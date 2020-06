Tapahtumia 16.–17. kesäkuuta

Tiistai 16.6.

Lauri Porra: Cabins & Hideouts. Lauri Porra ja jousikvartetti. Turvavälikonserttiin myydään lippuja enintään 170 hengelle. Liput ainoastaan verkko­kaupasta. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 29 e.

Roots Tuesday with Janus Hanski. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

KJC Solo Piano: Aki Rissanen. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 15 ja 18 e.

Skeittikontti. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Kontilla noudatetaan turvavälejä ja huolellista käsihygieniaa. Skeitti­kontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Bloomsday. Juhlapäivä kirjailija James Joycen Odysseus-romaanin ihailijoille. Mukana ovat näyttelijä Frank Boyle ja Brendan Humphreys. Lisäksi irlantilaista kansanmusiikkia. Suomi–lrlanti-seura järjestää. Thirsty Scholar (Fa­bianinkatu 37) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puu­tarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Stoa Goes Wild!. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Toiminta on suunnattu n. 3–10-vuotiaille lapsille yhdessä oman tutun aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Yhdessä Maisemassa. Videoituja, paikkasidonnaisia tanssiesityksiä, joissa tanssijat luovat liikettä maisemasta ja luonnosta inspiroituen. Esitys koetaan oman kännykän tai muun älylaitteen kautta seitsemällä ulkoilualueella ympäri Helsinkiä: Kaivopuistossa, Arabianrannassa, Keskuspuistossa, Seurasaaressa, Herttoniemen kartanon puistossa, Aurinkolahdessa ja Töölönlahdella. Esitysmateriaalit ja ohjeet löytyvät verkkosivuilta: yhdessamaisemassa.com. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Tapiolassa. Annan­talolla opetellaan humppaa. Tapiolassa opetellaan tangoa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Annantalon A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.15, Espoon kulttuurikeskuksen amfi (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Perheliikunta. Liikutaan ja leikitään koko perhe yhdessä. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 15–16. Vapaa pääsy.

EasySport-liikunta. Monipuolista lasten toiveiden mukaan toteutettavaa motorisia perustaitoja kehittävää harrasteliikuntaa. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 14–15. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: piirrosjonglöörauspaja. Taituroidaan liikkeet teoksiksi jätti­papereiden keskellä piirtäen. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 A Bee In The Rain (Portugali 1972). O: Fernando Lopes. K12. Klo 18.15 My Winnipeg (Kanada 2007). O: Guy Maddin. K12. Klo 20.30 Papaya: Love Goddess of The Cannibals (Italia 1978). O: Joe D'Amato. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput

7,50 e.

Planty. Esitys ihmisen ja kasvin suhteesta vie katsojansa metsäkävelylle meri-Rastilan rantametsään, erilaisten kohtausten ja näyttämöiden maailmaan. Klo 19 alkava kaksikielinen esitys kestää noin 2 tuntia ja mukaan mahtuu 12 henkilöä. Pakollinen, sitova ilmoittautuminen Vuotalon verkkosivulla. Esitys ei ole esteetön. Vapaa pääsy.

Viljelytalkoot. Yhteisöpuutarha on paikka oppia viljelytaitoja, kasvattaa aitoa lähi- ja luomuruokaa sekä viihtyä inspiroivassa ympäristössä. Ohjaajana toimii viljelijä ja puutarha­pedagogi Janne Länsipuro. Annantalo, piha (Annankatu 30) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 16 ja 18. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Kultavuori. Helsingin kaupungin talvipuutarha (Hammarskjöldintie 1) klo 11 ja 13. Vapaa pääsy.

Keskiviikko 17.6.

Riitta Paakki Trio: The Sound of Blue Note Piano Vol. 5. Mm. Herbie Hancockin ja Wayne Shorterin musiikkia. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 16,50 ja 20,50 e.

Suvilahti Summer: Ursus Factory. Suvilahden tapahtumakenttä (Parru­katu 2–4) klo 18.30. Liput 29,90 e.

