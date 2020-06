Tiistai 23.6.

Suvilahti Summer: Calamari Union + Tuomari Nurmio. Liput myydään pöytäkunnittain. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 17.45. Liput 29,90 e.

Roots Tuesday with Emilia Sisco. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Itä-Helsingin kauniit kartanot. 30 km opastetulla pyöräilykierroksella tutustutaan alueen vanhoihin, yhä olemassa oleviin kartanoihin ja huviloihin. Liput Yoo-hoo! Toursin verkkokaupasta. Lähtö Puotilan metroasemalta (Puotilan metrotori 4, aseman uloskäynti) klo 17. Liput 35 e.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Taideopettajien johdolla tutustutaan aistipuutarhaan ja seuraillaan pihan Hahmosten touhuja. Toiminta on suunnattu n. 3–10-vuotiaille lapsille yhdessä oman tutun aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puu­tarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit. Annantalolla opetellaan foksia, Tapiolassa valssia ja Itä­keskuksessa sambaa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Annantalon A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.15, Espoon kulttuurikeskuksen amfi (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19–19.45, Stoan aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Perheliikunta. Perheliikunnassa liikutaan ja leikitään koko perhe yhdessä. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 15–16. Vapaa pääsy.

EasySport-liikunta. EasySport Liikunta on monipuolista lasten toiveiden mukaan toteutettavaa motorisia perustaitoja kehittävää harrasteliikuntaa. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 14–15. Vapaa pääsy.

Viljelytalkoot. Yhteisöpuutarha on kaikille avoin paikka oppia viljelytaitoja, kasvattaa aitoa lähi- ja luomuruokaa sekä viihtyä inspiroivassa ympäristössä. Ohjaajana viljelijä ja puutarhapedagogi Janne Länsipuro. Annantalo, piha (Annankatu 30) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Kesäpiha: seikkailutaidekoulu. Kesä­pihan työpajat suunnitellaan kaikenikäisille sopiviksi. Työpaja sopii myös aikuisille. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–15. Vapaa pääsy.

Keskiviikko 24.6.

Nat Newborn Trio. Storyville, puisto­terassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Suvilahti Summer: Edumania + Edumania Holiday Special. Dj Edu Kehäkettunen. Keikan jälkeen elokuvanäytös Edumania. Liput myydään pöytäkunnittain. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.15. Liput 19,90 e.

Yhdessä Maisemassa. Videoituja, paikkasidonnaisia tanssiesityksiä, joissa tanssijat luovat liikettä maisemasta ja luonnosta inspiroituen. Esitys koetaan oman kännykän tai muun älylaitteen kautta seitsemällä ulkoilu­alueella ympäri Helsinkiä. Esitysmate­riaalit ja ohjeet löytyvät verkkosivuilta: yhdessamaisemassa.com. Vapaa pääsy.

Kuninkaantie – kärrypolusta valtaväyläksi. Opastus johdattaa satojen vuosien taakse Kuninkaantiellä ja Kirkon­kylässä. Opastukselle otetaan mukaan korkeintaan 30 henkilöä. Vantaa-Seura järjestää. Helsingin pitäjän kirkonkylä (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 17.30–18.30. Liput 5 ja 10 e.

Historiallinen kävelykierros. Parin tunnin opastettu kävelykierros Laaja­salon Tullisaaressa. Kielinä suomi ja ruotsi. Good Guide in Helsinki järjestää. Lähtö Aino Acktén huvilan parkkipaikalta (Henrik Borgströmintie) klo 18. Liput 10 e (käteisellä).

Alvar Aalto -opastukset. Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa ja koti­talossa. Kierrokselle mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakkovaraukset verkkokaupasta (shop.alvaraalto.fi). Alvar Aallon kotitalo (Riihitie 20) ti–pe klo 17, la–su klo 13. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) ti–pe klo 18.30, la–su klo 14.30. Liput 10–25 e.

