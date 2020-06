Konsertit

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Anna Maria Böckerman, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Bobby Oroza. Konsertti toteutetaan pienellä yleisökapasiteetilla turvavälit huomioiden. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 26 e.

Reine Rimon and her Dream Blues Band. Dixie-klubi. Storyville, puisto­terassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kesäkuun piirustusilta. Osallistujamäärä on rajattu enintään 50 piirtäjään, jotka jaetaan kahteen saliin. Lipunmyynti alkaa klo 17.45. Helsingin Taidehalli (Nervanderinkatu 3) klo 18.15–20. Liput 8 e.

Kurkista geologisiin kokoelmiin. Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna yleisölle. Niihin kuuluu fossiileja, kiviä ja meteoriitteja. Kokoelmat ovat avoinna Kumpulan kasvitieteellisen puu­tarhan kartanorakennuksessa (Jyrängöntie 2) ke–su klo 11–17. Kasvitieteellisen puutarhan pääsymaksu 4–7 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Kasvitieteellinen puu­tarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Stoa Goes Wild!. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja idän asukkaiden chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Yhdessä Maisemassa. Videoituja, paikkasidonnaisia tanssiesityksiä, joissa tanssijat luovat liikettä maisemasta ja luonnosta inspiroituen. Esitys koetaan oman kännykän tai muun älylaitteen kautta seitsemällä ulkoilualueella ympäri Helsinkiä: Kaivopuistossa, Arabianrannassa, Keskuspuistossa, Seurasaaressa, Herttoniemen kartanon puistossa, Aurinkolahdessa ja Töölönlahdella. Esitysmateriaalit ja ohjeet löytyvät verkkosivuilta: yhdessamaisemassa.com. Vapaa pääsy.

Ravintoa luonnosta: Villivihannekset ja niiden käyttö. Kaupunkiluonto­keskuksen työpajassa syvennytään varautumisen eri taitoihin ja näkö­kulmiin. Luentosaliin mahtuu 40 henkeä. Ilmoittautuminen Facebook-sivun lomakkeella. Lapinlahden Lähde, Venetsia-rakennus (Lapinlahdenpolku 8) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Alvar Aallon ateljee. Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakkovaraukset verkkokaupasta (shop.alvaraalto.fi). Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) ti–pe klo 18.30, la–su klo 14.30. Liput 10 ja 20 e.

Alvar Aallon kotitalo. Opastettu kierros Alvar Aallon kotitalossa. Kierrokselle mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakkovaraukset verkko­kaupasta (shop.alvaraalto.fi). Alvar Aallon kotitalo (Riihitie 20) ti–pe klo 17, la–su klo 13. Liput 13 ja 25 e.

Puistojumppaa. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnatussa puistojumpassa tehdään helppoja askelluksia sykkeen kohottamiseksi sekä lihaskuntoliikkeitä voiman kasvattamiseksi. Helsingin liikuntapalvelut järjestää. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 16.10–17. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Superpuu, Pellolta avaruuteen, Aivot narikasta!, Heureka-klassikot, Sähkölä Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaario­elokuvia päivittäin. Ulkona avoinna tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su klo 10–17. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon lippukaupasta.

Kaupunkitanssit Kauppatorilla. Opetellaan cha chata. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppa­tori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Itäkeskuksessa. Opetellaan valssia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Stoa, Aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Reittiselostus kaiuttimista. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Sea Life. Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa, mm. haikaloja, trooppisia kaloja ja merihevosia. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna päivittäin klo 10–17. Liput 16,50 e. Lapset 13,50 e. Sunnuntailippu 12,50 e. Perhelippu 55 e.

Lapsille

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Tutustutaan aistipuutarhaan ja seuraillaan pihan Hahmosten touhuja. Suunnattu n. 3–10-vuotiaille lapsille yhdessä oman tutun aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Linnanmäki. Puistossa kiertää Rolle-pelle ja kaksi kaveria opastamassa ja hauskuuttamassa kävijöitä. Puistoon otetaan sisään rajattu määrä asiakkaita. Lisäksi korostetaan turvaetäisyyksiä ja lisätään käsienpesupaikkoja. Rannekkeet suositellaan ostamaan ennakkoon. Linnanmäki (Tivolikuja 1) on avoinna päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy huvipuiston alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Laidunvierailu. 4H:n kotieläinpihalla laitumelle mennään pienissä ryhmissä 15 minuutiksi kerrallaan. Vuorolipukkeet jaetaan 15 minuuttia ennen vierailun alkamista kotieläinpihan portilla. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 15.30–16.30. Vapaa pääsy.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Kesällä pidetään erilaisia työ­pajoja, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Kontilla noudatetaan turvavälejä ja huolellista käsihygieniaa. Skeitti­kontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: seikkailutaidekoulu. Kesä­pihan työpajat suunnitellaan kaikenikäisille sopiviksi, joten mukaan saa tulla koko perheen voimin. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–15. Vapaa pääsy.

Taskari. Tanssiversio muskarista. Taskari on suunnattu alle 5-vuotialle lapsille ja heidän huoltajilleen. Vetäjä Kaisa Hahl. Pakollinen ilmoittautuminen etukäteen Annantalon verkko­sivuilla. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 10.45–11.30. Vapaa pääsy.

