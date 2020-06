Helsingin Sanomat

Juhannuksen aikaan Pohjolan luonto ja nostalgia pääsevät oikeuksiinsa – myös valkokankaalla. Elo­kuvassa Midsommar – Loputon yö vietetään keskikesän kauhujen juhlaa ruotsalaisessa kylässä. (Näytökset Rivierassa to klo 20.30 ja Cinema Orionissa su klo 19.) Italia­lainen dokumentti Tämä on Suomi – maa vailla syntiä. on kuvattu vuonna 1969.(Kino Regina to klo 20.45.) Juhannustanssit on vuoden 1970 ruotsalainen filmatisointi Hannu Salaman romaanista. (Kino Regina to klo 18.45.) Vuoden 1961 Tähtisumua -filmissä soi iskelmämusiikki. (WHS Teatteri Unioni pe klo 15.) Vuoden 1962 komedia Yö vai päivä tuo esiin suomalaista maalaiselämää pakanallisten juhannusrituaalien kera. (Cinema Orion su klo 17.)

Elokuvaliput 7,50–18 e.