E-bike experience itäiseen Helsinkiin. Opastettu pyöräilykierros sähköpolkupyörällä itäiseen Helsinkiin rantoja pitkin ja takaisin kaupunkiin Viikin ja Vanhankaupunginlahden kautta. Liput ennakkoon Yoo-hoo! Tours -verkko­sivuilta. Lähtö Katajanokalta (Luotsikatu 14) klo 16. Liput 80 e, sis. sähköpolkupyörän vuokran ja pyöräilykypärän.

Kaupunkitanssit. Malmilla opetellaan tangoa ja Vuosaaressa buggia. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Ala-Malmin puisto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–18.15, Vuotalon edusta (Mosaiikkitori 2) klo 16–16.45. Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Torstai 25.6.

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Anna Maria Böckerman, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Bobby Oroza. Konsertti toteutetaan pienellä yleisökapasiteetilla turvavälit huomioiden. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 26 e.

Reine Rimon and her Dream Blues Band. Dixie-klubi. Storyville, puisto­terassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Stansvikin rautakaivos ja Tahvonlahdenharju. Helsingin kaupunkiympäristön retkellä tutustutaan Laajasalossa sijaitseviin vanhan rautakaivoksen raunioihin. Ilmoittautuminen retkelle 23.6. mennessä: p. 09 310 22111 tai kaupunkiymparisto@hel.fi. Lähtö Stansvikin kartanon yleisön P-alueelta (Stansvikintie) klo 18. Vapaa pääsy.

Ravintoa luonnosta: Villivihannekset ja niiden käyttö. Kaupunkiluonto­keskuksen työpajassa syvennytään varautumisen eri taitoihin ja näkökulmiin. Ilmoittautuminen Facebook-sivun lomakkeella. Lapinlahden Lähde, Venetsia-rakennus (Lapinlahdenpolku 8) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Elokuvat 23.–25.6.

Aika jonka sain. K12. 104 min. Itis 2 klo 18.20 (ke–to). Itis 3 klo 19.30 (ke–to). Tennispalatsi Scape klo 14.30 (to), 17.30 (ke–to). Tennispalatsi 2 klo 20.15 (ke). Tennispalatsi 3 klo 20.30 (to). Tennispalatsi 9 klo 11 (to). Tennispalatsi 13 klo 14.15 (ke).

Bad Boys for Life. K12. 124 min. Itis 5 klo 20.45 (ke–to). Tennispalatsi 9 klo 19.45 (ke–to).

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K12. 115 min. Cinema Orion klo 14 (to). Kino Tapiola klo 17.30 (ke). Tennispalatsi 12 klo 18.30 (ke–to).

Bombshell – hiljaisuuden rikkojat. K7. 109 min. Itis 8 klo 16.45 (ke–to). Tennispalatsi 12 klo 15 (ke). Tennispalatsi 14 klo 13.30 (to).

Brahms: The Boy II. 86 min. Itis Imax klo 20.30 (ke–to). Tennispalatsi Scape klo 21 (to). Tennispalatsi 3 klo 21 (ke).

Call Me by Your Name. K12. 132 min. Riviera klo 20.30 (ke).

Cinema Paradiso. S. 125 min. Itis 9 klo 16 (ke). Tennispalatsi Scape klo 14 (ke). Tennispalatsi 7 klo 12.30 (to).

Color Out of Space. K16. 111 min. Riviera klo 20.45 (to).

Elämää kuoleman jälkeen. K7. 81 min. Itis 4 klo 16.30 (ke–to), 18.45 (ke–to). Tennispalatsi 5 klo 15 (ke). Tennispalatsi 13 klo 11.30 (to), 14.15 (to), 17.15 (ke–to).

Ema. K16. 107 min. Kino Helios klo 18 (ke).

Erityiset. K12. 114 min. Tennispalatsi 6 klo 11.45 (to).

Erämaan kutsu. K12. 100 min. Itis 9 klo 19.15 (ke). Tennispalatsi 14 klo 16.15 (ke–to).

Eteenpäin. K7. 103 min. Itis 5 klo 18 (ke–to). Tennispalatsi 2 klo 11.15 (to). Tennispalatsi 6 klo 14.45 (ke–to). Tennispalatsi 10 klo 18.15 (ke–to).