Visa & Villikissat. Storyville, puisto­terassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Kurkista geologisiin kokoelmiin. Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna yleisölle. Niihin kuuluu fossiileja, kiviä ja meteoriitteja. Kokoelmat ovat avoinna Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kartanorakennuksessa (Jyrängöntie 2) ke–su klo 11–17. Kasvitieteellisen puutarhan pääsymaksu 4–7 e.

Varjoja tulitikkutehtaan tytön paratiisissa. Kaurismäki-henkinen kävely­kierros Kalliossa klo 18. Kierros esittelee myös muita Kaursimäen elokuvien kuvauspaikkoja. Osanottajamäärä 20 henkilö. Oppaana Juhani Styrman. Kallion kävelyfestivaalin ohjelmaa. Ilmoittutumiset: kallion.kavelyt­@gmail.com. Lähtöpaikka ilmoitetaan osallistujille. Vapaaehtoinen pääsy­maksu.

Juhannuksen taikapolku. Taikapolku-kierroksella tarkkaillaan luonnon enteitä ja tehdään taikoja. Taikapolun kertojana toimii Tuija Kauhaniemi. Kierrokselle mahtuu 20 henkilöä, ei etukäteisilmoittautumista. Kierroksella pidetään turvavälit. Lähtö Antin aukion lavalta. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 14, 15 ja 16. Liput 5 e. Maksu Kahvihuone Mieritziin (mieluiten kortilla).

Laidunvierailu. 4H:n kotieläinpihalla laitumelle mennään pienissä ryhmissä 15 minuutiksi kerrallaan. Vuorolipukkeet jaetaan 15 minuuttia ennen vierailun alkamista kotieläinpihan portilla. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 15.30–16.30. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit. Vuotalolla opetellaan tangoa. Malmilla opetellaan foksia. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Vuo­talon edusta (Mosaiikkitori 2) klo 16–16.45, Ala-Malmin puisto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Taitava ja tietävä varautuu. Maa­talous-metsätieteiden tohtori Taina Laaksoharju luennoi omatoimisen kriisivalmiuden parantamisesta. Luentosaliin mahtuu 40 henkeä. Ilmoittautuminen Facebook-sivun lomakkeella. Lapinlahden Lähde, auditorio (Lapinlahdenpolku 8) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Kirkonkylän kulttuurikävely. Opastuksella kuullaan Helsingin pitäjän kirkonkylän vaiheista keskiajalta tähän päivään saakka. Kävelylle lähdetään klo 17.30 hautausmaan portilta. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Kierrokset ovat suomeksi ja ruotsiksi. Vantaa-Seura järjestää. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa). Liput 5 ja 10 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Lankeemus (USA 1928). O: Raoul Walsh. K16. Klo 18.45 Sunday Afternoon (Portugali 1966). O: António de Macedo. Klo 20.45 Fight Club (USA/Saksa 1999). O: Davud Fincher. K16. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Sateenkaariperheiden sirkustyöpajat. Perhesirkuksessa keskitytään lapsen ja aikuisen vuorovaikutukseen, leikitään ja pidetään hauskaa yhdessä. Kursseja ohjaavat Sirkus Magentan ohjaajat. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 13.30–15 (3–5-vuotiaille) ja klo 15.30–17 (5–9-vuotiaille). Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotio­tulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Elokuvat 16.–17.6.

Elämää kuoleman jälkeen. K-7. 81 min. Cinema Orion klo 16.45 (ke).

In Fabric. K-16. 118 min. Cinema Orion klo 18.30 (ke).

Les Misérables. K-16. 102 min. Cinema Orion klo 17.15 (ti).

Midsommar – Loputon yö. K-16. 140 min. Kino Helios klo 18 (ke). Riviera klo 20.45 (ke).

Näkemiin Neuvostoliitto. K-12. 90 min. Kino Tapiola klo 17.30 (ke).

Paistetut vihreät tomaatit. S. 126 min. Riviera klo 17 (ti).

Parasite. K-16. 131 min. Cinema Orion klo 21 (engl. tekstit ke). Riviera klo 20.45 (ti).

Taistelulähetit – 1917. K-16. 119 min. Kino Tapiola klo 20 (ke).

The Breakfast Club. 97 min. Riviera klo 17.30 (ke).