. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 15–16. Vapaa pääsy.

EasySport-liikunta. EasySport Liikunta on monipuolista motorisia perustaitoja kehittävää harrasteliikuntaa. Annan­talo, A-lava (Annankatu 30) klo 14–15. Vapaa pääsy.

Kansallisromantiikkaa ja rationalismia: Kallion jugend -kierrokset. Klo 18 alkavalla kävelyllä esitellään Kallion jugendin keskeisistä suunnittelijoita ja heidän töitään. Oppaana Juhani Styrman. Kierroksien osallistujamäärä on max. 15, ja niille on ennakkoilmoittautuminen: kallion.kavelyt@gmail.com. Lähtöpaikka ilmoitetaan osallistujille. Vapaaehtoinen pääsymaksu.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Kadun enkeli (USA 1928). O: Frank Borzage. S. Klo 19 Amarcord (Italia/Ranska 1973). O: Federico Fellini. K12. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Viljelytalkoot. Yhteisöpuutarha on kaikille avoin paikka oppia viljelytaitoja, kasvattaa aitoa lähi- ja luomuruokaa sekä viihtyä inspiroivassa ympäristössä. Ohjaajana viljelijä ja puutarha­pedagogi Janne Länsipuro. Annantalo, piha (Annankatu 30) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Pinokkio. Musiikillisessa seikkailunäytelmässä hyväsydäminen puuseppä Geppetto veistää puusta nuken, joka herää eloon. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 16 ja 18. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Kultavuori. Nukkemestari Juha Laukkanen kertoo lapsille kaksi Rufolf Koivun satua. Omat viltit, sadevaatteet, eväät mukaan. Helsingin kaupungin talvi­puutarha (Hammarskjöldintie 1) klo 9.30 ja 10.30. Vapaa pääsy.

Keskiviikko 10.6.

Nat Newborn Trio. Storyville, puisto­terassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

The Dead Don't Dream. Verneri Pohjola Quartet: Verneri Pohjola, trumpetti, Tuomo Prättälä, piano, Antti Lötjönen, basso, ja Mika Kallio, rummut. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 25 ja 27 e.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Toiminta on suunnattu n. 3–10-vuo­tiaille lapsille yhdessä oman aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Kirkonkylä poikkeusaikoina. Opastuksella kuulet, miten Kirkonkylässä on eletty poikkeusoloissa, sodan tai nälän kurittamassa arjessa. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Vantaa-Seura järjestää. Kulttuurikävelylle Helsingin pitäjän kirkonkylän miljööseen lähdetään Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 17.30. Liput 5 ja 10 e.

Drive-in-elokuvia. Klo 17.30 animaatio Viidakon veijarit. K7. Klo 20 nähdään sotaelokuva Midway. K12. Liput osoitteesta: www.screenintown.com. Max 50 autoa. K-Citymarket, Ylätasanteen parkkipaikka (Asemankulma 2, Kirkkonummi) klo 17.30. 30 e/auto.

Planty. Esitys ihmisen ja kasvin suhteesta vie katsojansa metsäkävelylle Meri-Rastilan rantametsään, erilaisten kohtausten ja näyttämöiden maailmaan. Klo 19 alkava kaksikielinen esitys kestää noin 2 tuntia ja mukaan mahtuu 12 henkilöä. Pakollinen, sitova ilmoittautuminen Vuotalon verkkosivulla. Esitys ei ole esteetön. Vapaa pääsy.

Brasilialaisen zoukin kesätanssit. Tunnille ei tarvitse ilmoittautua etu­käteen, mutta suosittelemme osallistumaan etukäteen sopimasi parin kanssa. Voit myös tulla paikan päälle ja pyytää pariksi jotakuta osallistujaa. Tunneilla ei ole parinvaihtoa. Aluksi tanssi­opetusta zoukin eri tyyleistä. Annan­talo, A-lava (Annankatu 30) klo 17–20. Liput 5 ja 12 e.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia noki­pannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Pinokkio. Musiikillinen seikkailunäytelmä. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 16 ja 18. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Kultavuori. Nukkemestari Juha Laukkanen kertoo lapsille kaksi Rufolf Koivun satua. Omat viltit, sadevaatteet, eväät mukaan. Helsingin kaupungin talvi­puutarha (Hammarskjöldintie 1) klo 9.30 ja 10.30. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Superpuu, Pellolta avaruuteen, Aivot narikasta!, Heureka-klassikot, Sähkölä Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaario­elokuvia päivittäin. Ulkona avoinna tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su klo 10–17 ja la–su klo 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon lippukaupasta. Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa).

Torstai 11.6.