The Gentlemen. K16. 113 min. Itis 7 klo 17.15 (ke–to). Itis 8 klo 19.45 (ke–to). Tennispalatsi 5 klo 19.15 (ke–to). Tennispalatsi 7 klo 20.45 (ke–to). Tennispalatsi 11 klo 13 (to), 16.30 (ke–to).

The Grudge. K16. 94 min. Tennispalatsi 10 klo 21.15 (ke–to).

Helene. K7. 122 min. Tennispalatsi 10 klo 15.15 (ke–to).

Inception. K13. 148 min. Itis 2 klo 21 (ke). Tennispalatsi 2 klo 20.15 (to).

Interstellar. K12. 169 min. Itis 2 klo 21 (to). Tennispalatsi Scape klo 10.30 (to).

Jojo Rabbit. K-12. 109 min. Tennispalatsi 9 klo 13.45 (to).

Joker. K16. 122 min. Tennispalatsi 12 klo 12 (to).

Judy. K12. 118 min. Tennispalatsi 5 klo 12 (to).

Koiranpäivät. K7. 87 min. Tennispalatsi 9 klo 16.45 (ke–to). Tennispalatsi 12 klo 15 (to).

Midsommar – Loputon yö. K16. 140 min. Cinema Orion klo 20.15 (ti).

Les Misérables. K16. Cinema Orion klo 21.15 (engl. tekstit to). Kino Tapiola klo 20 (ke). Tennispalatsi 14 klo 19 (ke–to).

Mr. Jones. K12. Cinema Orion klo 16.15 (to). Tennispalatsi 11 klo 19.15 (ke–to).

Nuoren naisen muotokuva. K12. 119 min. Riviera klo 17 (ke). Tennispalatsi 10 klo 12.15 (to).

Näkemiin lapset. K11. 105 min. Cinema Orion klo 17.30 (ti).

Paistetut vihreät tomaatit. S. 126 min. Riviera klo 17 (ti).

Parasite. K16. 131 min. Cinema Orion klo 21 (engl. tekstit ke). Itis 7 klo 20 (ke–to). Itis 9 klo 16.15 (to). Riviera klo 17 (to). Tennispalatsi 2 klo 17 (ke–to). Tennispalatsi 4 klo 12.30 (to). Tennispalatsi 6 klo 20 (ke–to).

The Peanut Butter Falcon. K12. 97 min. Tennispalatsi 5 klo 15.15 (to).

Peitelty totuus. K12. 127 min. Riviera klo 20.45 (ti).

Pikku naisia. S. Cinema Orion klo 18.15 (ke). Tennispalatsi 4 klo 16.30 (ke–to).

SamSam. K7. 79 min. Itis 2 klo 16 (to), 16.05 (ke). Itis 6 klo 17.45 (ke–to). Tennispalatsi 3 klo 10.45 (to), 13.15 (to), 15.45 (ke–to). Tennispalatsi 6 klo 17.45 (ke–to).

Se mieletön remppa. K12. 90 min. Itis 3 klo 17 (ke–to). Itis 6 klo 20.15 (ke–to). Tennispalatsi 2 klo 14 (to), 14.30 (ke). Tennispalatsi 3 klo 18 (ke–to). Tennispalatsi 4 klo 19.45 (ke–to).

Star Wars: Episodi V – Imperiumin vastaisku. K12. 127 min. Tennispalatsi Scape klo 20.30 (ke).

Star Wars: The Rise of Skywalker. K12. 141 min. Itis 9 klo 19.15 (to). Tennispalatsi 7 klo 16 (ke–to).

Taistelulähetit – 1917. K16. 119 min. Cinema Orion klo 18.45 (to). Tennispalatsi 13 klo 19.30 (ke–to).

Weathering with You. K7. 104 min. Cinema Orion klo 16 (ke). Itis Imax klo 17.30 (ke–to). Tennispalatsi 8 klo 12.45 (to), 15.30 (ke–to), 18.45 (ke–to).