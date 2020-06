Tapahtumia 12.–15.6.

Perjantai 12.6.

Jussi Kannaste 3: In the Spirit of Joe Henderson. Joe Hendersonin musiikkia. Väliajalla pöytiintarjoilu. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 20,50 e.

Suvilahti Summer: Anssi Kela. Suvi­lahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.30. Liput 29,90 e.

Aino Venna. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 28 e.

Paleface. Ufon laulukerho. Ulkokatsomossa on käytössä korkeintaan 500 turvavälein sijoitettua istumapaikkaa kerrallaan. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Phil Harmonic Band. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Pihalla ohjaamassa Annantalon taide­opettajat. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Museo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille.

Skeittikontti. Skeittipuistossa noudatetaan turvavälejä ja huolellista käsi­hygieniaa. Eläintarhan skeittipuisto (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Linnanmäki. Huvipuisto avaa ovensa 12.6. Puistossa kiertää Rolle-pelle ja kaksi kaveria opastamassa ja hauskuuttamassa kävijöitä. Huvipuistoon otetaan sisään rajattu määrä asiakkaita. Rannekkeet suositellaan ostamaan ennakkoon. Linnanmäki (Tivolikuja 1) on avoinna päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskus­museon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Taidehistoriallinen kävelykierros – Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha. Omatoimisen kävelykierroksen apuna ovat lyhyet opastetut videot ja selostetut kartat, jotka julkaistaan verkossa: kavelykierrokset.wordpress.­com. Vapaa pääsy.

Kansallisromantiikkaa ja rationalismia. Kallion jugend -kierros klo 13. Kävelykierroksen oppaana Juhani Styrman. Opas käyttää viisiriä ja äänenvahvistinta. Kierroksille otetaan 20 henkilöä. Ennakkoilmoittautuminen: kallion.kavelyt@gmail.com. Vapaa­ehtoinen pääsymaksu.

Helsinki-päivä: Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 13 Pekka ja Pätkä puistotäteinä (Suomi 1955). O: Armand Lohikoski. S. Klo 14.30 Pääkaupungin sydämessä (Suomi 1959–1990). Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Vapaa pääsy. Vapaaliput lunastettava etukäteen verkkokaupasta tai Kino Reginan kassalta.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Piukat paikat (1959). O: Billy Wilder. K12. Klo 19.15 The Forbidden Room (2015). O: Guy Maddin, Evan Johnson. K12. Saliin otetaan vain 50 henkeä. Liput suositellaan ostettavaksi verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Drive-in-elokuvia. Klo 18 The Peanut Butter Falcon. K12. Klo 20.30 Midway. K12. Liput: www.screenintown.com. Max 50 autoa. Metro-areena (Urheilupuistontie 3, Espoo). Liput 30 e/auto.

Lauantai 13.6.

Brel – Timo Tuominen. Näyttelijä Timo Tuominen tulkitsee Jacques Brelin chansoneita. Väliajalla pöytiintarjoilu. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 21,50–29,50 e.

Suvilahti Summer: Maustetytöt. Suvilahden tapahtumakenttä (Parru­katu 2–4) klo 19. Liput 29,90 e.

Suvilahti Summer: Singa Open Air Karaoke. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 13.30. Liput 12 e.

Jere Leskinen Candy from a stranger. Ufon laulukerho. Ulkokatsomossa on käytössä korkeintaan 500 turvavälein sijoitettua istumapaikkaa kerrallaan. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

PK Keränen & Valtteri Laurell. Turvavälikonserttiin myydään lippuja enintään 170 hengelle. Liput ainoastaan verkkokaupasta. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 18. Liput 29 ja 55 e.

Dj Juza. Discolauantai. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 17. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 14.30 The Vows (1972). O: António de Macedo. K12. Klo 16.30 Fellinin Casanova (1976). O: Federico Fellini. K16. Klo 19.45 Soy Cuba (1964). O: Mihail Kalatozov. K12. Tekstitys englanniksi. K12. Saliin otetaan sisään vain 50 henkeä. Liput suositellaan ostettavaksi verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Drive-in-elokuvia. Klo 17 Koiranpäivät. K7. Klo 19.30 Les Misérables. K16. Liput: www.screen­intown.com. Max 50 autoa. Metro-areena (Urheilupuistontie 3, Espoo). Liput 30 e/auto.

Håkansbölen kartanon opastukset. Jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään puistossa, ja niillä on riittävät turvavälit. Opastuksia klo 11.15, 12.30, 14.15 ja 15.30. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-v.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia noki­pannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 13 ja 15. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Sunnuntai 14.6.

Global Soundscapes. Sunnuntaiklubilla dj Bule Goreng. Pinehill Terrace (Mänty­mäki 2) klo 14–21. Vapaa pääsy.

Suvilahti Summer: Knipi. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 14.45. Liput 29,90 e.

Dj Jere Leskinen & Johannes Salomaa, saksofoni. Puistoterassin grillibileet. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 14. Vapaa pääsy.

Bewen parkkikirppis. Myynti autoista. Myyntipaikka 30 e. Eastonin parkki­paikka (Kauppakartanonkatu 3) klo 9–15. Vapaa pääsy.

Suvilahti Summer: Les Misérables -elokuvanäytös. Dj Sami Yaffa. Suvi­lahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.30. Liput 19,90 e.

