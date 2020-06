HS:n Minne mennä -palstalla julkaistaan tällä hetkellä tapahtumatietoja muutaman päivän välein. Nyt juhannusviikolla tiistain lehdessä julkaistaan kahden päivän menotiedot ja torstaina pitkän viikonlopun tiedot, yhteensä viiden päivän ajalta. Minne mennä -sivulla on tapahtumatietoja pääkaupunkiseudun alueelta. Meno­vinkkejä ympäri maata on koostettu HS:n Kesä-Suomi-liitteeseen, joka ilmestyi 13. kesäkuuta. Kesäkuun osalta museoiden ja gallerioiden näyttelytietoja on julkaistu HS.fi:ssä ja HS:n kulttuurisivuilla 30. toukokuuta. Lisätietoa HS:n menosivuista on koottu verkko­sivulle hs.fi/menovinkki.