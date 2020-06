Helsingin Sanomat

Torstai 18.6.

Arttu Takalo 3: Edward Grief. Vibra­fonisti Arttu Takalo, rumpali Joonas Kaikko ja basisti Timo Hirvonen. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 16,50 ja 20,50 e.

Café Zimmermann: Bachia ja kahvia. FiBO Players: Hanna Haapamäki, nokkahuilu, Anni Elonen, viulu, Jussi Seppänen, sello, ja Eero Palviainen, luuttu. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 18. Liput 20 e Ticketmaster-verkkokaupasta etukäteen.

Pimeys. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 25 e.

Polaris Celebration Band. Dixie-klubi. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Stoa Goes Wild!. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja idän asukkaiden chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Luonnonkukkien juhla. Kaupunki­luontokeskuksen kesän avajaisissa klo 13–16 luonnonkukkaseppeleiden tekoa, klo 16–18 kukkamuotokuvien maalausta ja klo 12–18 Tunne kukkasi -visa. Lapinlahden Lähde, Venetsia-rakennus (Lapinlahdenpolku 8) klo 12–18. Vapaa pääsy.

Pillereitä, silkkiä ja hetekoita – Vallilan teollisuuskävely. Kävelykierros klo 18 esittelee teollisuusmiljöiden histo­riaa ja Vallilan alueella toimineita yrityksiä. Oppaana Juhani Styrman. Osanottajamäärä 20 henkilöä. Ilmoittautumiset: kallion.kavely@gmail.com. Lähtöpaikka ilmoitetaan osallistujille. Vapaaehtoinen pääsymaksu.

Alvar Aalto -opastukset. Opastettu kierros Alvar Aallon kotitalossa ja ateljeessa. Kierrokselle mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakko­varaukset verkkokaupasta (shop.alvar­aalto.fi). Opastus Alvar Aallon koti­talossa (Riihitie 20) klo 17 ja ateljeessa (Tiilimäki 20) klo 18.30. Liput 10–25 e.

Suvilahti Summer: Edumania-elokuvanäytös. Dj Edu. Liput myydään pöytäkunnittain. Suvilahden tapahtuma­kenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.15. Liput 19,90 e.

Kaupunkitanssit. Kauppatorilla opetellaan valssia. Itäkeskuksessa opetellaan kävelyhumppaa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15, Stoan aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Puistojumppaa. Suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Helsingin liikunta­palvelut järjestää. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 16.10. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Älä odota kirjettä (Neuvostoliitto 1960). O: Mihail Kalatozov. K16. Klo 18.45 Juhannustanssit (Ruotsi 1970). O: Arne Stivell. Klo 20.45 Tämä on Suomi – maa vailla syntiä (Italia 1970). O: Antonio Colantuoni. K7. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kesäpiha: Juhlakransseja ja suvikuplia. Sidotaan kepeä kranssi kodin koristeeksi. Puhalletaan saippuakuplia. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Perjantai 19.6.

Suvilahti Summer: Martti Servo & Napander+ Suomi-elokuva. Liput myydään pöytäkunnittain. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 17. Liput 29,90 e.

Amy Winehouse Tribute. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puu­tarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Juhannus Uudessa saunassa. Puu­lämmitteiset naisten ja miesten saunat ja sekasauna sähkösaunassa. Avoinna myös baari ja ravintola. Uusi sauna (Välimerenkatu 10) on auki pe–la klo 12–19. Liput 16 e.

Juhannussauna kahdella saunalla. Koko perheen juhannussaunassa löylyt voi ottaa hirsiseinäisessä, puulämmitteisessä rantasaunassa sekä kosteassa, hapekkaassa telttasaunassa. Lippuja myydään ennakkoon verkossa (www.jollaksenkartano.fi). Saunaan saa tuoda omat eväät, juomia on myös myynnissä. Jollaksen kartano (Jollaksentie 54) pe klo 17.30–19.30 ja klo 20–22, la klo 15–17 ja klo 17.30–19.30. Liput 19–22 e. Vapaa pääsy alle 10-vuotiaille vanhempiensa seurassa.

Lauantai 20.6.

Suvilahti Summer. Klo 11.45 Singa Open Air Karaoke. Klo 17 Dallapé + Suomi-elokuva. Liput myydään pöytäkunnittain. Suvilahden tapahtuma­kenttä (Parrukatu 2–4). Karaoken liput 12 e, Dallapé-liput 29,90 e.

Dj Juza. Discolauantai. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 17. Vapaa pääsy.

Juhannuksen taikapolku. Taikapolku-kierroksella tarkkaillaan luonnon enteitä ja tehdään taikoja. Taikapolun kertojana toimii Tuija Kauhaniemi. Kierrokselle mahtuu 20 henkilöä, ei etukäteisilmoittautumista. Kierroksella pidetään turvavälit. Lähtö Antin aukion lavalta. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 14, 15 ja 16. Liput 5 e. Maksu Kahvihuone Mieritziin (mieluiten kortilla).

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Sunnuntai 21.6.

Dj Jere Leskinen & Johannes Salomaa, saksofoni. Puistoterassin grillibileet. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 14. Vapaa pääsy.

Bewen parkkikirppis. Myynti autoista. Myyntipaikka 30 e. Eastonin parkki­paikka (Kauppakartanonkatu 3) klo 9–15. Vapaa pääsy.

Taidehistoriallinen kävelykierros – Observatorio. Kävelykierros esittelee Helsingin yliopiston historiaa, arkkitehtuuria, taidekokoelmia ja tilankäyttöä. Omatoimikierroksen apuna ovat lyhyet opastetut videot ja selostetut kartat, jotka julkaistaan verkossa: kavelykierrokset.wordpress.com. Vapaa pääsy.

Suvilahti Summer. Helsingin kaupungin tarjoama leffapäivä lapsiperheille. Klo 11 Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen, ikärajaton. Klo 14.45 Koiranpäivät. Ikäraja K7, vanhemman seurassa sallittu yli 4-vuotiaille. Liput pöytäkunnittain. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4). Vapaa pääsy.

Maanantai 22.6.

Lallukan pihasoitto. Senja Rummukainen, sello. Lisäksi kuvataiteilija Kuutti Lavonen esittelee yhden teoksensa. Taiteilijakoti Lallukka, sisäpiha (Apollonkatu 13) klo 18. Liput 30 e.

Reiska Laine & Friends. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Kannelmäessä. Opetellaan jenkkaa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Sitratori (Klaneettitie 5) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia noki­pannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Elokuvat 18.–22.6.

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K-12. 115 min. Cinema Orion klo 17 (to). Cinema Orion klo 17 (ma).

The Breakfast Club. 97 min. Riviera klo 20.45 (ma).

Jojo Rabbit. K-12. 109 min. Riviera klo 17.15 (to).

Midsommar – Loputon yö. K-16. 140 min. Cinema Orion klo 19 (su). Riviera klo 20.30 (to).

Mr. Jones. K-12. 118 min. Cinema Orion klo 14 (to).

Paistetut vihreät tomaatit. S. 126 min. Riviera klo 17 (ma).

Parasite. K-16. 131 min. Cinema Orion klo 19.30 (ma).

Tähtisumua. S. 105 min. WHS Teatteri Union klo 15 (pe).

Weathering with You. K-7. 104 min. Cinema Orion klo 19.30 (to).

Yö vai päivä. K-7. 91 min. Cinema Orion klo 17 (su).