Kesäillan musiikkia. Klaverin perhe soittaa Rahmaninovin, Dvorákin, Bruchin ja Massenetin musiikkia. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen: klaverkonsertti@gmail.com. Kristus­kyrkan (Apollonkatu 5) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Vain jousella – Barokkimusiikkia viululle ja sellolle. FiBO Players: Anthony Marini, viulu, ja Louna Hosia, sello. Bachin, Corellin ja Leclairin musiikkia. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 18. Liput 20 e Ticketmaster- verkkokaupasta etukäteen.

Suvilahti Summer: Evelina. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.30. Liput 29,90 e.

New Orleans Stompers & Tobias Andersin. Dixie-klubi. Storyville, puisto­terassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Dusty! – Aili Ikonen & Jukka Perko Avara. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 18 ja 20. Liput 25 ja 27 e.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Taideopettajien johdolla tutustutaan aistipuutarhaan ja seuraillaan pihan Hahmosten touhuja. Toiminta on suunnattu n. 3–10-vuotiaille lapsille yhdessä oman tutun aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Puistojumppaa. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnatussa puistojumpassa tehdään helppoja askelluksia sykkeen kohottamiseksi sekä lihaskuntoliikkeitä voiman kasvattamiseksi. Helsingin liikuntapalvelut järjestää. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 16.10–17. Vapaa pääsy.

Puistojumppaa. Teema on viikoittain vaihtuva. Mukaan voit halutessasi ottaa oman jumppamaton, mutta ilmankin pärjää. Säävaraus. Fressi järjestää. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 18–19. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Hyönteishotelli. Rakennetaan hyönteishotelli pikku kiitäjille. Pölyttäjiä voi auttaa sekä pihassa että parvekkeella. Nappaa kuva ja julkaise se sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #pelastapörriäinen. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Puutarhamandala. Tehdään yhdessä suuri mandala, johon jokainen asettaa mukaan oman kuvionsa. Tehdään myös omia pienempiä mandaloita luonnonmateriaaleista ja piirtäen. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Drive-in-elokuvia. Klo 17.30 katsotaan animaatio Koiranpäivät. K7.Klo 20 nähdään tie-elokuva The Peanut Butter Falcon. K12. Liput osoitteesta: www.screenintown.com. Max 50 autoa. K-Citymarket, Ylätasanteen parkkipaikka (Asemankulma 2, Kirkkonummi) klo 17.30. 30 e/auto.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Zodiak (USA 2007). O: David Fincher. K16. Klo 20.15 Nazi Loce Camp 27 – Hakaristi kohdussa (Italia 1977). O: Mario Caiano. K18. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Taskari. Tanssiversio muskarista. Taskari on suunnattu alle 5-vuotialle lapsille ja heidän huoltajilleen. Vetäjä Kaisa Hahl. Pakollinen ilmoittautuminen etukäteen Annantalon verkko­sivuilla: muista varata paikka sekä lapselle että mukana tulevalle aikuiselle. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 15.15–16. Vapaa pääsy.

Pinokkio. Musiikillisessa seikkailu­näytelmässä hyväsydäminen puuseppä Geppetto veistää puusta nuken, joka herää eloon. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 16 ja 18. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Kultavuori. Nukkemestari Juha Laukkanen kertoo lapsille kaksi Rufolf Koivun satua. Omat viltit, sadevaatteet, eväät mukaan. Helsingin kaupungin talvi­puutarha (Hammarskjöldintie 1) klo 9.30 ja 10.30.

Elokuvat 9.–11.6.

Call Me by Your Name. K12. 132 min. Riviera klo 20.30 (to).

Cherbourgin sateenvarjot. S. 92 min. Cinema Orion klo 17.30 (ke).

Emma. S. 125 min. Bio Grand klo 15 (ti). Kino Tapiola klo 17.15 (ke).

Eteenpäin. K7. 103 min. Cinema Orion klo 17 (to).

The Gentlemen. K16. 113 min. Riviera klo 20.45 (ti).

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K12. 115 min. Kino Tapiola klo 20 (ke).

The Lighthouse. K-16. 109 min. Riviera klo 20.45 (ke).

Mid90s. 85 min. Kino Helios klo 18 (ke).

Mr. Jones. K12. 118 min. Cinema Orion klo 19.15 (ti).

Nuoren naisen muotokuva. K-12. 119 min. Riviera klo 20.30 (to).

Paistetut vihreät tomaatit. 126 min. Riviera klo 17 (ti).

Parasite. K16. 131 min. Bio Grand klo 18 (ti). Cinema Orion klo 14 (to), 17 (ti), 19.45 (ke). Riviera klo 17 (ke)

Sonic the Movie. 99 min. Bio Grand klo 15 (ke).

Teräsleidit. K7. 92 min. Kino Tapiola klo 15 (ke).

Weathering with You. K7. 104 min. Cinema Orion klo 20 (ti).