Planty. Esitys ihmisen ja kasvin suhteesta vie katsojansa metsäkävelylle Meri-Rastilan rantametsään, erilaisten kohtausten ja näyttämöiden maailmaan. Klo 19 alkavaan esitykseen mahtuu 12 henkilöä. Pakollinen ilmoittautuminen Vuotalon verkkosivulla. Esitys ei ole esteetön. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Metsän tarina (2012). O: Ville Suhonen, Kim Saarniluoto. S. Klo 16.45 Hamlet (1920). O: Svend Gade, Heinz Schall. K16. Klo 19 Gone Girl (2014). O: David Fincher. K16. Saliin otetaan vain 50 henkeä. Liput suositellaan ostettavaksi verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Drive-in-elokuvia. Klo 17.30 Viidakon veijarit. K7. Klo 20 Les Misérables. K16. Liput: www.screen­intown.com. Max 50 autoa. Myyrmäen jäähalli, hiekkakenttä (Raappavuorentie 2, Vantaa). Liput 30 e/auto.

Håkansbölen kartanon opastukset. Jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään puistossa, ja niillä on riittävät turvavälit. Opastuksia la klo 11.15, 12.30, 14.15 ja 15.30. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-v.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 13 ja 15. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Maanantai 15.6.

Dunkel & Rautio: Tributing Live At The Lighthouse. Saksofonistit Manu Dunkel ja Joonatan Rautio. Väliajalla pöytiintarjoilu. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 20,50 ja 22,50 e.

Lallukan pihasoitto. Mari Palo, laulu, ja Niko Kumpuvaara, harmonikka. Lisäksi kuvataiteilija Markku Arantila esittelee yhden teoksensa. Konserttiin on myynnissä 50 lippua. Katsomossa on turvavälit. Taiteilijakoti Lallukka, sisäpiha (Apollonkatu 13) klo 18. Liput 30 e.

Hilland Playboys. Antti Vuorenmaan ja Pauli Halmeen country-yhtye. Juttutuvan sisäpihan terassi (Paasi­vuorenkatu 5 B) klo 19–22. Liput 10 e, sis. juoman.

Vesala – Järvelä – Rahmel. Paula Vesala, Aili Järvelä ja Jutta Rahmel. Turvavälikonserttiin myydään lippuja enintään 170 hengelle. Liput ainoastaan verkkokaupasta. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 39 ja 47 e.

Reiska Laine & Friends. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Taidehistoriallinen kävelykierros – Modernismia keskustakampuksella. Omatoimisen kävelykierroksen apuna ovat lyhyet opastetut videot ja selostetut kartat, jotka julkaistaan verkossa: kavelykierrokset.wordpress.com. Vapaa pääsy.

Stoa Goes Wild!. Ääni luonnolle -teos tuo Stoan aukiolle maanantaisin vaihtuvan luontoäänen kaiuttimista. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja idän asukkaiden chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Suvilahti Summer: Armomurhaaja-elokuvanäytös. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.30. Liput 19,90 e.

Kaupunkitanssit Kannelmäessä. Opetellaan valssia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä. Sitratori (Klaneettitie 5) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Drive-in-elokuvia. Klo 17.30 Huippujengi Himalajalla. K7. Klo 20 The peanut Butter Falcon. K12. Liput: www.screen­intown.com. Max 50 autoa. Myyrmäen jäähalli, hiekkakenttä (Raappavuorentie 2, Vantaa). Liput 30 e/auto.

Sateenkaariperheiden sirkustyöpajat. Perhesirkuskursseja ohjaavat Sirkus Magentan ohjaajat. Kulttuuri­keskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 13.30–15 (3–5-vuotiaille) ja klo 15.30–17 (5–9-vuotiaille). Vapaa pääsy.

Nia-tanssitunti. Yhdistellään tanssia sekä kamppailu- ja kehonhuoltolajeja. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.30. Liput 5 e. Mobilepay ja holvi.com/shop/tanssivamieli.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 16 ja 18. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Elokuvat 12.–15.6.

Aika jonka sain. K-12. 104 min. Bio Grand klo 17 (su), 20 (pe). Kino Tapiola klo 17.30 (pe).

Aladdin. K-7. 128 min. Kino Helios klo 14 (la).

Color Out of Space. K-16. 111 min. Riviera klo 20.45 (pe).

Corgi – kuningattaren koiranpentu. K-7. 88 min. Kino Tapiola klo 15 (la).

Emma. S. 125 min. Riviera klo 17 (pe).

The Gentlemen. K-16. 113 min. Kino Tapiola klo 20 (pe). Riviera klo 20.45 (la).

I Am Not a Witch. K-12. 93 min. Cinema Orion klo 19 (pe).

In Fabric. K-16. 118 min. Cinema Orion klo 21 (la).

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K-12. 115 min. Cinema Orion klo 15.30 (su).

Les Misérables. K-16. 102 min. Riviera klo 20.15 (su).

Näkemiin Neuvostoliitto. K-12. 90 min. Cinema Orion klo 16 (la).

Paistetut vihreät tomaatit. S. 126 min. Riviera klo 17 (la).

Parasite. K-16. 131 min. Bio Grand klo 19 (la). Cinema Orion klo 20.15 (su), 21.15 (engl. tekstit pe). Kino Tapiola klo 20 (engl. tekstit la). Riviera klo 20.30 (ma).

Peitelty totuus. K-12. 127 min. Kino Tapiola klo 17.15 (la), 19.30 (su).

Pieni punainen. K-12. 76 min. Cinema Orion klo 16.45 (pe).

Pikku naisia. S. 135 min. Cinema Orion klo 13.15 (la), 16.45 (ma). Riviera klo 16 (su).

Ruohometsän kansa. K-12. 91 min. Cinema Orion klo 18 (su).

Sonic the Movie. K-7. 99 min. Bio Grand klo 16 (la).

Weathering with You. K-7. 104 min. Cinema Orion klo 18.30 (la). Kino Tapiola klo 17 (su). Riviera klo 17.15 (ma).